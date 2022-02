iPhone 13 Modelle: Die besten Schutzhüllen 2022

Das neue iPhone 13 hat zwar eine ähnliche Größe wie sein Vorgänger, aber das bedeutet nicht, dass man die gleichen Cases dafür verwenden kann. Leichte Änderungen am Rahmen und der Kamerabuckel machen es leider unmöglich, iPhone 12-Cases für iPhone 13-Geräte zu verwenden. Aber keine Sorge, NextPit hat die Lösung für Ihr. Hier ist unsere Liste der besten iPhone 13 und iPhone 13 Pro Cases.

Die besten iPhone 13-Cases für 2022 Kategorie Beste Allround-Hülle Beste transparente Hülle Beste günstige Hülle Beste Lederhülle Beste günstige MagSafe-Hülle Bild Name Spigen Mag Armor Otterbox Symmetry Clear Ornarto Flüssig-Silikonhülle Shieldon Lederhülle ESR Hybrid Hülle Merkmale Eingebauter Magnetring für MagSafe

Mil-grade zertifiziert mit Air Cushion Technologie Mil-grade zertifiziert

50% recycelter Kunststoff

Antimikrobiell Ultra-weiches Mikrofaser-Futter

Hochwertiges Silikon

17 Farben Echtes Rindsleder

RFID-Blockierung

3 Kartenfächer

Ständer Eingebauter Magnetring für MagSafe und HaloLock

Air-Guard-Technologie Kompatibilität iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max MagSafe-Support Ja Ja Nein Nein Ja Preis

Inhalt:

Kaufberatung: Worauf Ihr beim Kauf einer iPhone-13-Hülle achten sollten

Die Suche nach iPhone-Cases ist für uns fast schon ein Ritual. Getreu der Apple-Philosophie versuchen wir, Cases zu finden, die qualitativ hochwertig sind, die neuesten Innovationen aufweisen und die besten Designs für Euer neues Gerät bieten. Bevor Ihr Euch also selbst auf die Suche nach neuen Cases macht, findet Ihr hier einige Tipps, die Euch garantieren, dass Ihr ein Qualitätsprodukt auswählt.

Braucht Ihr MagSafe?

Bei iPhone 13-Cases sollten Ihr auf einige Kriterien achten, bevor Ihr Euch für eine neue Hülle entscheidet. In erster Linie müsst Ihr entscheiden, ob Ihr eine MagSafe-kompatible Hülle wünscht oder nicht. Apple hat diese beliebte Funktion in die iPhones integriert, und viele Zubehörteile nutzen sie. Möchtet Ihr nicht auf das kabellose Aufladen verzichten oder mehr Zubehör auf der Rückseite Ihres Geräts anbringen (wie z. B. magnetische Kartenhalter, Powerbanks und Autohalterungen)? Dann lohnt es sich, die zusätzlichen Kosten für MagSafe in Kauf zu nehmen.

Was sind Eure Bedürfnisse?

Wenn es Euch nichts ausmacht,Eure Hülle hin und wieder an- und abzulegen, könnt Ihr Euch für ein schlichteres Case entscheiden. Bei Schutz und Material solltet Ihr jedoch keine Abstriche machen. Ich empfehle generell bei allen Cases, dass sie zum Schutz des Bildschirms und der Kameralinsen eine entsprechende Umrandung haben. Hochwertige Materialien sorgen dafür, dass die Hülle lange hält.

Reicht eine Hülle?

Es ist auch wichtig, daran zu denken, dass Schutzhüllen nur einen begrenzten Schutz fürs Gerät bieten können. Ein Schutzglas eines Drittanbieters bewahrt Euer Smartphone vor unschönen Kratzern und erhält den Wert, für den Fall, dass Ihr es in Zukunft gegen ein neues Modell eintauschen möchten.

Die besten Hüllen für das iPhone 13 und das iPhone 13 Pro

Bester Allrounder für das iPhone 13: Spigen Mag Armor

Unsere Top-Auswahl für die beste Allround-Hülle der iPhone-13-Serie/ © Spigen

Für die beste Allround-Hülle haben wir nach einem tollen Aussehen, ausreichendem Schutz und MagSafe-Unterstützung einer bekannten Marke gesucht. Die Spigen Mag Armor erfüllt alle diese Kriterien und hat mit 27 Euro einen fairen Preis. Die Hülle muss außerdem für die gesamte "iPhone 13"-Serie erhältlich sein, um sich für diesen Platz zu qualifizieren.

Die "Spigen Mag Armor"-Schutzhülle verfügt über Luftpolster, die das iPhone 13 vor Stürzen schützen, sowie über Erhöhungen für Display und Kameras. Das Design ist minimalistisch und konzentriert sich auf den funktionellen Aspekt. Eine gezackte Textur der mattschwarzen Hülle sorgt zudem für guten Grip.

Spigen Mag Armor fürs iPhone 13

Spigen Mag Armor fürs iPhone 13 Pro

Spigen Mag Armor fürs iPhone 13 Pro Max

Spigen Mag Armor fürs iPhone 13 mini

Beste Klarsichthülle für das iPhone 13: Otterbox Symmetry Clear Series

Hergestellt aus recyceltem Kunststoff und mit antimikrobiellem Schutz, geht Otterbox wirklich einen Schritt weiter. / © Otterbox/ Amazon Store

Bei der Suche nach Klarsichthüllen sollte man immer auf die Materialqualität achten. Schlechte Materialien bei Klarsichthüllen können schon nach kurzer Sonneneinstrahlung zu Verfärbungen führen. Otterbox bietet unserer Meinung nach die besten Klarsichthüllen, da sie MagSafe-Unterstützung, MIL-Spec-geprüften Schutz und eine antimikrobielle Beschichtung bieten.

