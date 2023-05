Googles KI-basiertes "Magic Editor"-Tool hat Photoshop-ähnliche Funktionen

Im Laufe der Jahre hat die App "Google Fotos" auf Android eine Handvoll Bearbeitungsfunktionen erhalten. Einige davon basieren sogar auf den KI-Fähigkeiten des Geräts, wie z. B. der " Magic Eraser ". Google fügt ein weitaus leistungsfähigeres Tool namens "Magic Editor" jetzt in seine Galerie-App ein, sodass Ihr Euch wohl von Photoshop verabschieden könnt.

Googles "Magic Editor"

Wenn Ihr ungewollte Inhalte aus euren Fotos entfernen oder einfach nur verschwommene Aufnahmen verbessern wollt, könnt Ihr das bereits direkt in "Google Fotos" tun, ohne die App verlassen zu müssen. Was aber, wenn Ihr Motive verschieben oder einen bestimmten Bereich Eures Fotos schnell bearbeiten wollt? Google macht das in Zukunft mit dem "Magic Editor" möglich.

Motive in "Google Fotos" entfernen

Google sagt, dass das neue KI-basierte Tool den Nutzern umfangreiche und fortgeschrittene Steuerungsmöglichkeiten bietet, wie z. B. das Ändern der Größe und das Verschieben von Motiven innerhalb des Fotos. Außerdem wird das Markieren eines bestimmten Bereichs unterstützt. So könnt Ihr zum Beispiel nur den Himmel auswählen und Teile der Wolken löschen, während Ihr nur die Farbe der Wolken verbessert.

Googles "Magic Editor" in Google Fotos kann den fehlenden Bereich wiederherstellen und füllen. / © Google, Edit by NextPit

Noch wichtiger ist, dass jetzt nicht nur Objekte im Hintergrund, sondern auch Objekte innerhalb des Motivs gelöscht werden können. Die Funktion kann auch Objekte neu erstellen, wie das Beispielfoto einer gestreckten Bank zeigt. Auch die fehlenden Bereiche des Luftballons werden mit künstlicher Magie Intelligenz aufgefüllt.

Der "Magic Editor" von Google kann Objekte auf dem Motiv entfernen und die Größe des Motivs ändern. / © Google, Edit by NextPit

Wann könnt Ihr das erste Mal Googles "Magic Editor" testen?

Nach Angaben von Mountain View befindet sich der "Magic Editor" noch in der Experimentierphase. Es ist jedoch geplant, ihn noch in diesem Jahr (2023) für ausgewählte Pixel-Modelle in "Google Fotos" einzuführen. Es ist wahrscheinlich, dass dieses Tool offiziell mit dem Google Pixel 8 und dem Pixel 8 Pro eingeführt wird, die im Oktober gemeinsam mit der Google Pixel Watch 2 erwartet werden.

Neben Google hat auch Samsung kürzlich sein eigenes KI-gestütztes Tool namens "Image Clipper" für unterstützte Galaxy-Smartphones veröffentlicht. Der "Image Clipper" kopiert Apples "Lift and Drop" in iOS 16, mit dem Ihr ein Motiv isolieren und den Hintergrund transparent machen könnt.

Habt Ihr Googles Magic Eraser schon auf dem iPhone- oder Android-Smartphone ausprobiert? Wir würden gerne von Euren Erfahrungen mit der Funktion hören.