Die besten Wetter-Apps für Android & iOS: Hier scheint die Sonne aufs Display

Was ist die beste Wetter-App für Euer Smartphone? In dieser Bestenliste haben wir Euch eine Auswahl für iOS und für Android zusammengestellt. Dabei haben wir auf Faktoren wie die Aktualität der Daten, auf die Optik und auf Sonder-Features wie Regenradar, Widgets und mehr geachtet. Dass die jeweilige Wetter-App Euch immer Sonnenschein garantiert, das können wir allerdings nicht versprechen.

Während man für Wettervorhersagen damals noch den Fernseher pünktlich zur Tagesschau einschalten musste, ist das heutzutage ganz einfach. Denn Euer Smartphone ist dank Wetter-Apps im Grunde genommen die ultimative Wetterstation. Über das Internet greift Ihr so bequem auf aufbereitete Daten von Wetterstationen zu, die sich privat wohl kaum jemand leisten könnte.

Nachfolgend zeigen wir Euch die unserer Meinung nach besten Wetter-Apps für iOS und Android. Dabei haben wir besonders darauf geachtet, wie aktuell die gebotenen Daten sind, wie hübsch und übersichtlich die jeweiligen Informationen angezeigt werden und wie es um Sonder-Features bestellt ist. Denn neben der Temperaturanzeige bieten Wetter-Apps spannende Zusatzfunktionen wie Regenradars oder Informationen zum Pollenflug.

Die besten Wetter-Apps für Android und iOS

AccuWeather

Die Anwendung "AccuWeather" ist mit über 100 Millionen Downloads die beliebteste Wetter-App für Android. Tatsächlich ist sie auch eine der besten Möglichkeiten, auf dem Handy die Wetterlage zu checken. Nach der Freigabe Eures Standorts seht Ihr personalisierte Wetterdaten, die direkt vom Global Forecast System (GFS) stammen. Das Design der App ist zudem echt schick und stellt die vielfältigen Infos gut dar.

Nach einem Redesign im letzten Jahr sieht AccuWeather richtig fresh aus! / © AccuWeather / Screenshot: NextPit

Eine Herausforderung, da AccuWeather echt viele Daten unter einen Hut bekommt. Darunter Informationen zum Wetter, zur Luftqualität, zur Belastung für Allergiker, zur gefühlten Temperatur per "RealFeel", zu Orkanen und ein Regenradar gibt's auch. Ein Widget gibt es auch, bei dem Ihr sogar zwischen einer hellen und einer dunklen Version wählen könnt. AccuWeather ist kostenlos, wenn Euch gelegentliche Werbeeinblendungen nicht stören. Die werbefreie Version kostet 9,49 Euro im Jahr.

Der Google Assistant oder Siri

Die einfachste und zuverlässigste Wetter-App ist auf Eurem Handy bereits vorinstalliert: Der Google Assistant und Siri bieten Euch bequem per Knopfdruck aktuelle Infos zur Wetterlage. Zur Aktivierung müsst Ihr lediglich den Sprachbefehl "Ok Google, wie ist das Wetter?" oder "Hey Siri, wie ist das Wetter heute?" äußern. Schon seht Ihr eine Übersicht über die Wetterlage samt Regenwahrscheinlichkeit und einer Voraussage für die nächsten Stunden. Mit weiteren Befehlen wie "Wie ist das Wetter diese Woche?" oder "Brauche ich heute einen Regenschirm"? könnt Ihr weitere Informationen aus den Assistenten kitzeln.

Der Google Assistant bietet rudimentäre Wetter-Infos, die den meisten Nutzern sicher schon reichen. / © Google/ NextPit

Google bezieht die Informationen direkt vom zuverlässigen Dienst "Weather.com", auf den wir später noch einmal eingehen. Apple bietet nativ eine eigene Wetter-App an, aus der Siri die Infos zieht. Dadurch, dass der Google Assistant und Siri so gut ins Betriebssystem integriert sind, erreicht Ihr die Vorhersagen von überall aus. Lediglich ein Widget fehlt unter Android, seitdem Google seinen Nachrichtendienst "News" und die Wettervorhersage getrennt hat. Sucht Ihr gezielt nach einem Widget, empfehlen wir Euch eine andere App.

