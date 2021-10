Apple Watch Series 7: Kleines Update, große Wirkung

Die Apple Watch Series 7 ist kein großes Update – und trotzdem hat sie sich im Vergleich zur Apple Watch Series 6 an einigen Stellen deutlich verbessert. Lohnt sich der Kauf der neuen Apple-Smartwatch? Ihr lest es in unserem NextPit-Review.

Design = altbewährt; tolle Verarbeitung in einem Detail verbessert

Pro:

Laut Apple widerstandsfähigeres Glas (ich hatte trotz intensiver Nutzung allerdings noch nie Probleme)

IP6X-Zertifizierung: Staubschutz bei staubigem Gelände oder am Strand großes Plus

Con:

Kaum sichtbare Änderungen zur Apple Watch Series 6

Never change a winning system. Oder anders gesagt: Warum etwas Altbewährtes ändern, was so erfolgreich ist. Die Rede ist hier vom Design. Wie schon an mehreren Stellen ausgeführt, hat sich am Design der Uhr nur wenig geändert. Hält man die Series 7 und die Series 6 nebeneinander, erkennt man mit bloßem Auge kaum einen Unterschied zwischen beiden Modellen. Ist das Display aber an und man nutzt Apps oder Watch Faces, die die gesamte Displayfläche ausfüllen, wird der Unterschied deutlich.

Trotzdem hat Apple vor allem an den Ecken gearbeitet und diese weiter abgerundet und geglättet. Aber wie gesagt: Selbst wenn ich die Apple Watch Series 6 und 7 nebeneinander lege und mich darauf konzentriere, braucht man wirklich gute Augen um Unterschiede zu erkennen.

Auf diesem Bild offensichtlicher, als ohne aktiven Bildschirm: Series 6 (links) und Series 7 gleichen sich sehr. / © NextPit

Für mich entscheidend ist eher, was sich sonst so getan hat. Denn Apple hat der Series 7 nun auch eine IP6X-Zertifizierung gegönnt. Diese stellt der Uhr das Zeugnis aus, auch gegen feinen Staub oder Sand geschützt zu sein. Ich habe in einigen anderen Testberichten gelesen, dass es zuvor zwar keine Zertifizierung gab, die Apple Watch es aber faktisch schon hergegeben hätte. Hier bin ich mir persönlich nicht so sicher!

Denn ich bin zwar kein Ingenieur, kann aber aus Erfahrung sagen, dass sich die digitale Krone bei meinen bisherigen Apple Watches regelmäßig immer schwerfälliger bedienen ließ. Ganz so, als ob irgendwie Schmutz oder andere Rückstände ein leichtes Drehen verhindern würden. Dieses Problem ist bei der Apple Watch Series 7 gänzlich verschwunden – zumindest bislang. Die Digital Crown lässt sich zu jedem Zeitpunkt leicht und flüssig bedienen.

Nun kann ich nicht sagen, ob es an der IP6X-Zertifizierung liegt oder ein ganz anderer Grund vorliegt: Fakt ist aber, dass sich die Uhr dadurch viel hochwertiger anfühlt. Deshalb mein Fazit: Die Verarbeitung ist, wie man es von Apple-Produkten gewohnt ist: Herausragend gut!

Neue Farben für die Aluminiumvariante

Die Apple Watch gibt es wieder in verschiedenen Ausführungen: Einmal in Aluminium und außerdem in Edelstahl beziehungsweise Titan. Die Aluminiumvarianten gibt es in diesem Jahr in fünf verschiedenen Farben: Midnight, Starlight, Green, Blue und (PRODUCT)RED.