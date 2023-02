Samsung Galaxy XCover 6 Pro im Test: Schwer zu schlagen

Das LC-Display wird durch Gorilla Glass Victus+ geschützt, was zum Zeitpunkt der Markteinführung das hochwertigste Produkt von Corning war. Angesichts des 6,6 Zoll großen Displays ist das eine wichtige Vorsichtsmaßnahme. Nicht so schön finde ich, dass das Display von ziemlich dicken Rändern umgeben ist. Aber auch das kennen wir von anderen robusten Handys von Motorola und Bullit, den Hauptkonkurrenten des XCover.

Samsung verfolgt bei der XCover-Reihe ein einfaches Rezept: mit das widerstandsfähigste Glas auf dem Markt, ein gummiertes Kunststoffgehäuse und eine abnehmbare Akkuabdeckung. Das XCover 6 Pro ist da nicht anders: Das Gerät liegt gut in der Hand und senkt auch durch die Rillen an den Seiten und auf der Rückseite das Risiko, beim Sturz beschädigt zu werden.

In Sachen Biometrie und Sicherheit verfügt das XCover 6 Pro über einen seitlich angebrachten Fingerabdruckleser im Power-Button und die übliche Gesichtserkennung für diejenigen, die Handschuhe tragen. Beachtet, dass das robuste Samsung-Handy keine Tiefensensoren hat, die wie Apples FaceID oder Microsofts Hello Schutz vor ähnlichen Personen oder Bildern Eures Gesichts bieten.

Ein weiteres "Business"-Merkmal des XCover 6 Pro ist das Fehlen von Bloatware. Nur YouTube Music und Facebook haben sich eingeschlichen – die Bing-App wurde installiert, weil wir auf dem von der EU vorgeschriebenen Auswahlbildschirm während der Einrichtung versehentlich die Microsoft-Suche ausgewählt haben. Nicht einmal Samsungs Armada überflüssiger Apps wurde installiert, so dass Health, Notizen und sogar der Browser fehlten, was zu einer sauberen Installation mit 26,67 GB führte.

Samsung Galaxy XCover 6 Pro: Kamera

Für normale Nutzer:innen ist die Kamerasektion wahrscheinlich der schwächste Punkt des Galaxy XCover 6 Pro. An den Kameras des Handys gibt es nichts auszusetzen, sie sind einfach nur uninspirierend.

Vorteile:

Die Ultraweitwinkelkamera ist wirklich weit

Keine überflüssigen Kameras auf der Rückseite

Nachteile:

Das Ultraweitwinkelobjektiv ist wirklich weit

Die Bildqualität ist bestenfalls durchschnittlich

Fotos bei Tageslicht sind in Ordnung und vergleichbar mit den meisten Mittelklasse-Handys, aber die Farbwiedergabe wirkt etwas gedämpft, vor allem im Vergleich zu den normalerweise satten Bildern der Samsung-Handys.

Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera mit 2-fachem digitalen Zoom © NextPit Hauptkamera mit 4-fachem digitalen Zoom © NextPit Hauptkamera mit 10-fachem digitalen Zoom © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Hauptkamera mit 2-fachem digitalen Zoom © NextPit Hauptkamera mit 4-fachem digitalen Zoom © NextPit Hauptkamera mit 10-fachem digitalen Zoom © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Hauptkamera mit 2-fachem digitalen Zoom © NextPit Hauptkamera mit 4-fachem digitalen Zoom © NextPit Hauptkamera mit 10-fachem digitalen Zoom © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera © NextPit Ultraweitwinkel © NextPit Hauptkamera im Standard-Modus © NextPit Hauptkamera im Standard-Modus © NextPit Hauptkamera im Nacht-Modus © NextPit Hauptkamera im Standard-Modus © NextPit Hauptkamera im Nacht-Modus © NextPit Selfie © NextPit Selfie, Weitwinkel © NextPit Selfie, Porträtmodus © NextPit Selfie, Porträtmodus im Weitwinkel © NextPit

Was mich am meisten überrascht hat – sowohl positiv als auch negativ – war, wie weit (offen) die Ultraweitwinkelkamera ist. Ich löschte viele Dateien, weil ein Finger oder ein Kleidungsstück in der Aufnahme auftauchte. Andererseits sorgte das weite Sichtfeld für eine klare Unterscheidung im Vergleich zur Hauptkamera – und das bei einem klaren Look.

Apropos klarer Look: Die Farben der Ultraweitwinkel-Aufnahmen wirken etwas weniger gesättigt als die der Hauptkamera, und es gab Anzeichen von Verzerrungen, aber das könnte einfach das Ergebnis des großen Sichtfelds sein.

Das Dual-Kameramodul enthält keine nutzlosen Sensoren. / © NextPit

Die Selfies waren trotz der suboptimalen Bedingungen (und des Motivs) in Ordnung – die starken Lichtreflexe waren ganz allein meine Schuld. Die Detailgenauigkeit und die Farben passen, aber die Motivtrennung beim Porträtmodus hatte ein paar Schwierigkeiten mit rebellischen Haarsträhnen.