Samsung bestätigt offiziell das Update für die One UI 6.1 und Galaxy AI

Das Hauptaugenmerk des Galaxy Unpacked zur Samsung-Galaxy-S24-Serie war die Galaxy AI, welche auf Basis von Android 14 und der hauseigenen One UI 6.1 auf den Flaggschiff-Geräten vorinstalliert ist. Die Gerüchte mehrten sich, dass der südkoreanische Konzern die außergewöhnlichen Funktionen auf Basis der künstlichen Intelligenz auch auf ältere Samsung-Smartphones und Samsung-Tablets verteilen wird. Heute nun haben wir via Pressemitteilung die offizielle Bestätigung für das anstehende Update mit einem Zeitplan erhalten.

Samsung One UI 6.1 kommt mit der Galaxy AI Ende März

Die Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern: Samsung wird auch ältere Smartphones und Tablets mit der hauseigenen Benutzeroberfläche One UI 6.1 via Update versorgen. Daran ist erst einmal nichts Außergewöhnliches zu vermelden. Doch Samsung informiert nicht nur, dass das Update nun doch erst ab Ende März 2024 in Wellen via OTA-Update (Over the Air) verteilt wird, sondern auch welche Geräte und welche Galaxy-AI-Funktionen Ihr erwarten dürft.

Welche Samsung-Devices erhalten die One UI 6.1?

Die im ersten Schwung unterstützten Samsung-Geräte werden wie folgt sein:

Entgegen den ersten Leak-Informationen für ein Update auf die One UI 6.1 fehlen uns aber noch die Smartphones der S21- und S22-Serie, sowie die beiden Foldables der 4. Generation und auch die sehr beliebten Mittelklasse-Smartphones Samsung Galaxy A34 und Galaxy A54. Das kann zum einen bedeuten, dass sie deutlich später das Update bekommen, oder generell für die KI-Funktionen der Galaxy AI nicht gewappnet sind.

Samsung Galaxy AI kommt für weitere Smartphones

Samsung Galaxy AI / © Samsung

Denn auch hier informiert uns Samsung in seiner Pressemitteilung, welche KI-Funktionen in Kooperation mit Google ab Ende März 2024 auf weiteren Samsung-Geräten möglich sein sollen.

„Mit den Galaxy AI-Funktionen wollen wir nicht nur eine Ära der mobilen AI einleiten, sondern unseren Nutzer:innen auch den Zugang zu AI erleichtern. Das ist erst der Anfang. Unser Ziel ist, das Erlebnis im Verlauf des Jahres 2024 für mehr als 100 Millionen Galaxy-Nutzer:innen zugänglich zu machen und innovative Wege zu finden, um die zahllosen Möglichkeiten der mobilen AI zu nutzen, so TM Roh, President und Head of Mobile eXperience Business ."

Zu den neuen Funktionen zählen die AI-Live-Übersetzung, der Schreibassistent, Circle to Search, der Browsing-Assistent, der Interpreter, der Transkriptionsassistent, die generative Bild-Bearbeitung, die Edit Suggestion und die Instant-Slow-Mo-Funktion. All diese Dinge, welche auf die künstliche Intelligenz zurückgreifen, hat die nextpit-Redaktion bereits einmal für Euch getestet:

Galaxy AI im ersten Test: So gut ist Samsungs künstliche Intelligenz

Und? Wer von Euch darf sich alles über die neuen Galaxy-AI-Funktionen freuen? Schreibt uns doch einmal in die Kommentare, auf welches Feature Ihr Euch am meisten freut.