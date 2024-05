Live-Bilder der Pixel-9-Serie

Die russische Website Rozetked hat einen Schwung Fotos der angeblichen Pixel-9-Reihe im Internet veröffentlicht. Was uns sofort auffällt, ist das überarbeitete Äußere aller drei Modelle mit flachen Rückseiten und Rahmen – kommt Euch das bekannt vor? Auch die Kamera-Insel hat ein neues, elliptisches Design, das das Edge-to-Edge-Visier ersetzt.

So sollen das Google Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL von hinten aussehen. / © Rozetked

Im Detail haben das Pixel 9 und das Pixel 9 Pro eine vergleichbar kompakte Größe, während das Pixel 9 Pro XL wenig überraschend ein Stück größer ist. Das deckt sich mit den inoffiziellen Renderings, die zuvor aufgetaucht waren und ebenfalls ein geschrumpftes Pixel 9 Pro zeigten. Gerüchten zufolge hat das Pixel 9 Pro ein 6,2-Zoll-Display, während das Pixel 9 Pro und das Pixel 9 Pro XL mit 6,3-Zoll- bzw. 6,7-Zoll-Displays kommen.

Hier seht Ihr die Displays von Pixel 9 und Pixel 9 Pro im Vergleich. / © Rozetked

Ein weiterer Unterschied, auf den wir hinweisen können, sind die Kameramodule des Trios. Das Pixel 9 kommt mutmaßlich mit einer 50-MP-Dualkamera, während das Pixel 9 Pro und das Pixel 9 Pro XL mit einem Triple-Kamera-Setup ausgestattet sind. Hier soll es wieder einen 5x-Zoom in Periskop-Bauweise geben – und wie beim Pixel 8 Pro ein Thermometer.

In einer weiteren Aufnahme sind das Pixel 9 und das Pixel 9 Pro neben dem Pixel 8 (Test) und dem Pixel 7 zu sehen. Abgesehen vom starken Kontrast im Design sind die beiden kleineren Pixel 9 etwas größer und breiter als das Pixel 8. Es ist jedoch noch unklar, wie sich das Handling dieser Geräte von Modell zu Modell unterscheiden wird – Dicke und Gewicht sind noch ebenso unklar wie die Materialien.

Googles Pixel 9 Pro und Pixel 9 Seite an Seite mit dem Pixel 8 und Pixel 7. / © Rozetked

Was die Hardware angeht, so ist der Pixel-9-Katalog wohl mit dem kommenden Tensor G4 ausgestattet, wobei das Einsteigermodell Pixel 9 mit 8 GB RAM und die beiden Pro-Modelle mit 12 GB RAM kommen sollen. Alle drei Pixel-9-Modelle sollen in der Basisvariante wieder mit 128 GB Speicher kommen.

Googles üblicher Pixel-Hardware-Zyklus legt nahe, dass das Pixel 9 im Oktober angekündigt wird. Die 2. Generation des Pixel Fold und die 3. Generation der Pixel Watch werden ebenfalls im Herbst erwartet. Macht Euch also auf einen heißen Google-Herbst gefasst.

Gefällt Euch der Look des Pixel 9 (Pro) auf diesen Bildern? Was haltet Ihr vom neuen Design der Kamera-Insel? Wir würden gerne Eure Meinung in den Kommentaren hören.