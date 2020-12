Apple iPhone 12 mini im Test: Zierlich und doch leistungsstark

Bereits im Oktober 2020 stellte Apple seine neueste Smartphone-Linie in Form der iPhone 12-Serie vor. Unter ihnen fiel mir ein (für 2020-Standards) eher winziges iPhone 12 Mini ins Auge. Diese iPhone-Ausgabe im Kleinformat verfügt über die gesamte Rechenleistung seiner größeren Brüder, einschließlich der Pro-Varianten, und passt in die Taschen wie ein Handy aus dem Jahr 2012. Ebnet Apple damit den Weg für ein Comeback kompakter Smartphones? Wir haben das iPhone 12 mini getestet.

Bewertung

Pro ✓ Kompakte Größe

✓ A14 Bionic

✓ Gute Kameraleistung

✓ Die anpassungsfähigste Apple-Software aller Zeiten Contra ✕ Akkulaufzeit ist der große Kompromiss

✕ Nur 12 W Wireless Charge

✕ 64 GB im Jahr 2020 nicht genug Speicher

Günstigstes Angebot: Apple iPhone 12 Bester Preis 725 , 00 € Zum Shop

König der Zwerge In Bezug auf das Design ist das iPhone 12 mini nur eine verkleinerte Version des normalen iPhone 12. Die gleichen Kamerahöcker auf der Rückseite, die gleiche Notch auf der Vorderseite, die gleichen quadratischen Kanten, die gleichen Tasten, das ganze Paket. Das letzte iPhone, das ich wirklich für längere Zeit benutzt habe, war das iPhone XS Max, und die neue iPhone-12-Reihe fühlt sich jetzt Welten von dieser Designsprache entfernt an. Apple-Fans, die Ende 2020 ein neues iPhone kaufen wollen, haben viele Möglichkeiten, nicht nur in Bezug auf den Preis, sondern auch in Bezug auf Größen und Farben. Die iPhone-Palette war noch nie so bunt und vielfältig wie heute. Das 12 mini ist das kompakteste Modell der Serie, kleiner als das iPhone SE 2020, obwohl es ein größeres Display hat. Apple hat in diesem Jahr die gleiche Display-Technologie in allen iPhone-12-Modellen verbaut. / © NextPit Das Display ist nur 5,4 Zoll groß (das kleinste aktuelle Samsung-Handy, das Ihr kaufen könnt, hat ein 6,2-Zoll-Panel), und das iPhone 12 mini verfügt über dieselben schlanken Ränder wie die größeren Modelle, so dass die Gesamtabmessungen des Geräts auf dem heutigen Markt fast lächerlich klein sind. Als ich das iPhone 12 mini zum ersten Mal in die Hand nahm, erinnerte es mich an mein altes iPhone 5. Die scharfen Kanten, die Größe, es war fast nostalgisch. Es dauert eine Weile, bis sich die Augen daran gewöhnt haben, selbst wenn man von relativ kleinen Smartphones wie dem Google Pixel 5 kommt, das ich während dieses Review-Prozesses neben dem Apple-Handy benutzt habe. Sicher, ein kleines Display ist nicht bestens geeignet, um Multimedia zu konsumieren oder zu spielen, aber das wollte ich in diesem Test auch nicht herausstellen. Das iPhone 12 mini fühlt sich gut an, und das ist es, was für ein Gerät zählt, das wir dauernd in der Hand halten.

Apple iPhone 12: Display Wenn Ihr auf der Suche nach einem kompakten iPhone seid, gibt es zwei Gründe, warum Ihr Euch für das iPhone 12 mini gegenüber dem iPhone SE 2020 entscheiden solltet. Der erste ist das SoC-Upgrade von einem A13 Bionic auf einen A14 Bionic. Der viel größere Unterschied ist meiner Meinung nach jedoch das Display. Während Ihr auf dem iPhone SE ein Retina IPS LCD-Display erhaltet, verfügt das iPhone 12 mini über ein Super Retina XDR OLED mit Unterstützung für HDR10. Das ist ein beträchtlicher Qualitätssprung, für den man natürlich bezahlt, aber es ist auch ein Upgrade für das Liquid Retina IPS LCD, das wir letztes Jahr auf dem billigsten iPhone 11 gesehen haben. Apple hat sich in diesem Jahr bei allen iPhone-12-Modellen für eine im Wesentlichen gleichwertige Displayqualität entschieden, so dass Ihr keine Kompromisse eingehen müsst, wenn Ihr Euch für den kleineren Formfaktor entscheidet. Apple sagt, dass das neue "Ceramic Shield" auf dem Display das Glas vier Mal sturzsicherer macht als beim Vorgänger. Viele Tech-Autoren und Influencer waren in den sozialen Medien ziemlich neugierig und haben Bilder von zerkratzten Displays gepostet, nachdem sie einfach ein paar iPhones übereinander gestapelt hatten. Aber mein Test-Gerät hat sich gut gehalten, und wie regelmäßige Leser wissen werden, behandle ich moderne Smartphones nur geringfügig sorgfältiger als mein altes Nokia 3310. Die Notch ist genau so groß wie bei den größeren Modellen. / © NextPit Das Fehlen einer hohen Bildwiederholrate mit 90 Hz, 120 Hz und 144 Hz, wie wir sie in der gesamten Android-Welt sehen, ist in meinen Augen ein Manko. Die Tatsache, dass auf einem Realme 7 für knapp 200 Euro ein flottes 90Hz-Display verbaut ist , muss ein bisschen weh tun, wenn man vier Mal so viel für ein neues iPhone bezahlt hat. Apples Software und flüssige Animationen machen dies beim Öffnen und Wechseln von Apps und beim Navigieren auf dem iPhone 12 mini im Allgemeinen wett, aber es gibt keine Möglichkeit, die Trägheit beim Scrollen durch eine Website oder einen Social-Media-Feed zu kaschieren. Ja, man kann den Unterschied sehen und fühlen! #Don't@me.

