Erste Eindrücke vom Pixel 7 Pro: Google bekommt eine zweite Chance!

Letztes Jahr hat Google sein erstes großes Flaggschiff zu einem ziemlich ehrlichen Preis vorgestellt. Das Pixel 6 Pro kam mit einem tollen Display, einer extrem vielseitigen Kamera und einem vielversprechenden Prozessor auf den Markt. Dieses Jahr hält Google das Niveau und kann dieses sogar noch steigern. Äußerlich sieht das Pixel 7 Pro ausgefeilter und auf dem Papier noch leistungsfähiger aus. Jetzt bleibt abzuwarten, ob der Suchmaschinengigant aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und es geschafft hat, ein makelloses Flaggschiff auf den Markt zu bringen.

NextPit TV

Affiliate Angebot Google Pixel 7 Pro Zur Geräte-Datenbank

Ein sehr vertrautes Design Mit seinem gebogenen 6,7-Zoll-Display bleibt das neue Pixel 7 Pro ein großes Smartphone. Mit einem Aluminiumgehäuse, das zu 100 Prozent aus recyceltem Material besteht, hat das Pixel 7 Pro einige Änderungen im Vergleich zum Design der vorherigen Generation erfahren. Die Pro-Variante bietet jetzt gut hervorgehobene Bereiche für die verschiedenen Linsen der Kameramodule auf der hinteren horizontalen Leiste. Ehrlich gesagt hat mir diese Änderung sehr gut gefallen, da die Abgrenzung der Linsen es Euch ermöglicht, jede der Kameras leicht zu erkennen. Außerdem scheint mir die Integration des Kameramoduls in das Gehäuse bei dieser Generation glatter zu sein. Das neue Pixel 7 Pro gibt es in drei Farben: Snow, Obsidian und der neue Farbton Hazel. Doch wie schon im letzten Jahr scheint es mir, dass die schönste Farbe wieder exklusiv dem Vanilla-Modell vorbehalten ist, das eine Variante in Lemongrass hat. Zum Thema: Google Pixel 6 Pro Testbericht Das Google Pixel 7 Pro im ersten Hands-on / © NextPit Ehrlich gesagt, trotz Googles Behauptung, dass die Serie "ein komplett neues Design" hat, scheint es mir, als hätte das Pixel 7 Pro nur eine Überarbeitung des Materials erfahren: Wir haben mehr Aluminium in dieser neuen Generation. Und die Tatsache, dass der Formfaktor des Pixel 6 Pro beibehalten wurde, ist in meinen Augen sehr positiv, da es ein leicht zu unterscheidendes Design in einer Welt von sehr ähnlichen Smartphones ist. Ein weiterer positiver Punkt ist, dass die Serie die IP68-Zertifizierung für Wasser- und Staubdichtigkeit beibehalten hat, was zusammen mit den fünf Jahren Sicherheitsupdates die Nutzung dieses Modells auf lange Sicht noch attraktiver macht. Allerdings wurden die offiziellen Schutzhüllen von Google nicht optimiert und es ist möglich, dass sie sich, wie im letzten Jahr geschehen, mit der Zeit erheblich verschlechtern. Das Google Pixel 7 Pro im ersten Hands-on / © NextPit

Ein heller und glatter Bildschirm Eine weitere Komponente, an der sich nicht viel geändert hat, ist das Display - was kein Problem ist, da das Display des Pixel 6 Pro hervorragend ist. Das Display ist immer noch 6,7 Zoll groß, hat ein Seitenverhältnis von 19,5:9, eine QHD+-Auflösung und eine Bildwiederholfrequenz bis zu 120 Hz. Bei einem LTPO-OLED-Panel reicht die Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz, was zu Einsparungen beim Akku führt. Auch hier hat sich Google für Gorilla Glass Victus entschieden und vertraut auf die von der Marke Corning garantierte Haltbarkeit. Was die Helligkeit angeht, so erreicht das Display des Pixel 7 Pro bis zu 1.000 Nits (HDR) und bis zu 1.500 Nits (peak). Mir persönlich hat die Farbdarstellung und die Helligkeit dieses Displays sehr gut gefallen und es ist einfach ein Genuss, Inhalte auf diesem Gerät zu konsumieren. Obwohl ich derzeit flache Bildschirme bevorzuge, laden mich die Kurven des Displays des Pixel 7 Pro dazu ein, meine Vorlieben zu hinterfragen.

Der Tensor-Prozessor der zweiten Generation Wie du vielleicht schon bemerkt hast, liegt die große Veränderung – und das Highlight – zwischen den Generationen im Prozessor, der in der neuen Generation der Pixel-Geräte steckt. Der Tensor G2 verspricht Verbesserungen in den Kernsubsystemen des SoCs und natürlich Optimierungen der Funktionen des maschinellen Lernens (ML), wie z. B. der natürlichen Sprache. Laut Google ist es jetzt möglich, per "Spracheingabe mit dem Assistenten" nach Emojis zu suchen, um sie in Nachrichten an andere Personen einzufügen. Sag einfach "Hallo Emoji", "Wink Emoji" oder "LOL Emoji" und der gelbe Kreis mit Gesicht ist eingefügt. Eine weitere Funktion, die in den Varianten Pixel 7 und Pixel 7 Pro verfügbar ist, ist die Beschreibung von Sprachnachrichten direkt in der Nachrichten-App. So müsst Ihr die Sprachnachricht nicht mehr aufschieben, um sie zu einem günstigeren Zeitpunkt abzuhören, sondern könnt sie schnell abrufen, ohne Euch um die Teambesprechung in Google Meeting zu kümmern. Wenn es um Datensicherheit geht, arbeitet der Tensor-G2-Prozessor mit dem Titan-M2-Sicherheitschip zusammen, der einen zusätzlichen Schutz vor komplexen Angriffen bietet. Eine weitere erwähnenswerte Sicherheitsfunktion ist das "Google One VPN", das ohne zusätzliche Kosten angeboten wird und mehr Schutz für Online-Aktivitäten verspricht. Dies funktioniert laut Google unabhängig von der verwendeten App oder dem Webbrowser. Die Funktion ist allerdings noch nicht verfügbar, soll aber im Laufe des Jahres in den neuen Pixel-Modellen erscheinen. Das Google Pixel 7 Pro im ersten Hands-on / © NextPit Apropos Sicherheit: Einer meiner größten Kritikpunkte am Pixel 6 Pro im letzten Jahr, war die grundlegendste Sicherheitsfunktion – die biometrische Entsperrung des Bildschirms. Vielleicht hat es mich deshalb aufhorchen lassen, dass Google darauf hingewiesen hat, dass das Pixel 7 Pro nun eine Kombination aus Gesichtserkennung und Fingerabdruck-Authentifizierung verwendet, um den Bildschirm des Geräts zu entsperren. Nach Angaben des Unternehmens wird die Gesichtserkennung durch forschungsbasierte maschinelle Lernmodelle für die Gesichtserkennung ermöglicht. Leider hat Google nicht viele Informationen zu den technischen Daten des neuen Tensor-G2-Prozessors gegeben. Aber wenn wir das Pixel 7 Pro ausführlicher testen können, werden wir natürlich eine faktenbasierte Meinung über die Leistung des neuen Flaggschiffs abgeben können. Ihr werdet also noch auf den Pixel-7-Pro-Test warten müssen. Was die Software angeht, so verlässt das Pixel 7 Pro das Werk mit Android 13. Die aktuellste Version von Googles Software bietet eine Reihe von Optionen zur Anpassung der Benutzeroberfläche sowie erweiterte Sicherheitsfunktionen, die noch mehr Kontrolle über die Hardwarekomponenten des Smartphones bieten. Außerdem findet mit Private Computer Core die Verarbeitung der persönlichen Daten lokal statt, das heißt auf dem Smartphone selbst. Google sagte auch, dass die neuen Modelle bis zu drei Jahre lang wichtige Android-Updates und fünf Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten werden. Das bedeutet, dass das Smartphone, das mit Android 13 auf den Markt gekommen ist, Android 16 erhalten soll, das für 2025 erwartet wird.

