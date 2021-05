microSD-Karte beschädigt? So rettet Ihr Eure Daten und Bilder!

Wird Eure microSD-Karte im Handy nicht mehr erkannt? Dann keine Panik, denn Eure Daten oder Fotos sind nicht gleich weg. NextPit zeigt Euch nachfolgend, wie Ihr die SD-Karte in Eurem Handy reparieren oder eine Datenrettung durchführen könnt.

Inhaltsverzeichnis:

Wichtig beim SD-Karte reparieren: Keine Daten mehr speichern

Habt Ihr Dateien versehentlich gelöscht oder scheint es, als würden wichtige Daten fehlen? Dann solltet Ihr unter keinen Umständen weiter Daten auf Eure microSD-Karte schreiben. Denn dabei könnten die Bereiche mit den versehentlich gelöschten Bildern überschrieben werden. Das senkt die Chancen auf eine erfolgreiche Wiederherstellung.

Tipp: Schnelle Hilfe mit SanDisk RescuePRO

microSD-Karten-Hersteller SanDisk hat in Partnerschaft mit der Software-Firma LC Technology die Datenrettungs-Software RescuePRO entwickelt. Das inzwischen rund acht Jahre alte Windows- oder Mac-Programm stellt Daten auch von microSD-Karten anderer Hersteller wieder her.

Die Software wurde zwar zuletzt im August 2019 aktualisiert, funktioniert aber nach wie vor zuverlässig. Sie kostet einzeln zwischen 40 und 60 US-Dollar. Kauft Ihr jedoch eine microSD-Karte der Marke SanDisk Extreme zum Preis von zehn Euro, liegt ein Lizenzschlüssel für die 60-Dollar-Variante der Software der Packung bei.

Bevor Ihr Geld ausgebt, könnt Ihr die Software zudem kostenlos als Testversion herunterladen und installieren. Nach einem Scan seht Ihr, ob Eure versehentlich gelöschten oder verlorengeglaubten Dateien auf der microSD-Karte lesbar sind. Für die eigentliche Wiederherstellung jedoch braucht Ihr den Lizenzschlüssel.

Mit einem Mac oder einem Windows-Computer sowie einem Kartenleser könnt Ihr also die Software herunterladen, mit Administrator-Rechten installieren und Eure Daten von der vermeintlich kaputten microSD-Karte retten. Warnung: Nach dem Einlegen der Karte wird Windows den "Datenträger formatieren" wollen. Macht das auf keinen Fall, da es die Datenrettung Eurer SD-Karte nur unnötig erschwert. Folgt stattdessen den Schritten in diesem Video bzw. in der Software selbst: