Günstig wie nix! Nothing Phone (1) + Ear (Sticks) zum Bestpreis!

Bei Cyberport könnt Ihr Euch aktuell das Nothing Phone (1) mitsamt Nothing Ear (Sticks) zum Bestpreis sichern. Das Hype-Smartphone des vergangenen Jahres mit den passenden In-Ears ist in der 256GB-Variante für 479 Euro zu haben. Wir haben uns das Angebot genauer angeschaut und verraten Euch in unserem Deal-Check, ob sich das Ganze überhaupt lohnt.

In unserem großen Smartphone-Vergleich gilt das Nothing Phone (1) nach wie vor als das beste Mittelklasse-Modell. Angebote für das Gerät sind recht selten und daher ist es umso spannender, wenn einmal ein richtig interessanter Deal im Netz erscheint. Cyberport bietet Euch das Nothing Phone (1) mit den passenden Ear (Sticks) jetzt zum unschlagbaren Preis von 479 Euro an.

Das Nothing Phone (1) war bereits seit seiner Ankündigung ein heiß begehrter Artikel, sodass sich potenzielle Kunden in eine Warteliste eintragen mussten, um das Smartphone überhaupt kaufen zu dürfen. Dabei erfindet Nothing das Rad nicht zwingend neu, kann aber vor allem mit dem Design, der guten Hauptkamera und der hervorragenden Akkulaufzeit punkten. Antoine hat sich den Midranger einmal genauer angeschaut und verrät Euch in seinem Test zum Nothing Phone (1), warum es dem Hype durchaus gerecht wird.

Lohnt sich das Nothing-Angebot von Cyberport?

Im Netz gibt es einige Angebote, die das Mittelklasse-Smartphone zum Preis von rund 453 Euro anbieten. Allerdings handelt es sich hierbei lediglich um das Handy. Die Nothing Ear (Sticks) kosten Euch normalerweise auch noch einmal rund 95 Euro. Dadurch spart Ihr bei diesem Angebot fast 70 Euro im Vergleich zu anderen Preisen im Netz. Effektiv zahlt Ihr für das Nothing Phone (1) also nur noch 384 Euro, und einen solchen Preis gab es für die Variante mit 256 GB internem Speicher bisher noch nicht.

Das Design des Nothing Phone (1) ist wirklich einmalig und überzeugt uns absolut. / © NextPit

Ob Ihr nun auf den Hype-Train aufspringen wollt oder Euch lieber für ein günstigeres Mittelklasse-Smartphone unter 400 Euro (Übersicht) entscheiden wollt, liegt natürlich ganz bei Euch. Allerdings handelt es sich hierbei um eines der besten Smartphones, die Ihr aktuell kaufen könnt und das zu einem unschlagbaren Preis, von daher erhält das Angebot das "Deal-Dustin-Gütesiegel" mit Sternchen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr das Nothing Phone (1) auf dem Schirm oder greift Ihr lieber zu bereits etablierten Marken? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!