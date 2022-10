Pixel 7 & Pixel 7 Pro sind da: die Google-Handys im Vergleich

Die neuen Pixel-Smartphones waren eine Weile lang das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Branche, denn schließlich wussten wir ja seit der Google I/O 2022, dass sie kommen. Jetzt sind das Google Pixel 7 und das Google Pixel 7 Pro offiziell, und wir kennen jetzt auch die harten Fakten zu den Geräten. Deswegen starten wir wie gewohnt direkt los mit den technischen Daten in Tabellenform.

Google Pixel 7 und Google Pixel 7 Pro im Vergleich

2022er Basismodell 2022er Pro-Version Produkt Google Pixel 7 Google Pixel 7 Pro Abbildung Display 6,3" OLED-Display mit 90 Hz

FHD+ (1080 x 2400 Pixel) bei 416 ppi

Corning Gorilla Glass Victus, Seitenverhältnis: 20:9

Always-On-Display

Bis zu 1.000 Nit (Spitzenhelligkeit 1.400 Nit) 6,7" LTPO-OLED-Display mit 120 Hz

QHD+ (1440 x 3120 Pixel) bei 512 ppi

Corning Gorilla Glass Victus, Seitenverhältnis: 19,5:9

Always-On-Display

Bis zu 1.000 Nit (Spitzenhelligkeit 1.500 Nit) SoC "Google Tensor G2"-Prozessor

"Titan M2"-Sicherheitschip "Google Tensor G2"-Prozessor

"Titan M2"-Sicherheitschip Speicher 8 GB RAM | 128 / 256 GB intern 12 GB RAM | 128 /256 GB intern Software Android 13 Android 13 Kamera hinten Dual-Kamera

Hauptkamera: 50 MP mit Octa PD und Quad Bayer

1/1,31" Bildsensorgröße, f/1.85-Blende, 1,2 μm Pixelgröße

8-facher "Super-Resolution-Zoom

Ultraweitwinkel: 12 MP, 114 °, f/2.2-Blende, 1,25 μm Pixelgröße Triple-Kamera

Hauptkamera: 50 MP mit Octa PD und Quad Bayer

1/1,31" Bildsensorgröße, f/1.85-Blende, 1,2 μm Pixelgröße

Ultraweitwinkel: 12 MP, 125,8 °, f/2.2-Blende, 1,25 μm Pixelgröße

Tele: 48 MP mit Teleobjektiv und Quad Bayer PD

20,6°, f/3.5-Blende, 0,7 μm Pixelgröße

5-facher optischer Zoom, 30-facher "Super-Resolution"-Zoom Kamera vorne 10,8 MP, f/2.2-Blende, 1,22 μm Pixelgröße

Fixfokus, 92,8°-Ultraweitwinkel-Sichtfeld 10,8 MP, f/2.2-Blende, 1,22 μm Pixelgröße

Fixfokus, 92,8°-Ultraweitwinkel-Sichtfeld Akku 4,355 mAh

30 Watt Quick-Charging 5.000 mAh

30 Watt Quick-Charging Konnektivität 5G, LTE, Wi-Fi 6E (802.11ax) mit 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz,

HE160, MIMO, Bluetooth 5.2, NFC, Google Cast, Dual-Band-GNSS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou 5G, LTE, Wi-Fi 6E (802.11ax) mit 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz,

HE160, MIMO, Bluetooth 5.2, NFC, Google Cast, Dual-Band-GNSS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, UWB IP IP 68 IP 68 Farben Obsidian, Snow, Lemongrass Obsidian, Snow, Hazel Maße 155,6 x 73,2 x 8,7 mm 162,9 x 76,6 x 8,9 mm Gewicht 197 g 212 g Zum Angebot*

Inhaltsverzeichnis:

Google Pixel 7 vs. Pixel 7 Pro: Design und Display

Blickt man erstmals auf die neuen Google-Smartphones, sieht man abgesehen von der Größe keine großen Unterschiede zwischen Pixel 7 und Pixel 7 Pro. Auch gegenüber den Vorgängermodellen hat sich die Optik nur in Nuancen verändert. Es stehen Euch jeweils drei Farben zur Auswahl: Obsidian und Snow gibt es bei beiden, zudem gibt es das kleinere Gerät in der Farbe Lemongrass und das Pro in der Farbe Hazel.

Die Designsprache ist bei beiden Geräten identisch, die Farbe "Lemongrass" ist aber exklusiv dem Pixel 7 vorbehalten. / © Google

Beide Smartphones setzen vorne wie hinten auf Gorilla Glass Victus von Corning. Ebenso sind beide nach IP68 zertifiziert und somit wasser- und staubgeschützt. Wie gewohnt gibt es wieder das ikonische Kameraband auf der Rückseite, welches sich über die komplette Breite erstreckt. Der Rahmen besteht beim Pixel 7 aus mattem, beim Pixel 7 Pro aus poliertem Aluminium.

