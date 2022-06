Neue Lockscreens in iOS 16: Alle Möglichkeiten der neuen Funktion

Mit iOS 16 wird Apple eine Vielzahl von Anpassungsoptionen für den iPhone-Sperrbildschirm einführen. Von der Möglichkeit, Schriftarten anzupassen bis hin zum Einfügen von Widgets – praktisch jedes Element des Lockscreens könnt Ihr nach Belieben anpassen. Auch wenn die Funktion erst im Herbst auf Eure iPhones kommt, zeigen wir Euch in dieser Anleitung, wie Ihr eigene Lockscreens erstellen könnt.

Wenn ich mich zwischen den fünf besten Funktionen von iOS 16 entscheiden müsste, würde ich mich definitiv für die neuen Optionen zur Bearbeitung des Lockscreens entscheiden. Denn sie sind visuell die größte Änderung in der iOS-Beta. Apple hat uns endlich mehr Kontrolle darüber gegeben, was wir sehen können, wenn wir unser iPhone entsperren zu müssen. Für diejenigen, die ein Android-Smartphone verwenden, mag das trivial erscheinen, in der Apple-Welt ist die Funktion aber durchaus spannend.

Man darf nicht vergessen, dass sich iOS 16 noch in der Entwicklung befindet und derzeit nur für Entwickler verfügbar ist. Im Juli wird Apple die öffentliche Beta-Version von iOS 16 veröffentlichen, in der alle Nutzer die neuen Funktionen genießen können, bevor die offizielle Ankündigung erfolgt. In unserer iOS-Update-Anleitung erfahrt Ihr, wie Ihr iOS 16 auf Eurem iPhone installieren könnt.