Das wirkt sich zwar nicht negativ aufs Gewicht aus, aber der Preis ist ein höherer: Je nach Modell blättert Ihr zwischen 25 und 46 Euro hin.

Otterbox Symmetry Series fürs iPhone 13

Otterbox Symmetr Clear Series fürs iPhone 13 Pro

Otterbox Symmetry Clear Series fürs iPhone 13 Pro Max

Otterbox Symmetry Clear Series fürs iPhone 13 mini

Beste erschwingliche Hülle fürs iPhone 13: Ornato Liquid Silicone Case

Knallige Farben und günstig! / © Ornarto / Amazon Store

Wenn Ihr lediglich eine schlichte Hülle sucht, die Schutz und ein schönes Design bietet, dann ist eine einfache Gummihülle vielleicht die beste Option für Euch. Die Ornarto Flüssigsilikonhülle bietet alles, was Ihr braucht. Sie ist erschwinglich und bietet großartigen Schutz mit dicken Rändern für Display und Kamera.

Magsafe wird zwar nicht unterstützt, sie erlaubt aber Wireless Charging. Der wichtigste Grund, diese Hülle zu kaufen, ist die Farbpalette. Es stehen 17 Farben zur Auswahl, so dass Ihr die passende Farbe zu eurem persönlichen Stil auswählen könnt. Der Preis ist überraschend günstig und liegt zwischen 12 und 15 Euro.

Ornarto Slim Liquid Silicone Hülle fürs iPhone 13

Ornarto Slim Liquid Silicone Hülle firs iPhone 13 Pro

Ornarto Slim Liquid Silicone Hülle fürs iPhone 13 Pro Max

Ornarto Slim Liquid Silicone Hülle fürs iPhone 13 mini

Beste Ledertasche fürs iPhone 13: Shieldon Genuine Leather Case

Ein täglicher Begleiter, der zu einem formellen Stil passt / © Shieldon / Amazon Store

Ledertaschen gehören meiner Meinung nach zu den elegantesten, wenn es um das Aussehen geht. Eine gute Ledertasche sollte auch praktisch sein, und so haben wir für diese Bestenliste die Shieldon-Cases für das iPhone 13 ausgewählt.

Es handelt sich um eine faltbare Hülle, die Fächer für Eure Karten mit RFID-Blocker bietet. Außerdem sorgt sie für angemessenen Displayschutz und macht optisch in verschiedenen Farben wirklich was her. Aber das Leder geht auf Kosten der MagSafe-Unterstützung. Preislich liegt Ihr hier bei knapp 31 Euro.

Shieldon-Echtlederhülle fürs iPhone 13

Shieldon Echtlederhülle fürs iPhone 13 Pro

Shieldon Echtlederhülle fürs iPhone 13 Pro Max

Shieldon Echtlederhülle fürs iPhone 13 mini

Beste günstige MagSafe-Hülle für das iPhone 13: ESR Hybrid Magnetic Case

Die zusätzlichen Magnete machen das iPhone 13 zu einem echten Hingucker / © ESR / Amazon Store

Für wen ist das ESR Hybrid Magnetic Case die richtige Wahl? Für alle, die einfach nur eine MagSafe-kompatible Hülle benötigen, die transparent ist und die nicht die Premium-Preise anderer Marken wie Otterbox zahlen wollen.

Dieses Case könnte auch eine gute Allround-Alternative zum Spigen Mag Armor sein und fällt nur aufgrund der Zusammensetzung aus einem einzigen Acrylmaterial etwas zurück. Es hat unabhängige Magnete für guten Halt, erhöhte Ränder für angemessenen Schutz und ist im Angebot oft schon zwischen 14 und 17 Euro zu haben.

ESR Hybrid Magnetic Case fürs iPhone 13

ESR Hybrid Magnetic Case fürs iPhone 13 Pro

ESR Hybrid Magnetic Case fürs iPhone 13 Pro Max

Leider ist die Hülle nicht für das iPhone 13 Mini erhältlich, aber hier ist eine Alternative von Spigen!

Spigen Ultra Hybrid Mag Hülle fürs iPhone 13 mini

Goldener Tipp: Besorgt Euch eine Displayschutzfolie für Euer iPhone

Der Schutz des Displays sowie des Kameraglases ist eine wichtige Sache. Risse und Kratzer können das Display ernsthaft beschädigen und es ist wichtig, das komplette Smartphone zu schützen! Daher empfehle ich Euch, neben der Hülle auch eine Displayschutzfolie zu kaufen. Entsprechende Angebote findet Ihr unten.

Spigen Displayschutzfolien fürs iPhone 13 und 13 Pro

Displayschutzfolien fürs iPhone 13 Pro Max

LK Displayschutzfolien fürs iPhone 13 mini

Und damit sind wir am Ende unserer Bestenliste für iPhone-13-Hüllen angelangt! Ich persönlich würde mich wahrscheinlich für ein Case von Spigen entscheiden, aber das ist sehr subjektiv! Sagt mir, was Ihr denkt: Welche ist Eure Lieblings-iPhone-13-Hülle? Gibt es eine, die Ihr gerne auf dieser Liste sehen wollen würdet?