Samsung Galaxy A35 und A55 jetzt mit und ohne Tarif vorbestellen

Ab sofort könnt Ihr Euch die neuen Samsung-A-Modelle, das A35 und A55, endlich vorbestellen. Die beiden Mittelklasse-Smartphones sind derzeit allerdings nur im Shop des Herstellers erhältlich. Dafür erwarten Euch allerhand Boni, wie etwa doppelter Speicherplatz oder bis zu 380 Euro Rabatt. Wie Ihr Euch das Samsung Galaxy A35 und A55 vorbestellen könnt und was Euch genau erwartet, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Seit heute ist es so weit und Samsung hat die neue A-Serie zur Vorbestellung freigegeben. Hier erwartet Euch vor allem bei der größeren Variante eine große Änderung, denn der Hersteller hat sich für einen Metallrahmen, statt des üblichen Plastikrahmens entschieden und zusätzlich auf einen neuen 4-nm-Prozessor gesetzt. Die Geräte könnt Ihr Euch nun vorbestellen und erhaltet bis zum 17. April verschiedene Vorteile, wie etwa ein gratis Clear Case, doppelten Speicherplatz oder einen satten Trade-In-Bonus.

Ab wann sind die neuen Samsung-Smartphones erhältlich?

Die neuen Samsung-Mittelklasse-Smartphones sind ab dem 11. März 2024 zum Vorverkauf freigegeben. Nach einigen Startschwierigkeiten sind inzwischen alle Verkaufskanäle beim Hersteller offen und so könnt Ihr Euch direkt im Samsung-Shop mit den neuen Geräten eindecken. Die Auslieferung beginnt hier ab dem 15. März, also bereits in wenigen Tagen. Allerdings habt Ihr bis zum 17. April die Möglichkeit, von verschiedenen Vorbesteller-Boni zu profitieren.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A35 Beide Speichervarianten jetzt zum günstigeren Preis vorbestellen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A55 Beide Speichervarianten jetzt zum günstigeren Preis vorbestellen.

Was kostet das Samsung Galaxy A35 und A55 und was erwartet Vorbesteller?

Samsung selbst ruft für das Samsung Galaxy A35 eine unverbindliche Preisempfehlung ab 379 Euro auf, während Ihr für das Galaxy A55 mit mindestens 479 Euro rechnen müsst. Je nachdem, für welche Speicherkonfiguration Ihr Euch entscheidet, ändert sich hier natürlich der Preis. Um Euch das Ganze allerdings etwas schmackhafter zu machen, erwarten Euch verschiedene Vorteile, wenn Ihr eines der Smartphones bis zum 17. April bestellt.

Für beide Modelle gilt, dass Ihr ein Value Pack, bestehend aus einem Clear Case und einem Screen Protector, gratis dazu erhaltet. Allerdings gilt dies als einziger Bonus nur bis zum 01. April. Für alle, die etwas später bestellen möchten, bleibt dennoch ein Trade-In-Bonus von bis zu 380 Euro für Euer Altgerät.

Die Rückseite des Samsung Galaxy A35 erinnert an die Galaxy-S-Serie. / © nextpit

Dabei gilt, dass Ihr für das A35 bis zu 230 Euro für das alte Smartphone bekommt und noch einmal 50 Euro in Form einer Tauschprämie, für das A55 sind es allerdings bis zu 300 Euro und noch einmal 80 Euro als Direktabzug im Warenkorb, falls Ihr ein Altgerät eintauscht. Darüber hinaus bietet Samsung das beliebte Speicherupgrade an. Dadurch erhaltet Ihr die jeweils größere Speichervariante, also 256 GB, zum Preis der 128-GB-Version.

