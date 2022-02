Sony Xperia Pro-I im Test: Profi genug für 1.800 Euro?

Zu bemängeln habe ich dennoch kaum etwas am Display. Nur die Sinnhaftigkeit einer derart hohen Auflösung auf 6,5 Zoll könnte man hier noch anbringen. Darauf kommen wir in der Akku-Sektion aber noch einmal.

Dazu hält sich Sony streng an das Design seiner Sony-Kameras. Nutzt Ihr also eine Systemkamera des Herstellers, seid Ihr mit den Menüs und Schaltflächen schon jetzt vertraut.

Mit letzterem könnt Ihr in Videos zwei Fokusebenen definieren, zwischen denen das Handy anschließend wechselt. In der Theorie ist das klasse, allerdings ergibt das bei derart kleinen Sensoren kaum Sinn. Die optische Unschärfe ist bei den meisten Aufnahmen derart gering, dass ich ein Effekt kaum wirklich zeigt. Im Video könnt Ihr das noch einmal genauer sehen.

Allerdings wird das Arbeiten mit dem Smartphone durch einen Störfaktor getrübt. Denn wie sein günstigerer Bruder wird das Xperia Pro 1 echt heiß, wenn es leistungsintensive Aufgaben durchführt. So heiß sogar, dass ein Berühren der Rückseite ungefähr auf Höhe des Sony-Logos unangenehm wird. Die Hitzeprobleme machen sich auf lange Sicht auch bei der Leistung bemerkbar. Auch wenn das Thermal-Throttling nicht ganz so stark ist, nimmt die Leistung nach 20 Minuten um knapp 30 Prozent ab.

Kamera: Funktioniert die RX-100-Fusion?

Dreh und Angelpunkt des Xperia Pro-I sind die integrierten Kameras, angeführt von der Hauptkamera mit 1-Zoll-Sensor. Dieser stammt aus Sonys RX-100 IV, die sich auf dem Markt als Profi-Digitalkamera positioniert. Neben der Hauptkamera mit 24 Millimetern Brennweite und optionaler Blende (f/2.0 und f/4.0) könnt Ihr auf eine Telekamera mit 50 Millimetern Brennweite und eine Ultraweitwinkelkamera mit 124-Grad-Blickwinkel umschalten.

Hinter der großen Aussparung befindet sich der 1-Zoll-Sensor. / © NextPit

Fotografie

Gefällt:

Hauptkamera mit sehr guter Bildqualität

RAW-Aufnahmen toll für die Nachbearbeitung

Insgesamt schön flexibles Kamera-Setup

Gefällt nicht:

1-Zoll-Sensor wird nur zu 60 Prozent genutzt

Farbabstimmung der verschiedenen Kameras nicht optimal

Beste Bildqualität bei schwieriger Brennweite

In den Wochen, die ich das Xperia Pro-I genutzt habe, sind etliche Aufnahmen entstanden. Daher habe ich mich dazu entschlossen, Euch alle Bilder in eine Galerie zu packen und mich anschließend auf meine Meinung zu konzentrieren. Dabei möchte ich diesen Bereich noch einmal in Alltag und in Arbeit einteilen – denn ein Smartphone, das sich an Profis richtet, muss eben genau da bestehen können.

Fun Fact: Das Titelbild für dieses Review habe ich auch mit dem Xperia Pro-I aufgenommen!

Noch ein paar Worte zum Sensor: Dieser misst tatsächlich 1 Zoll und bringt zudem Features wie Serienaufnahmen in 20 Bildern pro Sekunde, 4K bei 120 Bildern pro Sekunde und Objekt-Tracking mit, das 60 Mal in der Sekunde aktualisiert wird. Um den Sensor im Smartphone zum Laufen zu bringen, musste Sony die Auflösung aber von 20 Megapixel auf 12 Megapixel herunterschrauben. So ist die Auflösung geringer, die Größe der Pixel bleibt davon aber unangetastet.

Einsatz im Alltag

Im Alltag erwartet Euch eine Kamera, die nicht signifikant besser ist, als die Alternativen im Google Pixel 6 Pro oder im Apple iPhone 13 Pro. Das ist gar nicht schlimm, denn Sonys Kamera ist reaktionsschnell und bietet dank Phasenautofokus einen zuverlässigen Autofokus. Im Easy-Mode ist die komplexe Kamera-App kinderleicht zu bedienen. Dabei hat Sony sogar an Gimmicks wie Gesichts-Filter und Kreativ-Modi gedacht.

