Amazon-Bestseller deutlich günstiger: Bluetooth-Lautsprecher unter 100 €

Amazon bietet den frisch erschienen soundcore by Anker Boom 2 Bluetooth-Lautsprecher mit einem ordentlichen Start-Rabatt an. Ein Gutscheincode ermöglicht Euch 30 Euro zu sparen und somit zahlt Ihr weniger als 100 Euro für 80-W-Speaker. Was der Boom 2 auf dem Kasten hat und ob sich der Deal im Vergleich zu anderen Bluetooth-Lautsprechern lohnt, verrät Euch unser Deal-Check.

In wenigen Tagen ist bereits Frühlingsbeginn und auch die Temperaturen steigen zunehmend. Zeit also, den nächsten Trip ins Freie zu planen oder den Grill endlich zu entstauben. Um die Jahreszeit passend einzuläuten, findet Ihr bei Amazon gerade den passenden Bluetooth-Lautsprecher, damit Ihr mit Eure Steaks nicht vor lauter langweile vergesst. Den am 06. März erschienen soundcore by Anker Boom 2 gibt es beim Versandriesen jetzt für 99,99 Euro.

Affiliate Angebot soundcore by Anker Boom 2 80 W | integrierter Subwoofer | BassUp 2.0 | IPX7 | Bluetooth 5.3 | Individueller Equailzier | Integrierte Powerbank | Gutschein: "BOOM2M1M"

Der soundcore Boom 2 von Anker verfügt über eine native Leistung von 60 W. Durch die BassUp-Technologie erreicht der Bluetooth-Lautsprecher (Bestenliste) jedoch satte 80 W. Ein integrierter 40-W-Racetrack-Subwoofer sorgt für den nötigen Bass und die Akkulaufzeit beziffert der Hersteller auf bis zu 24 Stunden. Zusätzlich ist der Boom 2 nach IPX7 zertifiziert und ist somit nicht nur zeitweilig wasserdicht sondern kann sogar bis zu 1 Meter tief tauchen.

Der soundcore by Anker Boom 2 kann auch problemlos als sehr große Powerbank eingesetzt werden. / © Anker

Zwei 10-W-Sidenhochtöner ermöglichen Euch einen klaren Klang und an der Seite findet sich eine Passivmembran mit LED-Lichteffekten. Geht Euch mal der Saft Eures Smartphones aus, könnt Ihr den Boom 2 auch als Powerbank nutzen und Euer Smartphone über einen passenden USB-C-Anschluss laden. Abgerundet wird der 29,6 x 10,1 x 18,5 cm große Bluetooth-Lautsprecher zudem über einen personalisierbaren Equalizer.

Wie gut ist der Deal zum soundcore Boom 2 wirklich?

Der neue soundcore-Lautsprecher erschien vor wenigen Tagen mit einer UVP von 129,99 Euro. Dementsprechend gibt es hier noch keine wirklichen Vergleichsangebote im Netz. Bei Amazon könnt Ihr jetzt allerdings 30 Euro sparen, wenn Ihr im Warenkorb den Code "BOOM2M1M“ eingebt. Dadurch erhaltet Ihr logischerweise auch den bisherigen Bestpreis. Verkäufer ist hier übrigens Anker selbst, der Versand erfolgt jedoch über Amazon.

Ihr wollt niemanden stören? Die besten In-Ear-Kopfhörer mit ANC 2024

Sucht Ihr einen vergleichbaren Lautsprecher im soundcore-Portfolio dürfte der soundcore Motion Boom Plus den technischen Daten des hier angebotenen Boom 2 am nächsten kommen. Allerdings kostet Euch die Plus-Variante bereits 139,99 Euro im Netz, bietet eine ältere Bluetooth-Version, weniger Akkulaufzeit und ist deutlich sperriger.

Auch spannend: Unser Test zum Bose SoundLink Flex

Andere Marken wie Bose, JBL oder Teufel verlangen hier schon deutlich mehr, für eine solche Leistung. Bei Otto gibt es etwa den leistungsstärkeren JBL xtreme 3 für 189,99 Euro*. Ob jedoch eine Leistungserhöhung von 20 W den (fast) doppelten Preis rechtfertigen, bleibt Euch überlassen. Beachtlich ist hier zudem, dass der Boom 2 bereits wenige Tage nach Erscheinen als Bestseller auf Amazon gehandelt wird. Alles in allem habt Ihr hier also einen spannenden Deal zu einem nagelneuen Bluetooth-Lautsprecher.

Affiliate Angebot soundcore by Anker Boom 2 80 W | integrierter Subwoofer | BassUp 2.0 | IPX7 | Bluetooth 5.3 | Individueller Equailzier | Integrierte Powerbank | Gutschein: "BOOM2M1M"

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der soundcore Boom 2 zu einem solchen Preis interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!