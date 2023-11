Samsung One UI 6 erhält "Auto Blocker"-Funktion

Samsung hat damit begonnen, das endgültige "One UI 6"-Update auf Basis von Android 14 an kompatible Galaxy-Smartphones zu verteilen. Neben den optischen Änderungen, die die Software mit sich bringt, wurde auch ein neues Sicherheitstool namens "Auto Blocker" hinzugefügt. Diese neue Funktion sichert Euer Galaxy-Smartphone, wenn Ihr es in öffentlichen Räumen aufladet. Hier erfahrt Ihr, wie das neue Sicherheitstool funktionieren soll.