Sony Xperia Pro-I – Testfotos Der Zoom im Ultraweitwinkel ... © NextPit ... im Standard-Zoom ... © NextPit ... Telekamera ... © NextPit ... bei digitaler Vergrößerung ... © NextPit ... und bei maximaler digitaler Vergrößerung. © NextPit Bei der Hauptkamera könnt Ihr zwischen f/2.0 und f/4.0 umschalten. Seht Ihr einen Unterschied von diesem Bild ... © NextPit ... zu diesem? Der Hintergrund ist weniger unscharf, was durch die kleinere (f/4.0) Blende kommt. © NextPit Bemängeln muss ich beim Sony Xperia Pro-I, dass die Farben beim Wechsel der Kamera nicht konsequent bleiben. © NextPit Dieses Bild sieht deutlich blauer aus. © NextPit Während die Telekamera blasser wirkt. © NextPit Das Pro-I kommt mit dediziertem Nachtmodus, der allerdings nur im Basic-Modus bereitstelt. © NextPit Schaltet Ihr auf die Programmautomatik um, belichtet das Handy länger und produziert aufgrund höherer ISO-Werte schlechtere Bilder. © NextPit Dennoch gefallen mir Nachtaufnahmen echt gut. © NextPit Wenn es allerdings sehr dunkel wird, nimmt die Bildqualität stark ab. © NextPit Doch auch im Dunkeln lassen sich coole Fotos aufnehmen. Wartet einmal ab! © NextPit Das hier ist eine meiner Lieblingsaufnahmen des Pro-I. Schön, dass das Handy die Aufnahme nicht allzu stark aufhellt und dunkle Bereiche erlaubt. © NextPit Doch auch ein 1-Zoll-Sensor kommt an seine Grenzen. Dieses Bild ist völlig verrauscht! © NextPit Einen Porträtmodus gibt es natürlich auch. Hier ein Bild der Selfie-Kamera. © NextPit Hier ein Bild der Hauptkamera. Die Schärfe gefällt mir echt gut ... © NextPit ... und wieder produziert der Porträtmodus echt eine angenehme Unschärfe im Hintergrund. © NextPit Überraschend leistungsstark: Sonys HDR-Modus scheint von den großen Pixeln des 1-Zoll-Sensors zu profitieren. © NextPit Zur Bildergalerie

Allerdings finde ich es bedauerlich, dass Sony nicht noch Platz für die variable Telekamera der günstigeren Xperia-Modelle gefunden hat. Diese wären ein echter Zugewinn an Flexibilität gewesen, den ich beim Xperia Pro-I ein wenig vermisse. Alles in Allem bietet das Pro-I eine tolle Schnappschusskamera, die dank dediziertem Kameraknopf meiner Meinung nach mehr Spaß macht als in allen anderen Handys.

Einsatz bei der Arbeit

Bei der Arbeit mit dem Xperia Pro-I treten meiner Meinung nach allerdings Probleme auf. Denn Sonys Entscheidung, den Sensor der RX 100 IV ausgerechnet mit einer Brennweite von 24 Millimetern zu kombinieren, ist eher ungünstig. Denn bei dieser Brennweite müsst Ihr mit Verzerrungen leben, die Objekte und Gesichter unförmig werden lassen. In der Praxis habe ich dann Produktfotos mit "Verschnitt" außenherum geschossen und anschließend stark beschnitten. Das geht gerade noch, Porträts machen mit dem Handy nicht wirklich Spaß.

Beim "Croppen" müssen wir aber mit einem weiteren Verlust der Auflösung und an Bildqualität rechnen, den wir durch den nur zum Teil genutzten 1-Zoll-Sensor ohnehin schon erleben. Das ist ärgerlich, lässt sich aber womöglich technisch kaum anders umsetzen. Durch diesen Umstand sehe ich das Xperia Pro-I als guten Kandidat für Architektur und Landschaftsaufnahmen.

Sony Xperia Pro-I – Testfotos Weiter geht's mit den RAW-Bildern. Das hier ist die JPEG-Version des Sony Xperia Pro-I ... © NextPit ... und dieses Bild habe ich als RAW aufgenommen und anschließend in Lightroom "entwickelt". Dabei habe ich versucht, ein möglichst realistisches Bild abzubilden. © NextPit Gleich nochmal hier, mit diesem Bild. Hier die "out-of-camera"-Version ... © NextPit ... und wieder als von mir entwickeltes Bild. © NextPit Ein letztes Mal: JPEG aus dem Handy ... © NextPit ... und entwickeltes RAW-Bild. © NextPit Zur Bildergalerie

Für Porträtfotografie, Produktfotografie oder alle weiteren Bereiche, in denen engere Bildausschnitte nötig werden, müsst Ihr auf die Telekamera umschalten – und verspielt dabei die Vorteile, die der 1 Zoll große Hauptsensor bringt. Das ist vor allem dann schade, wenn Ihr die rohen Sensordaten erstmals in Lightroom oder einem anderen Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet habt.

Denn die RAW-Dateien eignen sich sehr gut, um Bilder aufzunehmen, die nicht wie von einem Smartphone wirken. Das Sony Xperia Pro-I entfleucht erstmals für mich zufriedenstellend den artefaktbehafteten und im Detail eher matschigen Smartphone-Aufnahmen, wegen derer ich auch im Jahr 2022 eine Systemkamera mit mir herumschleppe. Qualitativ sind diese Bilder atemberaubend, allerdings mangelt es eben an der nötigen Flexibilität.

Video

Gefällt:

Maximal 4K-Aufnahmen mit 120 Bildern pro Sekunde

Optische Bildstabilisierung samt Augen-Autofokus

Gefällt nicht:

Stabilisierung der Hauptkamera sieht künstlich aus.

Tele und Ultraweitwinkel nur auf 4K / 30 FPS limitiert

Auch mit einer hohen Videoqualität will das Xperia Pro-I Profis begeistern. Dass die Video-App des Smartphones Euch dabei mehr ermöglicht, also manch anderes Smartphone, habe ich Euch schon erzählt. Ob die Qualität der Aufnahmen auch stimmt, könnt Ihr im nachfolgenden Video herausfinden.