Schaut Ihr ums Gerät, findet Ihr neben Ein-/Aus-Schalter, Lautstärkeregelung und Stereolautsprechern einen Slot für eine SIM-Karte. Google bietet zwar Dual-SIM-Unterstützung, bei der zweiten handelt es sich allerdings um eine eSIM.

Die Displays unterscheiden sich nicht nur durch die Größe, die 6,3 Zoll beim Pixel 7 sowie 6,7 Zoll beim Pixel 7 Pro beträgt. Während nämlich beim kleineren Modell eine FHD+-Auflösung reichen muss, liefert uns Google beim Pro eine QHD+-Auflösung von 3.120 x 1440 Pixeln. Zudem handelt es sich dort um ein LTPO-OLED-Panel, während der kleine Bruder "nur" ein OLED-Display spendiert bekommt.

Ein weiterer Unterschied ist die Bildwiederholrate (90 Hz beim Pixel 7, 120 Hz beim Pixel 7 Pro) – und auch das Format weicht voneinander ab: 19,5:9 beim großen Pro, 20:9 beim Pixel 7. Bei der Helligkeit sind beide Devices dann wieder auf Augenhöhe mit bis zu 1.000 Nits, lediglich bei der Spitzenhelligkeit liegt das Pro mit 1.500 Nits knapp über den 1.400 Nits des Pixel 7.

Google Pixel 7 vs. Pixel 7 Pro: SoC und Leistung

Keine Unterschiede macht Google beim SoC und behält somit die Linie bei, die wir vom Pixel 6 (Test) und Pixel 6 Pro (Test) kennen. Dieses Mal kommt der Google Tensor G2 zum Einsatz und damit die zweite Generation des Google-eigenen Prozessors. Ihm zur Seite stellt das Unternehmen den "Titan M2"-Sicherheitschip.

Der Sicherheitschip soll das Smartphone widerstandsfähiger gegen komplexe Angriffe machen. Im Laufe des Jahres werden beide Modelle ohne zusätzliche Kosten einen VPN-Service im Google-One-Abo erhalten, sodass Eure Online-Aktivitäten geschützt sind.

Gerüchte sprachen vor Monaten davon, dass die Leistung des Tensor G2 lediglich marginal stärker ausfällt als beim Vorgänger. Bevor wir uns darüber beschweren wollen, werden wir beide Handys zuvor aber ausgiebig testen und teilen Euch unsere Erkenntnisse dann selbstverständlich mit.

Weiter verbaut Google im Innern beider Geräte internen Speicher mit 128 bzw. 256 GB. Der Arbeitsspeicher fällt beim Pixel 7 mit 8 GB hingegen kleiner aus als beim Pixel 7 Pro mit 12 GB. In Sachen Konnektivität sehen dann beide Geräte wieder sehr ähnlich aus. Hier wie dort funkt Ihr im 5G- oder LTE-Netz, es wird Wi-Fi 6E unterstützt, und auch der Rest ist identisch. Einziger Unterschied: Der Support für Ultrabreitband beim Pixel 7 Pro.

Google Pixel 7 vs. Pixel 7 Pro: Kamera

Der Blick auf die Rückseite offenbart bereits, dass sich die Kamerasysteme beider Pixel-Phones voneinander unterscheiden. Die Leiste verrät uns, dass das Pro einen Sensor mehr besitzt als das Pixel 7.

Nur das Pro-Modell kann mit einer Telelinse aufwarten. / © NextPit

Die Hauptkamera ist nahezu identisch: Die 50-MP-Cam kommt jeweils mit Octa-PD-Autofokus und Quad-Bayer-Matrix, 1/1,31" Bildsensorgröße, f/1.85-Blende, sowie 1,2 μm Pixelgröße. Den achtfachen "Super-Resolution"-Zoom gibt es nur beim Pixel 7. Dem Pixel 7 Pro hat Google nämlich eine Telelinse mit 12 MP spendiert, die über einen 5-fach optischen Zoom sowie einen 30-fachen Super-Resolution-Zoom verfügt.

Komplettiert wird das Setup jeweils durch einen Ultraweitwinkelsensor mit jeweils 12 MP. Auch diese Sensoren sind wieder nahezu identisch, lediglich das Sichtfeld mit 125,8 Grad ist beim Pro größer als die 114 Grad beim Pixel 7. Vorne schließlich befindet sich eine 10,8-MP-Selfie-Knipse mit fixem Fokus.

Was die Kamera-Features angeht, scheinen beide Geräte wieder nahezu identisch ausgestattet zu sein. Lediglich die Makrofokus-Funktion ist exklusiv dem Pro-Modell vorbehalten. Bereits bekannte Funktionen wurden zudem verbessert: So benötigt "Nachtsicht" jetzt nur noch die Hälfte der Belichtungszeit, und "Real Tone" wurde so trainiert, dass Hauttöne auch bei People of Color authentisch wiedergegeben werden.