Wenige Änderungen am Kameramodul Auf dem Papier unterscheidet sich das Kameramodul des Pixel 7 Pro nicht wesentlich von dem der vorherigen Generation. Das heißt, wir haben drei Objektive. Den größten Unterschied macht die 48-MP-Telekamera aus, die jetzt Bilder mit 5-fachem optischen Zoom aufnehmen kann (das Pixel 6 Pro bietet 4-fachen optischen Zoom). Außerdem gibt es Funktionen wie den 30-fachen Super-Res-Zoom. Das 50-MP-Hauptobjektiv des Pixel 7 Pro ist in der Lage, mit der Pixel-Binning-Technologie 12-MP-Bilder aufzunehmen. Der Sensor hat die gleiche Größe wie der 1/1,31-Zoll-Sensor der Vorgängergeneration; die Pixelgröße beträgt 1,2 µm, die Blende f/1,85 und bietet eine optische Bildstabilisierung (OIS). Die Ultra-Weitwinkel-Kamera hat 12 Megapixel, eine Blende von f/2.2 und eine Pixelgröße von 1,25µm, mit einem Sichtfeld von 125,8 Grad. Die Frontkamera ist mit einem 10,8-MP-Sensor ausgestattet und bietet die Möglichkeit, Bilder mit einem Ultraweitwinkel-Sichtfeld aufzunehmen. Das Google Pixel 7 Pro im ersten Hands-on / © NextPit Neben anderen Funktionen bietet das Pixel 7 Pro auch einen Makromodus, mit dem du Fotos mit einem Abstand ab drei Zentimetern vom Objektiv aufnehmen kannst. Diese Lösung verleiht dieser Kamera, die für ihre Qualität bekannt ist, noch mehr Vielseitigkeit, auch wenn sie stark von der Bildnachbearbeitung abhängig ist. Bei den Videofunktionen gibt es ein Upgrade mit der neuen 10-Bit-HDR-Funktion, die für hellere und kontrastreichere Videobilder sorgen soll. Ähnlich wie bei Apples "Cinematic Mode"-Funktion verwendet das Pixel 7 Pro den "Movie Mode", um Videos mit unscharfen Hintergründen aufzunehmen. Und natürlich sind die Funktionen Real Tone und Magic Eraser auch in der neuen Pixel-Generation vorhanden. Was wirklich neu ist, ist die Verwendung von Funktionen wie haptisches Feedback, kontrastreiche Animationen und Töne, um sehbehinderten Menschen bei der Aufnahme von Selfies zu unterstützen. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass Google von der Kameraqualität der vorherigen Generation überzeugt ist und in diesem Jahr nur sehr wenig an der Kamera-Suite geändert hat. Das macht auch Sinn, denn die Qualität der Fotos, die mit der Kamera des Google Pixel 6 Pro aufgenommen werden, ist hervorragend. In unseren Kameratests hier bei NextPit wurde das Gerät zum besten Smartphone für Fotos im Jahr 2022 gewählt - sowohl in Bezug auf das rückseitige Kameramodul als auch für Selfies. Um einen Eindruck davon zu bekommen, was die Kamera des Pixel 7 Pro kann, müsst Ihr allerdings auf den Test der neuen Generation warten.

Eine Batterie für den ganzen Tag Wieder einmal behauptet Google, dass sein Flaggschiff eine Akkulaufzeit von "24+ Stunden" bietet. Mit einer typischen Kapazität von 5.000 mAh erreichte das Pixel 7 Pro in den Google-Labortests eine Akkulaufzeit von bis zu 72 Stunden im extremen Energiesparmodus. Natürlich ist es in diesem Hands-On nicht möglich, die Akkuleistung dieses Modells zu messen, aber angesichts der Erfahrungen mit der vorherigen Generation und der Tensor-Prozessor-Optimierung, sollte dieses Modell in dieser Hinsicht nicht enttäuschen. Laut Google lädt das Pixel 7 Pro beim Schnellladen in 30 Minuten bis zu 50 Prozent der Ladung auf, und zwar mit dem 30-W-USB-C-Ladegerät mit USB-PD 3.0 (PPS) - das natürlich separat erhältlich ist! Das kabellose Schnellladen erfolgt mit 23 W.

Google Pixel 7 Pro: Technische Daten Technisches Datenblatt Produkt Google Pixel 7 Pro Foto Bildschirm 6,7-Zoll-LTPO-OLED

1.440 x 3.120 Pixel (512 ppi) bei 120 Hertz

Bis zu 1.000 Nits (HDR) und bis zu 1.500 Nits (Spitze) Abmessungen 162,9 x 76,6 x 8,9 mm

212 g SoC Google Tensor G2 | Titan M2 Speicher

(variiert je nach Region) 12 GB LPDDR5

128 GB oder 256 GB UFS 3.1 Micro SD k.A. Hauptkamera 50 MP mit Octa PD und Quad Bayer | f1.85 | 1.2 µm | 82° FoV | OIS

(Sensorgröße: 1/1,31'') Ultra-Weitwinkel 12 MP mit Autofokus | f/2,2 | 1,25 µm | 125,8° FoV Teleobjektiv 48 MP mit Quad Bayer PD | f/3.5 | 0.7 µm | 20.6° FoV | 5x optischer Zoom | 30x SuperRes Video 4K bei 30 und 60 fps (hinten) | 1080p bei 30 und 60 fps (hinten)

4K bei 30 und 60 fps (vorne) Selfies 10,8 MP mit festem Fokus | f/2.2 | 1,22 µm | 92,8° FoV Audio Stereo-Lautsprecher Akku 5.000 mAh Kabelgebundenes Aufladen Max. 30 Watt Kabelloses Laden (Qi) Max. 23 Watt UWB Ja IP-Zertifizierung IP68 Preis Ab 899 Euro