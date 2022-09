Asus Zenfone 9 im Test: Zwei Dinge stören am Mini-Leistungsmonster!

Auf dem Papier ist das Zenfone 9 ein Smartphone nach meinem Geschmack! Schlicht, kompakt, ultra-leistungsstark und ohne überflüssige Makro- und Tiefenkameras. Ob sich das Handy mit 5,9-Zoll-Display im Alltag behaupten kann und was dabei die zwei größten Mankos sind, lest Ihr in meinem Test für NextPit!

Während das Display Eure Augen verwöhnt, ruhen Eure Finger auf einer weichen Rückseite. Denn statt Glas entscheidet sich Asus für eine griffige Anti-Fingerabdruck-Rückseite, die in den Farben Starry Blue, Moonlight White, Sunset Red oder Midnight Black erstrahlt. Sie fühlt sich gut an, ist gleichzeitig aber anfällig für Kratzer und Verschmutzungen. Stört Euch das, liegt eine überraschend hochwertige, schwarze Schutzhülle im Karton.

Das liegt einerseits am hellen 5,9-Zoll-Display mit seiner hohen Pixeldichte von 445 PPI dank Full-HD-Plus-Auflösung und kleiner Displayfläche. Die Bildwiederholrate von 120 Hertz, die Ihr zum Stromsparen auch auf 60 oder 90 Hertz drosseln könnt, sorgt für eine besonders flüssige Darstellung von Inhalten. In die Einstellungen legt Euch Asus zudem praktische Hilfsmittel für die Anpassung der Farben.

Mit seinem 5,9 Zoll großen Display ist das Zenfone 9 ein kompaktes Android-Handy. Damit liegt es gut in der Hand und lässt sich auch mit einer Hand gut bedienen. Trotz kleinem Format spart Asus nicht an der Anzeige, 120 Hertz, HDR und 1.080 x 2.400 Pixel sehen toll aus. Gleiches gilt für die eigenwillige Rückseite und nette Details wie den multifunktionellen An-Schalter sowie den 3,5-mm-Klinkenanschluss.

Asus stattet sein Zenfone 9 ab Werk mit Android 12 aus und legt wenige Anpassungen darüber. Diese sind nicht nur edel und hübsch in das OS integriert, sie sind zudem echt sinnvoll. Beispielsweise könnt Ihr die Taschenlampe aktivieren, indem Ihr zweimal auf die Rückseite tippt . Oder Ihr zieht per Wischgeste mit dem An-Knopf die Benachrichtigungsleiste herunter. Asus ZenUI genanntes Android-Overlay gefällt mir insgesamt sehr gut.

Leistung: Muskelprotz entpuppt sich als Ikarus

Im Zenfone 9 arbeitet zum Launch das leistungsstärkste Android-SoC, Qualcomms Snapdragon 8+ Gen 1. Mit bis zu 16 Gigabyte LPDDR5 RAM und maximal 256GB UFS-3.1-ROM sind die Speicherstandards den Anforderungen des Chipsets gewachsen. Drahtlos sind WiFi 6E sowie Bluetooth 5.2 mit an Bord.

Gefällt:

Sehr hohes Leistungsniveau

Flüssige System-Performance

Gute Stereo-Speaker

Gefällt nicht:

Extreme Hitzeprobleme

Keine Möglichkeit zur Speichererweiterung

Unser Standard-Benchmark, der WildLife von 3D Mark, ist dem Snapdragon 8+ Gen 1 nicht gewachsen. Das Zenfone 9 sei zu leistungsstark, Testergebnisse gibt es nicht. Bedeutet für Euch, Ihr könnte alle Mobile Games ohne zu zögern auf die maximale Grafikeinstellung stellen und könnt Wartezeiten aus Eurem Handy-Alltag streichen. Spannend ist zudem, dass Asus Euch ab Werk erlaubt, die Animationen zu verkürzen. Zusammen mit dem 120-Hertz-Display wird das Zenfone 9 dadurch besonders snappy.

Mit einem 5,9-Zoll-Display ist das neue Zenfone kompakt / © NextPit

Bei einer Test-Session in Call of Duty: Mobile offenbarte das Zenfone aber allmählich seinen größten Makel. Das Handy wurde bei Dauerlast allmählich heiß, was es also im Benchmark zu prüfen galt. Der Dauerlast-Benchmark WildLife Stresstest foltert Handys 20 Minuten lang, und prompt habe ich mich beim Anfassen erschrocken.

Das Gehäuse wurde dermaßen heiß, dass sich in der Kamera leichter Nebel bildete, wenn ich den Finger auf das Glas legte. Wie unsere Kollegen von Allround-PC per Wärmebildkamera herausfanden, steigt die Temperatur dabei auf 53 Grad. Das ist nicht nur heiß, es kann sogar medizinisch bedenklich sein, das Handy in diesem Zustand anzufassen oder etwa ans Ohr zu führen.

Asus Zenfone 9 Samsung Galaxy Z Fold 4 Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy Z Fold 3 Huawei Mate XS 2 3D Mark Wild Life Zu leistungsstark 8611 5682 5683 5793 3D Mark Wild Life Stress Test Bester Loop: 10.524 Schlechtester Loop: 5.617 Bester Loop: 10.332

Schlechtester Loop: 5606 Bester Loop: 5741

Schlechtester Loop: 3351 Bester Loop: 5579

Schlechtester Loop: 3435 Bester Loop: 5782

Schlechtester Loop: 3267 Geekbench 5 Einfach: 1263

Mehrere: 3899 Einfach: 1332

Mehrere: 3947 Einfach: 1155

Mehrere: 3356 Einfach: 1095

Mehrere: 3239 Einfach: 840

Mehrere: 2759

Obwohl das Zenfone bei Last fast verbrennt, drosselt das Handy die Leistung des Snapdragon 8+ Gen 1 deutlich. Das Ergebnis des Benchmarks: Ihr müsst bei längerem Zocken mit Leistungseinbußen von fast 50 Prozent rechnen. Asus' neue Dampfkammer macht eine miserable Figur und hinterlässt Kopfkratzen, meisterte das Asus ROG Phone 6 diese Aufgaben im Test nämlich hervorragend.

Auf der Haben-Seite gibt's beim Zenfone 9 solide Stereo-Lautsprecher, die Ihr bei horizontaler Nutzung aber gerne mal abdeckt. Negativ ankreiden muss ich das Fehlen einer Speichererweiterung per MicroSD-Karten.