Wie Ihr Euch denken könnt, werden wir in unseren ausführlichen Tests den Kamerasystemen gründlichst auf den Zahn fühlen.

Google Pixel 7 vs. Pixel 7 Pro: Software

Über die Software müssen wir uns nicht so besonders ausführlich unterhalten: Selbstverständlich ist nämlich bei beiden Modellen out of the Box schönstes, reinstes Android 13 vorinstalliert. Im verlinkten Beitrag erfahrt Ihr mehr darüber, was die neuste Iteration des Betriebssystems zu bieten hat. Google verspricht uns zudem sowohl beim Pixel 7 als auch beim Pixel 7 Pro Sicherheitsupdates für mindestens fünf Jahre.

Google Pixel 7 vs. Pixel 7 Pro: Akkulaufzeit und schnelles Aufladen

Beim Akku gibt es im Gegensatz zur Software dann doch wieder Unterschiede. Das ergibt sich natürlich allein schon aus der Größe der Geräte, dass Google dem Pro einen dickeren Akku spendiert. Beim Pixel 7 bietet uns der kalifornische Hersteller eine Kapazität von 4.355 mAh, während es beim Pixel 7 Pro 5.000 mAh sind.

Beide Modelle können mit bis zu 30 Watt schnellgeladen werden, wobei 30 Watt im Jahr 2022 selbstverständlich alles andere als schnell sind, blickt man da auf die Konkurrenz, beispielsweise von Xiaomi.

Bei beiden Devices sucht Ihr das Ladegerät in der Packung leider vergeblich, es muss separat erworben werden. Dank Qi-Funktionalität könnt Ihr die Handys auch kabellos befüllen. Laut eigenen Angaben von Google soll der Akku länger als 24 Stunden durchhalten und kabelgebunden binnen 30 Minuten wieder bei 50 Prozent sein.

Drahtlos dauert das Aufladen etwas länger, weil das Pixel 7 auf diese Weise nur mit 20 Watt bzw. 23 Watt beim Pro geladen wird. Wie schnell die Dinger tatsächlich laden und wie lange der Akku durchhält, verraten wir Euch dann selbstverständlich in unseren ausführlichen Tests.

Preise und Verfügbarkeit von Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro

Wollt Ihr Euch das Pixel 7 an Land ziehen, könnt Ihr das ab 649 Euro tun. Für das Pixel 7 Pro werden mindestens 899 Euro fällig. Google hat somit die Preise stabil gehalten. Ab dem 13. Oktober könnt Ihr bei Amazon, Media Markt, Saturn und vielen weiteren Partnern zuschlagen können. Bestellen geht bereits ab sofort.

Wer im Google Store bis zum 17. Oktober zuschlägt, kann sich zum Pixel 7 entweder die Pixel Buds Pro sichern, oder beim gleichzeitigen Kauf der Pixel Watch einen Rabatt von 219 Euro kassieren. Wer das Pro vorbestellt, kann auch die Pixel Watch als Geschenk wählen. Ähnliche Angebote wird es auch bei einigen Google-Partnern geben.

Wisst Ihr schon, welches Modell Ihr Euch anschaffen wollt? / © Google

Erste Einschätzung

Wir werden uns schnellstmöglich an die Arbeit machen und sowohl das Pixel 7 als auch das Pixel 7 Pro für Euch testen. Bis dahin müssen wir uns mit dem begnügen, was die Spec-Sheets uns verraten. Danach gehend haben wir es mit einem Update zu tun, welches vermutlich eher als kein besonders großes zu bewerten ist.

Wie viel besser die Kamera ist und wie viel mehr die zweite Tensor-Generation leistet, können wir erst beurteilen, nachdem wir Hand an beide Modelle gelegt haben. Wenn für Euch feststeht, dass Ihr eines der neuen Pixel-Phones erwerben wollt, sind es eher Nuancen, die die Modelle voneinander unterscheiden. Bei der Performance und der Software sind die Geräte identisch. Somit entscheidet entweder die persönliche Vorliebe bezüglich der Größe, oder die Wichtigkeit der Kamera. Dort hat das Pixel 7 Pro aufgrund der zusätzlichen Telelinse und des Makrofokus-Features einen deutlichen Vorteil.

Nicht zuletzt könnte auch der Preis das Zünglein an der Waage sein. Auf Anhieb würde ich Euch da tatsächlich nur zum größeren Pixel 7 Pro raten, wenn die Kamera-Features eine große Rolle für Euch spielen.

Verratet uns in den Kommentaren aber gerne, welchen Ersteindruck Ihr nach der Präsentation der Geräte habt, und ob Ihr schon wisst, ob Ihr Euch lieber das Pixel 7 oder das Pixel 7 Pro gönnen wollt.