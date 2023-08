Samsung Galaxy S23 soll in der Fan-Edition kommenden Monat erscheinen!

Warum Samsung im Herbst ein weiteres Android-Budget-Flaggschiff herausbringt

Laut dem häufigen und zuverlässigen Leaker "Yogesh Brar" plant Samsung die Ankündigung und Veröffentlichung des Galaxy S23 in der Fan-Edition bereits im kommenden Monat September 2023. Auch wenn kein konkretes Verfügbarkeitsdatum genannt wird, stimmt der Bericht mit der Schätzung von Q3-Q4 2023 überein, die zusammen mit früheren Leaks geteilt wurden.

Sollte das Galaxy S23 FE tatsächlich erscheinen, wäre das ein seltener Zeitpunkt für Samsung. Denn bisher hat das Unternehmen weltweit nur Mittelklasse- und High-End-Geräte auf den Markt gebracht, und zwar meist zu Beginn des Jahres bis zum Sommer, während im Herbst nur die faltbaren Geräte der nächsten Generation wie das Galaxy Z Flip 5 (Test) vorgestellt werden.

Auch für die Südkoreaner könnte dieser Schritt von Vorteil sein, denn sie wollen mit dem kommenden Apple iPhone 15 und dem Google Pixel 8 konkurrieren, die im September bzw. Oktober auf den Markt kommen werden. Mit diesem Hinweis möchte Samsung seinen Fans möglicherweise günstigere Alternativen als die Mitbewerber bieten.

Das Samsung Galaxy S23 FE teilt die gleiche Designsprache wie das Galaxy S23. / © SmartPrix

Was die technischen Daten angeht, so soll das Samsung Galaxy S23 FE in den USA mit einem veralteten Snapdragon 8 Gen 1 und in anderen Regionen mit einem Exynos 2200 ausgestattet sein. Außerdem ist es mit einem 4.500 mAh starken Akku und einer kabelgebundenen 25-Watt-Ladefunktion ausgestattet. Es wird eine Unterstützung für kabelloses Laden geben, aber es ist nicht bekannt, mit welcher Watt-Leistung.

Die restliche Hardwareausstattung besteht aus einem 6,4 Zoll großem AMOLED-Bildschirm im gleichen minimalistischen Design und wasserfesten Gehäuse wie beim Galaxy S23 (Test). Das rückwärtige Kameramodul wird von einem 50-MP-Hauptsensor sowie einer 12-MP-Tele- und 8-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera angeführt, die alle einen großen Schritt nach vorn darstellen. Und schließlich wird das Android-Smartphone mit Android 13 und vier geplanten System-Updates ausgestattet sein.

Glaubt Ihr, dass das Samsung Galaxy S23 FE ein besserer Kauf ist als das Google Pixel 8 oder das Apple iPhone 15, wenn es mit einem günstigeren Preisschild herauskommt? Teilt uns gern Eure Antworten im Kommentarbereich unten mit.