Vorbildliche Leistung Das Apple iPhone 12 mini hat den gleichen A14-Bionic-Prozessor wie seine größeren Brüder bis hin zum teuersten iPhone 12 Pro Max. Es ist der erste 5-Nanometer-Chip von Apple, und in typischer Cupertino-Manier bleiben uns die technischen Details erspart und wir sagen einfach, dass dieser neue SoC "40 Prozent schneller als der Apple A12 Bionic" ist. Apple sagte, der A13 sei 20 Prozent schneller als der A12, wenn man also die Mathematik macht, dann ist der A14 des iPhone 12 etwa 16 Prozent schneller als der A13 des letztjährigen iPhone 11. Natürlich werden hier viele Zahlen gerundet, und die Behauptungen sind mehrdeutig genug, um sie einfach als Marketing-Unsinn abzuschreiben. Die Leistung des iPhone 12 ist ein bisschen besser als auf dem iPhone 11, das wiederum ein bisschen besser war als das iPhone XS und so weiter. Als meine Kollegin Julia letzten Monat das iPhone 12 Pro testete – etwas weniger scherzhaft als ich es hier tue – war sie von der Leistung von Apples neuestem Chip beeindruckt. Die Pro-Versionen verfügen über mehr Speicher (6 GB LPDDR5 RAM gegenüber 4 GB), aber die Leistung über die gesamte iPhone-12-Reihe ist in diesem Jahr sehr ähnlich. Das iPhone 12 mini ist mit einem A14 Bionic ausgestattet. / © NextPit Um auf die Frage der Kompromisse zurückzukommen, die man eingehen muss, um im Jahr 2020 ein superkompaktes Smartphone zu haben – im Fall des Apple iPhone 12 mini gehört die Leistung sicherlich nicht dazu. Es gibt auch Unterstützung für mmWave 5G im kleinsten iPhone.

Eine krachende kleine Kamera Auch bei der Kamera des iPhone 12 mini sind keine Kompromisse notwendig. Ihr erhaltet das gleiche Setup wie auf dem normalen iPhone 12. Es besteht aus den folgenden Objektiven: 12 Megapixel Ultra-Weitwinkel: ƒ/2.4 Blende und 120° Sichtfeld

12-Megapixel Weitwinkel: ƒ/1,6 Blende Der Kompromiss, den man eingeht, wenn man sich für ein normales iPhone 12 und nicht für ein Pro-Modell entscheidet, besteht darin, dass man auf das Teleobjektiv, den LIDAR-Sensor und den Hauptsensor verzichtet, aber da dies für beide No-Pro-Modelle das gleiche Angebot ist, verbuche ich das nicht als Kompromiss für die Mini-Version. Die Bilder werden nach wie vor sowohl im HEIF- als auch im JPEG-Format aufgenommen, und alles, was iPhone-Kameranutzer gewohnt sind, ist immer noch drin, wie z.B. Smart HDR 3 mit Szenenerkennung, Deep Fusion, Nachtmodus und Portrait-Modus mit erweiterter Bokeh- und Tiefenkontrolle. Dieselbe Kamera wie beim iPhone 12. / © NextPit Apple sagt, dass es in diesem Jahr dank des neuen A14 Bionic-Prozessors einige Verbesserungen in der Bildverarbeitung vorgenommen hat, und ich war angenehm überrascht von den Ergebnissen, die ich mit dem iPhone 12 mini erzielen konnte. In diesem Jahr gibt es mehr Details bei einer Vielzahl von Lichtverhältnissen, und Apple baut weiter auf den Fortschritten auf, die es mit seinem Smartphone-Kamerasystem im letzten Jahr gemacht hat. Apple iPhone 11 Pro Max im Kamera-Test Und man kann wirklich sehen, dass die Rechenleistung ihre Aufgabe erfüllt. Normalerweise finde ich iPhone-Fotos etwas fad und fast zu natürlich aussehend. Am anderen Ende der Skala haben die viel gepriesenen Handys der Huawei P- und Mate-Serie immer Bilder produziert, die durch KI-Verarbeitung so weit bearbeitet wurden, dass sie für meinen Geschmack etwas zu poliert aussahen. Google war für mich persönlich ein goldener Mittelweg zwischen diesen beiden, was die Aggressivität der Nachbearbeitung betrifft. Oben: Apple iPhone 12 mini. Unten: Google Pixel 5. / © NextPit Beim Vergleich des iPhone 12 mini mit meinem Google Pixel 5 war ich jedoch von den Ergebnissen überrascht. In der Szene oben ist die erste Aufnahme mit dem iPhone entstanden. Das Blau des Himmels scheint schön durch, und die Farben der Gebäude stechen heraus. Das Pixel-5-Bild hier sieht so aus, wie ich die iPhone-Aufnahmen beschrieben habe – nur etwas grau und stumpf. Ähnlich sieht im Bild unten die iPhone-Aufnahme auf der linken Seite verarbeiteter, gesättigter und auffälliger aus. Links: iPhone 12 mini. Rechts: Google Pixel 5. / © NextPit Ich war ein großer Fan von Googles Nachtsichtsensor und habe vor allem aus diesem Grund immer ein Pixel-Handy bei mir gehabt, aber Apple hat die Lücke deutlich geschlossen, und wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, an dem beide Nachtmodi mehr als fähig sind, wirklich erfreuliche Ergebnisse zu erzielen. Links: iPhone 12 mini. Rechts: Google Pixel 5. Beide Aufnahmen wurden gegen 21:00 Uhr Abends gemacht. / © NextPit