Galaxy-A-Modelle im Preisvergleich Modell Speicher Preis Samsung Galaxy A35 128 GB 379,00 € Samsung Galaxy A35 256 GB 449,00 € 379,00 € Samsung Galaxy A55 128 GB 479,00 € Samsung Galaxy A55 256 GB 529,00 € 479,00 € Samsung Galaxy A35 kaufen* / Samsung Galaxy A55 kaufen*

Zu guter Letzt erhaltet Ihr noch einen Rabatt beim Kauf der Galaxy Buds FE (Test). So zahlt Ihr nur noch 29 Euro zusätzlich, falls Ihr Euch das Galaxy A55 vorbestellt und 59 Euro, falls es das Galaxy A35 sein soll. Derzeit zahlt Ihr im Netz jedoch ohnehin nur 71 Euro für die In-Ear-Kopfhörer (zur Bestenliste).

Neuer König der Mittelklasse? Die besten Smartphones bis 500 Euro

Bei den Farben erwarten Euch für beide Modelle zudem dieselben Varianten. Ihr habt die Wahl zwischen Awesome Iceblue, Awesome Lila, Awesome Lemon und Awesome Navy.

Samsung Galaxy A35 und A55 ohne Vertrag kaufen

Zum jetzigen Zeitpunkt könnt Ihr Euch die neuen Midranger nur im Samsung-Shop vorbestellen. Hier zahlt Ihr derzeit den günstigeren Preis für die größere Speichervariante und erhaltet zudem die bereits erwähnten Vorbesteller-Boni. Für das Galaxy A35 mit 128 oder 256 GB werden somit bis zum 17. April 379 Euro fällig, während Ihr für das A55 mit 479 Euro in beiden Speichervariationen rechnen müsst.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A55 Beide Speichervarianten jetzt zum günstigeren Preis vorbestellen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A35 Beide Speichervarianten jetzt zum günstigeren Preis vorbestellen.

Sobald hier andere Shops nachziehen, werden wir den Artikel natürlich entsprechend ergänzen und Euch über zusätzliche Vorbesteller-Aktionen bei MediaMarkt, Saturn oder Amazon informieren.

Nicht verpassen: Die besten Smartphones bis 400 Euro

Samsung Galaxy A35 und A55 mit Vertrag kaufen

Samsung Galaxy A35 und A55 mit Tarif im Samsung-Shop

Bei den Vertragsangeboten sieht es schon etwas anders aus. So habt Ihr zum einen die Möglichkeit, direkt im Samsung-Shop einen passenden Tarif auszuwählen oder die Smartphones beim Tarif-Partner Eures Vertrauens vorzubestellen.Mit einem Klick auf einen der "Jetzt vorbestellen" Links, die Ihr im vorigen Abschnitt findet, kommt Ihr auf die Produktseite des Smartphones und könnt hier Euren Wunschtarif auswählen.

Noch mehr Angebote: Weitere Deals findet Ihr in unserer Vodafone-Tarifübersicht

Hier habt Ihr die Wahl aus verschiedenen Vodafone, o2 und Telekom-Tarifen. Entscheidet Ihr Euch etwa für den Vodafone Smart Entry Spezial, erhaltet Ihr 20 GB Datenvolumen im 5G-Netz des Anbieters, könnt Euch einen Wechselbonus über 100 Euro sichern und zahlt 29,99 Euro monatlich für beide neuen Galaxy-A-Modelle. Zusätzlich müsst Ihr hier noch mit 5 Euro in Form eines einmaligen Gerätepreises, sowie 39,99 Euro für den Anschlusspreis rechnen. Dafür erhaltet Ihr natürlich auch alle Vorbesteller-Boni.

Samsung-Shop Gerät Samsung Galaxy A35 Samsung Galaxy A55 Tarif Smart Entry Spezial Smart Entry Spezial Datenvolumen 20 GB 20 GB Download-Bandbreite max. 500 MBit/s max. 500 MBit/s 4G/5G 4G LTE / 5G 4G LTE / 5G Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Gebühr 29,99 € 29,99 € Einmalige Kosten 44,99 € 44,99 € Gesamtkosten 764,75 € 764,75 € Wechselbonus 100,00 € 100,00 € Reguläre Gerätekosten 379,00 € 479,00 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 11,91 € ~ 7,74 € Jetzt vorbestellen* Jetzt vorbestellen*

Samsung Galaxy A35 und A55 bei der Telekom

Natürlich könnt Ihr hier noch mit den Tarifen variieren, allerdings ist dies das bisher günstigste Angebot im Samsung-Shop. Vodafone selbst bietet die neuen Galaxy A35- und A55-Geräte noch nicht im eigenen Webshop an. Dafür jedoch die Telekom. Auch hier erhaltet Ihr das Speicherupgrade und zahlt für beide ROM-Varianten gleich viel.

