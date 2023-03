Schnell das iPhone 14 (Plus) in Gelb sichern: neue iPhone-Farbe bei o2

Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus gibt's jetzt auch in Gelb – und ab sofort könnt Ihr die neue iPhone-Farbe auch bei o2 vorbestellen. Besonders für Fans der Plus-Variante gibt's dabei einen echten Kracher. Wie Ihr als eine(r) der Ersten an ein gelbes iPhone 14 (Plus) mit Vertrag kommt und was Euch die Kombi bei o2 kostet, lest Ihr in diesem Artikel.

Auch wenn das iPhone 14 und 14 Plus bei der Rechenleistung und der Kamera nicht den gleichen Sprung nach vorne machen wie die Pro-Modelle: Mit den beiden Smartphones hat Apple im September 2022 sein iPhone-Lineup (Vergleich) sinnvoll weiterentwickelt. Wie auch schon bei seiner 13er-Generation frischt Apple wenige Monate nach dem Launch auch das iPhone 14 (Plus) mit einer neuen Farbe auf.

Während Apple das iPhone 13 im März 2022 mit einem Grünton auffrischte, gibt's dieses Jahr also Gelb fürs iPhone 14 und iPhone 14 Plus. Die Vorbesteller-Aktion startet heute um 14:00 Uhr bei o2, offizielle ist die neue iPhone-Farbe ab 14.03. dann im Handel erhältlich. Direkt bei o2 bekommt Ihr das Apple-Smartphone in zwei spannenden Tarif-Kombis, die wir nachfolgend einmal für Euch unter die Lupe genommen haben.

Das iPhone 14 Plus hat Ben im Test überzeugt. / © NextPit

Tarifoption 1: iPhone 14 (Plus) mit Vertrag o2 Unlimited Max

Ihr seid echte Mobil-Poweruser? Dann ist der Vertrag o2 Unlimited Max definitiv das Richtige für Euch. Ihr bekommt unbegrenztes Datenvolumen im 5G-Netz von o2 mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 500 MBit/s. Entscheidet Ihr Euch für eine Vertragslaufzeit von 36 Monaten, dann gibt Euch o2 das iPhone 14 quasi umsonst zum Tarif dazu: Der o2 Unlimited Max kostet nämlich regulär auch 59,99 Euro im Monat – es entfällt sogar der Anschlusspreis von normalerweise 39,99 Euro.

Sehr spannend für Fans vom iPhone 14 Plus: Das größere Modell bekommt Ihr im Unlimited-Vertrag völlig aufpreisfrei!

Angebot auf einen Blick: Gelbes iPhone 14 (Plus) im o2 Unlimited Max Eigenschaft Apple iPhone 14 Apple iPhone 14 Plus Tarif o2 Unlimited Max o2 Unlimited Max Datenvolumen unbegrenzt unbegrenzt Bandbreite max. 500 MBit/s max. 500 MBit/s 5G Ja Ja Mindestlaufzeit 36 Monate 36 Monate Monatliche Kosten 59,99 € 59,99 € Einmalige Gerätekosten 1,00 € 1,00 € Anschlussgebühr 0,00 € 0,00 € Versandkosten 4,99 € 4,99 € Gesamtkosten 2.165,63 € 2.165,63 € Reguläre Gerätekosten 999 € 1.149 € Effektive monatliche Vertragskosten ~ 32,41 € ~ 28,24 € Zum Angebot* Zum Angebot*

Zieht Ihr die regulären Apple-Preise von den Gesamtkosten des Vertrags ab, dann landet Ihr für das iPhone 14 bei einem effektiven Monatspreis von 32,41 Euro für den Vertrag. Nachdem das iPhone 14 Plus stolze 150 Euro mehr kostet, reduziert sich hier der effektive Monatspreis sogar auf 28,24 Euro. Für einen 5G-Tarif direkt bei o2 ist das definitiv ein attraktiver Preis.

Tarifoption 2: iPhone 14 (Plus) mit Vertrag o2 Free M Boost

Wenn Ihr keine unbegrenzten Daten braucht, dafür aber lieber etwas sparen wollt, dann bekommt Ihr das gelbe iPhone 14 und iPhone 14 Plus bei o2 auch im Dauerbrenner-Tarif o2 Free M Boost. Um zu dem Tarif zu gelangen, müsst Ihr das gewünschte iPhone-Modell zunächst mit Unlimited-Tarif auswählen und anschließend auf der Geräteseite und Punkt 3 den gewünschten Tarif auswählen.

Im o2 Free M Boost habt Ihr monatlich 40 GB Datenvolumen im 5G-Netz zur Verfügung und surft mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s. Wie beim o2 Unlimited Max gibt's auch hier eine Telefon- und SMS-Flat ins Festnetz und alle Handynetze plus EU-Roaming.

Beim o2 Free M Boost spart Ihr dann allerdings nicht mehr ganz so viel im Vergleich zum regulären Tarifpreis. Ohne Smartphone bietet o2 den 40-GB-Tarif nämlich für 29,99 Euro monatlich an. Mit dem iPhone 14 zahlt Ihr bei 36 Monaten Laufzeit 44,99 Euro, mit dem iPhone 14 Plus 49,99 Euro. Auch hier entfällt dafür die Anschlussgebühr von regulär 39,99 Euro, die Zuzahlung liegt auch hier bei einem Euro.

Angebot auf einen Blick: Gelbes iPhone 14 (Plus) im o2 Free M Boost Eigenschaft Apple iPhone 14 Apple iPhone 14 Plus Tarif o2 Free M Boost o2 Free M Boost Datenvolumen 20 + 20 GB 20 + 20 GB Bandbreite max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s 5G Ja Ja Mindestlaufzeit 36 Monate 36 Monate Monatliche Kosten 44,99 € 49,99 € Einmalige Gerätekosten 1,00 € 1,00 € Anschlussgebühr 0,00 € 0,00 € Versandkosten 4,99 € 4,99 € Gesamtkosten 1.625,63 € 1.805,63 € Reguläre Gerätekosten 999 € 1.149 € Effektive monatliche Vertragskosten ~ 17,41 € ~ 18,24 € Zum Angebot* Zum Angebot*

Auch hier noch einmal die gleiche Rechnung in der Tabelle: Zieht Ihr von den Gesamtkosten des Vertrags o2 Free M Boost die Preise für die beiden iPhones ab, kommt Ihr auf effektive Monatspreise, die deutlich unterhalb der regulären Tarifkosten für den o2-Vertrag liegen. In Verbindung mit dem iPhone 14 liegt Ihr hier bei 17,41 Euro pro Monat, mit dem iPhone 14 Plus kommt Ihr auf effektiv 18,24 Euro pro Monat.

Was sagt Ihr zu den beiden iPhone-Angeboten bei o2? Und wie gefällt Euch die neue iPhone-Farbe? Wie immer freuen wir uns auf Eure Meinung in den Kommentaren!