Google Pixie: Leistungsstarke KI soll im Google Pixel 9 debütieren

Google hat vor ein paar Tagen die KI Gemini vorgestellt, das grundlegende LLM (Large Language Model) des Unternehmens. Googles konversationelle KI mit dem Namen Bard oder auch AWB (Assistant with Bard) genannt und einige KI-Funktionen des Google Pixel 8 Pro aus dem Dezember-Feature-Drop gehören zu den ersten Diensten, die auf diesem System basieren. Aber zusätzlich zu diesen Services könnte Mountain View auch einen neuen KI-Assistenten herausbringen, der ebenfalls auf Gemini basiert und sich vom aktuellen Google Assistant unterscheidet.

Google Pixie wird der nächste KI-Assistant

Laut einem Bericht von The Information arbeitet Google an einem neuen KI-Assistenten, der intern Pixie genannt wird, obwohl dies der endgültige Name des Assistenten sein könnte, wenn er auf den Markt kommt. Pixie soll exklusiv für die Pixel-Phones sein und nächstes Jahr mit dem Google Pixel 9 und Pixel 9 Pro auf den Markt kommen.

Verfügbare Details beschreiben, dass Pixie multimodale KI-Funktionen nutzt und durch die Nutzung von Daten aus Google-Diensten wie Maps und Gmail eine stärkere Personalisierung als Assistant bietet. Eine der angegebenen Beispielfunktionen von Pixie ist die Analyse eines Produkts in einem Bild und die Angabe von Standorten und Wegbeschreibungen, wo Ihr es kaufen könnt.

Pixie ist zwar nicht offiziell bestätigt, könnte aber eine gleichwertige, beziehungsweise bessere Version von Assistant with Bard (AWB) für Googles Pixel-Geräte sein. Und da AWB neben den Pixel-Geräten auch für andere Android-Smartphones verfügbar sein soll, macht es Sinn, wenn Google Pixie einführt, um seine Pixel-Geräte besser von anderen Herstellern zu unterscheiden.

Gerüchten zufolge plant Google außerdem, Pixie neben den Pixel-Flaggschiffen auch in seine günstigeren Pixel-Phones der A-Serie und andere Produktkataloge wie Smartwatches zu integrieren. Das deutet darauf hin, dass Pixie mit Metas AI konkurrieren wird. Meta AI ist ein Konversationsassistent, der seine Dienste und Kopf getragenen Wearables wie die Ray-Ban Smart Glasses (Test) und die Meta Quest 3 (Test) antreibt.

Zudem besteht die Möglichkeit, dass Pixie auch in die bisher nicht angekündigte Google AR-Brille der nächsten Generation integriert wird. Derzeit ist die Entwicklung eines solchen Wearables in Kooperation mit Samsung jedoch noch auf der Kippe.

Glaubt Ihr, dass Google eine Chance hat, Pixie zu einem wichtigen Verkaufsargument für seine Pixel-Geräte zu machen? Was denkt Ihr über KI im Allgemeinen? Schreibt uns Eure Gedanken unten in die Kommentare.