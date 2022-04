iPhone 13 mini nach 90 Tagen: Langzeit-Test zum kleinsten iPhone

In mehreren Monaten Nutzung als Daily-Driver hat das iPhone 13 mini in meiner Hosentasche viel durchmachen müssen. Nach 668 Fotos, 366 Videos, zwei Flügen und unzähligen Stunden der Nutzung fasse ich Euch nun zusammen, wie sich ein Handy mit 5,4 Zoll im Alltag schlägt. Dabei hat die kompakte Größe des Handys eher positive als negative Seiten.

Bewertung

Pro Im Alltag fantastische Größe

Gute Bildqualität bei Fotos

Sehr gute Videoqualität

Hohes Leistungsniveau Contra Akkulaufzeit nur ausreichend

Display nur 60 Hertz

Keine Speichererweiterung

Lightning-Anschluss nervt (mich)

Design: Praktisch kompaktisch Dank 5,4-Zoll-Display misst das iPhone 13 mini gerade einmal 131,5 x 64,2 x 7,65 Millimeter und wiegt nichtige 140 Gramm. Das Handy ist zudem wasserdicht nach IP68, bietet den iPhone-typischen Stummschalter und kommt mit Rückseite aus Glas. Gefällt: Griffig und platzsparend dank Mini-Format

Bequem mit einer Hand bedienbar

Stummschalter schön "fidgety" Gefällt nicht: Ohne Hülle sehr rutschig

Mikrofone beim Freisprechen schnell verdeckt

Unzählige Screenshots durch Positionierung der Buttons Vor einiger Zeit habe ich schon einen recht kontroversen Kommentar über kleine Handys verfasst. Nach wie vor finde ich, dass kleine Handys im Alltag weniger präsent sind. Das iPhone fällt in Hosen- und Jackentaschen kaum auf, bleibt immer fest im Griff und lässt sich bequem mit nur einer Hand bedienen. Dazu ist das Handy mit 140 Gramm ultraleicht. Das iPhone 13 mini sieht aus wie ein geschrumpftes iPhone 13. / © NextPit Apple dichtet sein Handy nach IP68-Zertifizierung gegen Wasser und Staub ab. Bedeutet weniger kryptisch, das Smartphone kann bis zu 30 Minuten lang in bis zu 6 Meter tiefem Wasser überleben. So könnte ich auch beim Schwimmen meiner Sucht nachgehen, den Stummschalter bei Langeweile in der (Bade)hosentasche hin- und herzubewegen. Dank präzisem Vibrationsmotor ein toller Fidget-Spinner-Ersatz. Bei der Dauernutzung immer wieder störend war allerdings die Positionierung der Mikrofone. Vor allem bei der Nutzung in Apples Silikonhülle verstummt Ihr für Eure Gegenseite komplett, wenn Ihr das Handy beim Freisprechen auf dem kleinen Finger ruhen lasst und dieser auf den Aussparungen im Gehäuse liegt. Eine Nutzung ohne Hülle würde ich aufgrund der rutschigen Rückseite nicht empfehlen. Die Rückseite ist sehr rutschig. / © NextPit Zu guter Letzt nervt Apples Positionierung der Knöpfe. Der große An-Knopf liegt dem "Lauter"-Knopf genau gegenüber und genau das ist Apples Geste für Screenshots. Das Ergebnis: Knapp 50 inhaltslose Screenshots meines Sperrbildschirms.

Display: High-End mit Low-Hertz Wie beim Basis-iPhone 13 verbaut Apple ein Super Retina XDR Display, das als All-Screen OLED Display genau 5,4 Zoll misst. Die Auflösung ist dank 2.340 x 1.080 Pixeln mit 476 ppi höher als bei allen anderen iPhones. Die Bildwiederholrate ist allerdings auf 60 Hertz begrenzt. Gefällt: Gute Einhandbedienung

Schärfste iPhone-Anzeige

Tolle Farbtreue dank TrueTone Gefällt nicht: Bildwiederholrate nur 60 Hertz

Notch nicht mehr zeitgemäß, ...

