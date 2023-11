Galaxy Fit 3: Samsungs neue Tracker-Farben und Akku-Kapazität enthüllt

Die Samsung Galaxy Fit 3 taucht immer wieder vor dem nahenden Starttermin des Fitness- und Schlaftrackers in den Medien auf. Jetzt sind zwei weitere Farben des Wearables gesichtet worden und es wurde bestätigt, dass der Akku größer sein wird.

Samsung Galaxy Fit 3: Farben und Akkugröße

Zu Samsungs Wearable-Linie gehören die leistungsfähigen Fitness- und Schlaf-Tracker der Galaxy-Fit-Serie. Die Samsung Galaxy Fit 2 (Test) war das letzte Modell, das vor fast drei Jahren auf den Markt kam, sodass ein Nachfolger überfällig ist. Wie es scheint, könnte Samsung die Galaxy Fit 3 bald auf den Markt bringen und es wird wohl aktuellen Informationen zufolge sogar auf dem Unpacked Event des Galaxy-S23-Trios im Januar 2024 sein.

Nach den durchgesickerten Renderbildern wurden jetzt neue offizielle Bilder des Galaxy Fit 3 geteilt, die neben der pinkfarbenen Variante auch die schwarze und silberne Variante bestätigen. Auffällig ist das schwarze oder graphitfarbene Gehäuse in Kombination mit einem grauen Armband, während die silberne Variante ein weißes Finish erhält. Auch die Knöpfe sind in der Farbe des jeweiligen Gehäuses gehalten.

Samsungs Galaxy Fit 3 in der Farbkombination Schwarz/Graphit. | © 91Mobiles

Abgesehen von den drei Optionen ist nicht bekannt, ob es noch weitere Ausführungen geben wird, die angeboten werden. Die Samsung Galaxy Fit 3 verfügt über ein größeres Touch-Display in einem rechteckigen Format. Außerdem könnte es dank verbauten Mikrofon auch eine Bluetooth-Telefon-Funktion haben. Ein eingebautes GPS wäre ebenfalls eine willkommene Ergänzung zu den automatischen Herzfrequenz-, Schritt- und Schlafdaten.

Samsungs Galaxy Fit 3 Tracker in der Variante Silber/Weiß. | © 91Mobile

Aus einer früheren Zertifizierung geht zudem hervor, dass die Galaxy Fit 3 einen größeren Akku mit 200 mAh besitzt, als die Galaxy Fit 2 mit 159 mAh. Diese zusätzliche Energie wird den größeren Bildschirm ausgleichen, den sie allen Informationen zufolge dann haben wird. Das Aufladen des Trackers erfolgt über die benutzerdefinierten Anschlüsse und hat eine Leistung von maximalen 5 W.

Über den Preis und das genaue Erscheinungsdatum der Samsung Galaxy Fit 3 ist noch nichts bekannt, aber die Galaxy Fit 2 kostet 30 bis 40 Euro. Die Verbesserungen am kommenden Tracker deuten also auf eine Preiserhöhung hin. Es wird erwartet, dass Samsung im Januar nächsten Jahres die Galaxy-S24-Serie und seinen ersten intelligenten Ring-Tracker namens Samsung Galaxy Ring ankündigen wird. Somit wäre also noch möglicherweise Platz für ein weiteres Gerät zur Präsentation.

