Google Pixel 7 Pro mit "120 GB o2-Tarif" im Mega-Deal!

Media Markt beginnt die Woche mit einem sehr spannenden Deal rund um das Google Pixel 7 Pro . Denn Ihr könnt Euch das Smartphone zusammen mit einem Google Chromecast der neusten Generation und einem o2-Tarif sichern. Allerdings handelt es sich dabei nicht um irgendeinen Tarif, sondern um einen mit satten 120-GB-Datenvolumen. Wie viel Ihr wirklich für das Angebot zahlt und ob sich das lohnt, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check!

Ihr habt Euch in das aktuelle Google Pixel 7 Pro verliebt, aber noch nicht den richtigen Deal gefunden? Dann schaut Euch den folgenden Deal von dem Media Markt unbedingt mal genauer an. Denn Ihr bekommt nicht nur das aktuelle Flaggschiff von Google, sondern auch noch den passenden Chromecast und einen Mobilfunktarif von o2 mit so viel Datenvolumen, dass Ihr es (fast) nicht aufbrauchen könnt.

Das Google Pixel 7 Pro erschien erst im Oktober diesen Jahres. Das besondere Merkmal der Pixel-Reihe ist nach wie vor der deutlich erkennbare Kamerabalken – auch Visor genannt – auf der Rückseite, in dem sich dieses Jahr eine 50-MP-Hauptkamera befindet, die durch Quad-Pixel-Binning-Technik die aufgenommenen Bilder auf 12 Megapixel skaliert. Darüber hinaus befindet sich noch eine 48-MP-Telezoom- und eine 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera an Bord. Als Prozessor kommt der neue Google Tensor G2 zum Einsatz, gemeinsam mit 12 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Mehr Infos zum Google-Boliden gibt es in unserem Test zum Google Pixel 7 Pro.

Lohnt sich der Google-Deal von Media Markt?

Ihr schließt bei diesem Deal einen Tarif im Netz der Teléfonica ab. Dabei handelt es sich um den o2 Free L Boost, bei dem Ihr satte 120-GB-Datenvolumen erhaltet und mit maximal 300 MBit/s im 4G/5G-Netz des Anbieters surft. Zusätzlich gibt es noch den Google Chromecast mit Google-TV-Funktion. Für das Gesamtpaket zahlt Ihr monatlich 35,99 Euro und für die beiden Geräte noch einmal 99 Euro. Zusätzlich müsst Ihr mit einem Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro rechnen, bekommt allerdings einen Wechselbonus in Höhe von 100 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer von einem anderen Netzbetreiber mitbringt.

Pixel-Übersicht Eigenschaft Google-Pixel-Bundle Datenvolumen 120 GB Bandbreite Max. 300 MBit/s 5G Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 35,99 Euro Einmalige Gerätekosten 99,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Wechselbonus - 100,00 Euro Gesamtkosten 902,75 Euro Aktuelle Gerätepreise Google Pixel 7 Pro – 849,00 Euro

Nehmt Ihr den Wechselbonus mit, zahlt Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten für das Angebot 902,75 Euro. Das Google Pixel 7 Pro kostet Euch aktuell 849 Euro laut Idealo-Preisvergleich und der Google Chromecast schlägt mit mindestens 56,86 Euro zu Buche. Dadurch ergibt sich, dass Ihr effektiv 0,13 Euro pro Monat geschenkt bekommt, falls Ihr Euch die Geräte jetzt kaufen würdet. Und hier gibt es noch einen o2-Tarif mit richtig viel Datenvolumen quasi gratis on top.

Beachtet allerdings, dass Ihr ab dem 25. Monat 44,99 Euro für das Angebot zahlen müsst. Macht Euch das allerdings nichts aus, ist das Angebot wirklich gut. Seid Ihr auf der Suche nach einem neuen Pixel-Smartphone oder wollt Euch in die Welt des beliebten Google-Flaggschiffs wagen, lohnt sich dieser Deal definitiv.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Google Pixel 7 Pro eine interessante Alternative zum Apple iPhone 14 oder Samsung Galaxy S22 für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!