... dazu noch immer nicht Software-optimiert Das Display ist sehr schön, bietet aber nur 60 Hertz. / © NextPit Das Display des iPhone 13 mini ist ein echter High-End-Mini-TV. Dank HDR-Unterstützung erreicht es eine Maximalhelligkeit von 1.200 Nits, bietet fast unendliche Kontraste dank OLED und ist mit 476 das schärfste iPhone-Display auf dem Markt. Die Anzeige ist das, was ich mir zukünftig auch im iPhone SE wünsche, das 2020 noch immer mit Uralt-LC-Display erschien. Für Foto- und Videoarbeiten ist die Unterstützung von TrueTone praktisch, das Farben automatisch anhand der Umgebung anpasst. Mit meinen recht großen Fingern ist die Bedienung mit einer Hand tadellos möglich. Gleichzeitig ist es aber auch schwer, bestimmte Inhalte wie beim Kopieren von Texten präzise zu treffen. Schließlich verdeckt Ihr bei kleinen Displays auch automatisch mehr Inhalt mit Euren Fingern. Technisch muss ich im Vergleich zu gleichteuren Android-Alternativen die Bildwiederholrate von 60 Hertz bemängeln. Nachdem ich das Display erst ein wenig träge fand, habe ich mich im Alltag aber schnell daran gewöhnt. In diesem iPhone bevorzuge ich Apples Stromsparkurs. Ich denke, 120 Hertz hätten hier für eine noch kritischere Akkulaufzeit geführt. Die passende Silikonhülle schützt das Display dank Überschuss zusätzlich. / © NextPit Technisch ebenfalls hinterher ist Apple bei der Platzierung der Frontkamera, die wegen Face-ID besonders viel Platz braucht. Die ikonische Notch ist zwar um ein paar Millimeter geschrumpft, bei Videos ist sie aber nach wie vor deutlich zu sehen. Direkt nach dem Release der kleineren Notch gab es Spott über unangepasste Apps wie YouTube, bei denen die Kerbe ein paar Millimeter ins Bild ragt, wenn Videos nicht auf Vollbild gestreckt werden. Dass Apple dieses Probleme auch nach mehreren iOS-Updates nicht in den Griff bekommt, ist ärgerlich.

Software: Zukunftssucher & gut integriert Eine ausführliche Übersicht über iOS 15 gibt es auf NextPit an verlinkter Stelle. Im Alltag und auf dem iPhone 13 mini schlägt sich das Betriebssystem sehr gut. Dabei konnte ich trotz kleinerem Display keinerlei Anzeige- oder Skalierungsfehler feststellen. Der Software-Support von voraussichtlich sechs bis sieben Jahren macht das Handy nachhaltiger und den recht hohen Kaufpreis zur Langzeit-Investition. Wer zudem weitere Apple-Geräte nutzt, genießt die beste Integration zwischen artfremden Geräten auf dem Technikmarkt. Ihr könnt Browser-Tabs auch in Google Chrome nahtlos auf Eurem MacBook oder iPad öffnen, wenn sie auf dem Handy geöffnet sind, scannt Dokumente über die iPhone-Kamera bequem per Rechtsklick auf dem Desktop und könnt Anrufe auch unter MacOS annehmen. Ein integriertes Ökosystem ist Apples größte Stärke und zugleich ein großer Nachteil. Denn der sogenannte "Walled-Garden" macht es Drittanbietern schwer, in das geschlossene System vorzudringen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich aus diesem Grund für weitere Apple-Geräte entscheidet, ist recht hoch – und teuer.

Leistung: Kleines Powerhouse Im iPhone 13 mini arbeitet der A15 Bionic, also einer der leistungsstärksten Smartphone-Prozessoren auf dem Markt. Dank verbesserter NPU-Leistung verarbeitet Apple KI-Funktionen wie "Live-Text" oder den Kinomodus direkt auf dem Gerät. Während der Arbeitsspeicher mit 4 Gigabyte immer gleich bleibt, könnt Ihr von 128 bis 512 Gigabyte internen Speicher wählen. Gefällt: Sehr hohes Leistungsniveau