WetterOnline

Mit WetterOnline holt Ihr Euch eine Wetter-App, die neben vielen Infos auch einen News-Feed anbietet. Damit eignet sie sich besonders gut für Menschen, die gerne kurze Texte über die Wetterlage genießen wollen. Wie in einem Blog präsentiert WetterOnline dazu Bilder und Links zu weiteren Informationen. Abgesehen von dieser News-Funktion kann sich der Funktionsumfang ebenfalls gut sehen lassen.

WetterOnline ermöglicht es Euch, ein Foto mit eingeblendeten Wetterdaten zu verschicken (rechts). / © NextPit

Als Highlight gibt es neben den üblichen Kandidaten wie Wettervorhersagen, einem Regenradar, einem Windradar und einem Temperaturradar auch ein Foto-Feature. Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, kurz ein Bild über die Handykamera aufzunehmen und dieses dann mit eingeblendeten Wetterinformationen an Freunde oder Verwandte zu schicken. Eine coole Idee, wenn Ihr gerne mit dem Wetter am Urlaubsort angebt.

Leider findet sich in WetterOnline recht viel Werbung. Wie bei AccuWeather müsst Ihr ein Abonnement abschließen, für das entweder 0,99 Euro im Monat oder 6,99 Euro im Jahr fällig werden. Jeweils könnt Ihr das Angebot 14 Tage lang umsonst testen.

Wetter.com

Zu guter Letzt noch eine sehr beliebte Wetter-App, die einen cleveren Vorteil gegenüber anderen Anbietern hat: Wetter.com sammelt auch die Live-Feeds von Webcams auf der ganzen Welt. Darüber hinaus erstellt die Redaktion hinter Wetter.com Videos mit Vorhersagen. Wollt Ihr also ein wenig Nachrichtensprecher-Feeling, empfiehlt sich Wetter.com ganz besonders.

Wetter.com glänzt mit Live-Webcams und eigenen Videos zum derzeitigen Wetter. / © NextPit

Darüber hinaus kann Wetter.com beim Funktionsumfang mit den weiteren Wetter-Apps mithalten. Es gibt ein Regenradar, Warnungen zur aktuellen Wetterlage und natürlich eine Vorhersage für die nächsten Tage. Doch auch Wetter.com kann es nicht lassen und bietet eine werbefreie Version nur im Abonnement an. Ihr zahlt 4,99 Euro im Jahr oder 99 Cent für einen Monat. Wollt Ihr Euch nicht an ein Abo binden, gibt es das Ganze auch etwas teurer als Tickets ohne automatische Verlängerung.

Geometric Weather für Android

Ein Tipp noch für die Android-Fraktion: Die App "Geometric Weather" zeigt Euch aktuelle Informationen vom Dienst "AccuWeather.com" ganz ohne Werbeeinblendungen. Dabei ist das Design, wie der Name schon verrät, eher abstrakt und orientiert sich an geometrischen Formen. Das Ergebnis ist eine hübsche und leichte Wetter-App, die es aber im Funktionsumfang nicht mit den genannten Alternativen aufnehmen kann.

Geometry Weather ist eine gute Möglichkeit, ohne Werbung oder Kosten unter Android das Wetter zu sehen. / © NextPit

Ein Regenradar fehlt, lediglich Hinweise für Allergiker sind mit an Bord. Im Vordergrund steht also die Werbefreiheit und die minimalistische Optik. Diese führt sich auch in einem hübschen Widget fort, das Ihr in vielen Variablen an Eure Vorlieben anpassen könnt. Kosten kommen bei der Installation von Geometric Weather nicht auf Euch zu, Werbung gibt's wie gesagt auch nicht.

Wie sind Eure Erfahrungen mit den genannten Wetter-Apps und habt Ihr noch einen werbefreien Tipp für Apple iOS? Ich nehme ihn gerne mit in diesen Artikel auf und gehe auf Eure Vorschläge in den Kommentaren ein.