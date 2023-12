Samsung geht mit dem Galaxy S24 in den Preiskampf!

Das Samsung Galaxy S24 soll preislich eine Ausnahme darstellen

Der Galaxy Club zitierte eine Quelle, dass das Samsung Galaxy S24 deutlich preiswerter sein wird als sein Vorgänger. Das Basismodell soll 50 Euro günstiger als das Samsung Galaxy S23 (Test) sein. Das bedeutet für das kleinere Galaxy S24, dass es für 899 Euro anstelle von 995 Euro verkauft werden soll. Beachtet bitte, dass sich diese angeblichen Preisangaben ausschließlich auf die Region Europa beziehen.

Wenn wir Glück haben, ist das eine gute Nachricht für die Fans, vor allem weil es Gerüchte gibt, dass das Galaxy S24 und das Galaxy S24+ in einigen Märkten mit einem größeren Speicher und RAM ausgestattet sein werden.

Angebliche offizielle Marketingbilder des Samsung Galaxy S24 / © Android Headlines

Das High-End-Modell, das Samsung Galaxy S24 Ultra soll mit einem Preis von 1.449 Euro etwas teurer sein. Das sind immerhin 50 Euro mehr als beim Galaxy S23 Ultra. Das nennt man dann wohl "Mischkalkulation". Bevor Ihr jetzt die Augen verdreht: Der höheren Preise könnten durch eine größere Speicherkonfiguration ausgeglichen werden. Es wurde bereits spekuliert, dass das kommende Premium-Smartphone in seinem Basismodell mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher ausgestattet sein wird.

Angebliche Real-Life-Fotos des Samsung Galaxy S24 Ultra. / © X/u/DavidMa05368498

Es ist nicht bekannt, ob die europäischen Preise auch die Kosten für das Galaxy S24 außerhalb der Region widerspiegeln. Anfang des Monats berichtete eine südkoreanische Publikation, dass die Preise des Galaxy S24 gegenüber dem Galaxy S23 unverändert bleiben werden. Es wurde vermutet, dass dies die USA betraf, wo das Galaxy S24 799 US-Dollar, das Galaxy S24+ 999 US-Dollar und das Galaxy S24 Ultra 1.199 US-Dollar kosten würde, und zwar alles vor den anfallenden Steuern.

Mit dem, was auf uns zukommt, könnte das Samsung Galaxy S24 viele der Alternativen seiner Konkurrenten unterbieten. Das Google Pixel 8 und das Google Pixel 8 Pro (Test) sind unter anderem teurer geworden als das Pixel-7-Duo. Dasselbe gilt für das iPhone 15 Pro Max von Apple (Test), obwohl es jetzt doppelt so viel Speicherplatz bietet.

Zum Glück müssen wir nicht lange warten, um diese Preise offiziell bestätigt zu bekommen. Es wird erwartet, dass Samsung die Galaxy-S24-Serie am 17. Januar 2024 in Kalifornien vorstellen wird – also in etwa drei Wochen.

Was denkt Ihr über den angeblichen Preis des Samsung Galaxy S24? Schreibt es uns gern runter in die Kommentare.