Nie Probleme mit Erwärmung oder Thermal-Throttling

128 GB Speicher im Basis-Modell Gefällt nicht: Speicher nicht erweiterbar In unseren Testberichten zu den iPhones aus 2021 und 2022 wiederholen wir es wie Papageien: Der A15 Bionic ist einer der leistungsstärksten Smartphone-Chips auf dem Markt. Das sorgt aber nicht nur für Glücksgefühle in Benchmark-Tests, sondern für die nötigen Leistungsreserven im Alltag und im Beruf. Apple iPhone 13 mini im Benchmark-Vergleich Benchmark Apple iPhone 13 mini Apple iPhone SE 2022 Samsung Galaxy S22 Oppo Find X5 Oppo Find X5 Pro Asus Zenfone 8 OnePlus 9 Xiaomi Mi 11 3D Mark Wildlife 9.292 bei 55,6 fps 9.214 bei 55,2 fps 7035 bei 42,10 fps 5.830 bei 34,9 fps 9.300 bei 55,7 fps 5,753 5,683 5,702 3D Mark Wildlife Stresstest (beste / schlechteste) 8.968 / 7.168 8.173 / 6.762 5581 / 3537 4,723 / 3217 9,192 / 6,069 5,825 5,716 5,697 Geekbench 5 (einzeln / mehrfach) 1.742 / 4.792 1.737 / 4.690 1,158 / 3,414 1,097 / 3,155 846 / 3,324 1,124 / 3,738 1,119 / 3,657 1,085/3,490 Auf dem winzigen Gerät könnt Ihr 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde komplett ruckelfrei schneiden, aufgenommene RAW-Bilder bearbeiten und zur Erholung alle aktuellen Mobile Games in maximaler Qualität genießen. Apple hat sich dabei nicht umsonst als Hausmarke für viele Kreative etabliert, denn der Hersteller spart auch nicht an den falschen Ecken. So erwies sich das iPhone 13 mini auf dem MWC 2022 beispielsweise als brauchbares Voice-Over-Mikrofon. Allerdings sind es die Grundsätze (oder der Stolz?) des Unternehmens, der im Alltag nervt. Will ich aufgenommene Videos schneiden, kann ich beispielsweise nicht einfach wie beim Sony Xperia Pro-I eine microSD-Karte entnehmen, sondern muss das Handy per Kabel anschließen, die Videos über Fotos importieren und dann noch einmal zusätzlich über die Fotos-App als Videodateien exportieren. Ein SD-Karten-Workflow wäre für die Arbeit echt praktisch, Apple! / © NextPit Auch wenn die fehlende Möglichkeit zur Speicherweiterung speichertechnisch nicht so relevant ist wie beim iPhone SE 2022, umständlich ist das Ganze dennoch. Gleichzeitig lobe ich Apple für die Entscheidung, die Speichervarianten bei der iPhone-13-Serie ab 128 Gigabyte starten zu lassen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis steigt hierdurch im Vergleich zum Vorjahr.

Fotos & Videos: Traum für Video-Fans Im iPhone 13 mini und im iPhone 13 setzt Apple sein leistungsstärkstes Dual-Kamera-Setup ein. Dieses besteht aus einer Hauptkamera mit 12 Megapixeln samt Sensor-Shift-Bildstabilisierung und lichtstarkem Objektiv und einer Ultraweitwinkelkamera, die ebenfalls mit 12 Megapixeln auflöst. Videos nehmt Ihr mit beiden (!) Kameras in 4K und 60 FPS auf, Selfies lösen ebenfalls mit 12 MP auf. Gefällt: Solide Bildqualität mit allen drei Kameras (Selfie-Cam mitgezählt)

Sehr gute Videoqualität

Sinnvolle Software-Features (Fotografische Stile, Porträtmodi und Kinomodus) Gefällt nicht: Häufig Finger auf Ultraweitwinkelbildern wegen kleinem Gehäuse

Kinomodus nur maximal in Full-HD

Digitalzoom überzeugt nicht besonders Die Dual-Kamera beweist sich im Alltag als sehr gute Schnappschuss-Cam. / © NextPit Auch wenn Apples Kamera-Setup beim ersten Blick auf das Datenblatt nicht spektakulär ist, liest man einige nette Details. Die Hauptkamera bietet nicht nur ein mit f/1.6 besonders lichtstarkes Objektiv, sie ist auch per Sensorverschiebung bildstabilisiert. Ein Feature, das im Vorgängermodell noch dem iPhone 12 Pro Max vorbehalten war. Darüber performt das mini-iPhone auch als Camcorder mit sehr guter Qualität. Denn beide Kameras auf der Rückseite können 4K-Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. Selbst das Pixel 6 Pro, das ich seinerzeit mit dem iPhone 13 Pro verglich und das als eines der besten Kamerahandys gilt, schaltet im Ultraweitwinkel auf Full-HD um. Wer also gerne Videos dreht, muss sich also nicht mit Qualitätsunterschieden oder Upscaling herumschlagen. Weitwinkel bei Tageslicht © NextPIt Weitwinkel bei Tageslicht © NextPIt Weitwinkel bei Tageslicht © NextPIt Ultraweitwinkel bei Tageslicht © NextPIt Weitwinkel bei Tageslicht (HDR) © NextPIt Weitwinkel bei Dämmerung © NextPIt Ultraweitwinkel bei Tageslicht © NextPIt Ultraweitwinkel bei Tageslicht © NextPIt Weitwinkel bei Tageslicht © NextPIt Digitalzoom bei Tageslicht © NextPIt Weitwinkel im Nachtmodus © NextPIt Ultraweitwinkel im Nachtmodus © NextPIt Weitwinkel bei Tageslicht © NextPIt Nachtmodus im Ultraweitwinkel © NextPIt Ultraweitwinkel bei Kunstlicht © NextPIt Weitwinkel im Nachtmodus © NextPIt Weitwinkel im Nachtmodus © NextPIt Weitwinkel im Nachtmodus © NextPIt Weitwinkel im Nachtmodus © NextPIt Weitwinkel im Nachtmodus © NextPIt Weitwinkel im Nachtmodus © NextPIt Weitwinkel, per Fotos-App nachbearbeitet © NextPIt Weitwinkel in der Dämmerung © NextPIt Vorausgesetzt, Ihr verzichtet auf den Kinomodus, der in allen Modellen leider nur in Full-HD funktioniert. Apple rechnet dabei einen täuschend echten Bokeh-Effekt in Videos . Der Clou dabei: Ihr könnt sowohl Fokus als auch den Grad der Unschärfe anschließend in der Fotos-App anpassen. Womöglich würde das den A15 Bionic in 4K aktuell noch überfordern. Der Qualitätsverlust ist aber gerade bei der Durchmischung von normalen Aufnahmen und Kinomodus-Videos ärgerlich.