Wie üblich bei der Deutschen Telekom könnt Ihr hier Eure monatlichen Kosten anpassen, wenn Ihr bereit seid, entsprechende einmalige Kosten zu tragen. Damit Ihr einen Einblick erhaltet, findet Ihr nachfolgend ein Beispiel mit dem MagentaMobil M. Der Tarif bietet Euch 20 GB Datenvolumen im 5G-Netz des Anbieters und zusätzlich habt Ihr die Möglichkeit 240 Euro Cashback zu erhalten. Wir haben uns hier für die jeweils geringste monatliche Rate entschieden.

Telekom Gerät Samsung Galaxy A35 Samsung Galaxy A55 Tarif MagentaMobil M MagentaMobil M Datenvolumen 20 GB 20 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s 4G/5G 4G LTE / 5G 4G LTE / 5G Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Gebühr 49,95 € 59,95 € Einmalige Kosten 189,90 € 189,90 € Gesamtkosten 1.388,70 € 1.628,70 € Cashback 240,00 € 240,00 € Reguläre Gerätekosten 379,00 € 479,00 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 32,07 € ~ 37,90 € Jetzt vorbestellen*

Damit liegt Ihr bei der Telekom natürlich weit über dem eigentlichen Gerätepreis. Seid Ihr jedoch nur an einem Vertrag mit dem Magenta-Unternehmen interessiert, habt Ihr zumindest eine grobe Vorstellung, welche Kosten Euch hier erwarten.

Samsung Galaxy A35 und A55 bei o2

Auch o2 bietet die beiden neuen Samsung-Smartphones jetzt mit passenden Tarifen an. Hier erhaltet Ihr das Speicherupgrade und zusätzlich mitwachsende Tarife. Dadurch bekommt Ihr jährlich zusätzliches Datenvolumen. Um Euch einen entsprechenden Vergleich zu liefern, haben wir uns die Angebote zusammen mit dem beliebten o2 Mobile M genauer angeschaut.

Neben einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten erwarten Euch hier 25 GB Datenvolumen im 5G-Netz der Telefónica. Hier könnt Ihr zusätzlich von einem Trade-In-Bonus profitieren und Euch somit noch einmal bis zu 800 Euro zusätzlich sichern. Einen Wechselbonus gibt es zwar nicht, dafür entfallen hier derzeit die Anschlussgebühren.

o2 Gerät Samsung Galaxy A35 Samsung Galaxy A55 Tarif o2 Mobile M o2 Mobile M Datenvolumen 25 GB 25 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s 4G/5G 4G LTE / 5G 4G LTE / 5G Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Gebühr 32,49 € 36,49 € Einmalige Kosten 57,98 € 57,98 € Gesamtkosten 837,74 € 933,74 € Reguläre Gerätekosten 379,00 € 479,00 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 19,11 € ~ 18,95 € Jetzt vorbestellen* Jetzt vorbestellen*

Die Produktseite von o2 zeigt Euch automatisch die Kosten für 36 Monate Mindestlaufzeit an. Denkt also unbedingt daran, diese noch zu ändern, wenn Ihr Euch nicht so lange an den Anbieter binden möchtet.

Wie Ihr seht, lohnen sich die Tarif-Angebote erst dann, wenn Ihr ein Altgerät eintauschen könnt. Ist dies nicht der Fall, rentiert es sich wohl mehr, einen günstigen Tarif zu wählen und das neue Smartphone ohne Handyvertrag direkt im Samsung-Shop zu bestellen.

Habt Ihr vor, Euch eines der beiden neuen Samsung-Smartphones zu bestellen? Wenn ja, möchtet Ihr es dann lieber mit oder ohne Tarif vorbestellen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!