Kürzere Akkulaufzeit Die Akkulaufzeit ist normalerweise der größte Kompromiss, den Ihr eingehen müsst, wenn Ihr ein kleineres Smartphone haben möchtet. Ein kleineres Telefon bedeutet einen kleineren Akku, und ein kleinerer Akku bedeutet eine kürzere Akkulaufzeit. Dies ist ein Kompromiss, den wir seit Jahren eingehen, unabhängig davon, ob wir iPhones oder Android-Telefone kaufen. Wenn Ihr Euch für ein Samsung Galaxy S20 entscheidet, akzeptiert Ihr, dass die Akkulaufzeit schlechter sein wird als beispielsweise beim Galaxy S20 Plus . Was passiert also mit der Akkulaufzeit, wenn Apple sein kleinstes Telefon wirklich klein macht, sich weigert, das Super Retina OLED-Display rauszunehmen, ein 5G-Modem hineinpacket und es mit dem leistungsstärksten Prozessor ausstattet, der da war? Nun, im Grunde genommen genau das, was Ihr Euch bestimmt schon vorstellt. Apple listet immer noch nicht die exakte Kapazität der Akkus in seinen iPhones auf; stattdessen bietet man auf der Website pseudo-reale Benchmarks wie "bis zu 15 Stunden Videowiedergabe" und "bis zu 50 Stunden Audiowiedergabe" an – was den Versuch, herauszufinden, wie gut die Akkulaufzeit sein wird, für die Verbraucher praktisch unmöglich macht. Während meiner Zeit mit dem Gerät hat mich das iPhone 12 mini meist mit einer einzigen Ladung durch den Tag gebracht, aber nur knapp, und nicht jeden Tag. Ihr solltet Euch besser daran gewöhnen, das iPhone 12 mini häufig einzustecken. / © NextPit Normalerweise habe ich aber auch mit Handys, die eine schlechte Akkulaufzeit haben, keine Schwierigkeiten, den Tag zu überstehen, und ich habe mir dieses iPhone unter Lockdown-Bedingungen angeschaut, wo viele der Smartphone-Aufgaben, die ich normalerweise unterwegs ausführen würde, auf meinem Laptop erledigt werden können. Ich vermute, dass das iPhone 12 mini für Vielnutzer, die sechs oder mehr Stunden Bildschirmzeit pro Tag benötigen, innerhalb von 24 Stunden zweimal aufgeladen werden müsste. Wie ich schon sagte, bedeutet ein kleines Telefon eine schlechtere Akkulaufzeit, und davon kommt man einfach nicht los. Wenn es um das Aufladen geht, funktioniert alles ziemlich schnell. Eine volle Ladung dauert etwa 100 Minuten. Diese Zahlen werden mit einem Apple 20W USB-C-Ladegerät erreicht, das nicht im Lieferumfang enthalten ist und 20 Euro extra kostet. Ihr erhaltet jedoch ein USB-C-auf-Lightning-Kabel, wenn Ihr also bereits ein neueres Schnellladegerät von Apple, Google oder Samsung besitzt, seid Ihr goldrichtig. Die Ladegeschwindigkeiten mit dem neuen MagSafe-Ladegerät sind beim mini langsamer als bei den anderen iPhone-12-Modellen, wobei eine vollständige Ladung mehr als drei Stunden dauert.