Auch wenn im iPhone 13 mini nicht die beste Handykamera des Jahres steckt, die Qualität ist in allen Situationen sehr zufriedenstellend. Zur kompakten Größe passend eignet sich das Handy perfekt für Schnappschüsse und wird so zur sehr guten Immer-Dabei-Knipse. Nervig ist allerdings, dass Euer Finger im Ultraweitwinkel ohne Vorsicht schnell auf dem Bild ist. Ein Nachteil des kleinen Gehäuses, denn irgendwo müsst Ihr das Handy ja anfassen.

Akku & Quick-Charging: Einziges echtes Manko am mini Auch wenn Apple es nicht offiziell bestätigt: im iPhone 13 mini steckt ein Akku mit einer geringen Leistung von 2.406 Milliamperestunden. Auch wenn Apple mit dem energieeffizienten A15 Bionic viele Stunden Akkulaufzeit aus der Batterie herausholt, ist die Akkulaufzeit ein Nachteil des kleinen Handys. Schnellladen funktioniert mit leistungsstarken Akkus aber trotz maximal 25 Watt erfreulich schnell. Gefällt: Kurze Ladezeiten dank kleinem Akku

Unterstützung für MagSafe (Vorteil gegenüber iPhone SE 2022)

Wireless-Charging auch ohne Apple-Ladegerät möglich Gefällt nicht: Akkulaufzeit mit etwas Pech unter einem Tag

Lightning-Anschluss wird immer seltener Nach mehreren Monaten der Nutzung muss ich die Akkulaufzeit des iPhone 13 mini als größten Nachteil deklarieren. Das war allerdings abzuwarten, hat diese Eigenschaft schon im Test des iPhone 12 mini für Probleme gesorgt. Ich persönlich nutze Handys Tag über für Musik-Streaming, gelegentliches Surfen, Messenger, Instagram, Fotos und Anrufe samt Videotelefonie. Akkufresser-Aufgaben wie Mobile Games oder Netflix-Streaming kommen bei mir so gut wie nie vor. Für mich war die Akkulaufzeit daher in den meisten Fällen ausreichend. Reserven wären trotzdem angenehm, denn so hatte ich Ende Januar ein mulmiges Gefühl, mit dem iPhone 13 mini von Berlin nach Freiburg mit dem Auto aufzubrechen. Eine Strecke, die knapp 8,5 Stunden dauert und während derer ich das Handy ohne Auto-Ladekabel nicht durchgehend als Navigationsgerät nutzen konnte. Lightning nervt mich nach wie vor bei den iPhones! / © NextPit Mein Ladekabel konnte ich aber nur aus dem Grund nicht nutzen, dass Apple im Jahr 2022 noch immer an Lightning festhält. Zwar hat der Ladeanschluss einen etwas festeren Sitz, in meinem Haushalt und sogar im Apple-Ökosystem ist er aber recht selten. Die meisten iPads und MacBook-Modelle, fast alle Android-Smartphones und auch die meisten Kopfhörer lassen sich per USB-C laden. Für Apple ist der Umstieg schwierig, schließlich nutzen alle AirPods-Kopfhörer Lightning – immer an zwei Kabel zu denken, muss aber irgendwann aufhören. Falls ich das iPhone 13 mini weiter nutze, werde ich mir daher eine MagSafe-kompatible Powerbank kaufen. Da Apple trotz MagSafe auch Qi-Wireless-Charging unterstützt, kann ich dabei erfreulicherweise auf ein Dritthersteller-Modell zurückgreifen.