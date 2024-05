In circa einem Monat erwartet uns die erste stabile Version von Android 15 und die meisten größeren Änderungen und Verbesserungen in der zweiten Entwickler-Beta scheinen sich im Hintergrund abzuspielen und konzentrieren sich etwa auf Datenschutz, Sicherheit, Leistung oder Akkulaufzeit. Es gibt jedoch auch ein paar Neuerungen, die Ihr direkt bemerken solltet.

Für Privatdetektive – Android Private Space

Android bietet schon seit langem die Möglichkeit, Apps zu verstecken oder zu sperren, aber mit Android 15 erweitert Google diese Möglichkeit durch die Einführung eines eigenen und geheimen Containers im Launcher, dem sogenannten Private Space.

Das wichtigste zur Google I/O 2024: Sind wir bereit für KI-Kollegen?

Wie im Blogpost beschrieben, können Nutzer verschiedene Apps in diesem Bereich ablegen und sperren. Auf diese Apps können sie nur über die gewählte Sperrmethode oder über biometrische Daten zugreifen. Wenn der Bereich gesperrt ist, bleiben die App-Profile einschließlich der generierten Inhalte und Benachrichtigungen verborgen, damit ihr nicht mit Push-Nachrichten und Updates bombardiert werdet.

Ihr könnt Apps im Private Space sperren und verhindern, dass ihre Benachrichtigungen und Inhalte angezeigt werden und Unbefugte darauf zugreifen können. / © Google

Bessere Verwaltung von Hintergrundaufgaben für eine längere Akkulaufzeit

Die Android 15 Beta 2 soll auch die Akkulaufzeit der Geräte auf Entwicklerebene verbessern. Genauer gesagt bietet die neueste Beta-Version Vordergrund-Apps und -Dienste, die ein vorkonfiguriertes und kürzeres Timeout haben, nachdem Ihr diese Apps und Dienste in den Hintergrund stellt. Die Funktionen der Hintergrund-Apps sind dann eingeschränkt, was zu einer optimierten Leistung und einem geringeren Stromverbrauch des Systems führt.

Verbessertes Multitasking für Tablets

Ein weiteres Upgrade, das sich speziell an Android-Tablets und andere Geräte mit großen Bildschirmen richtet, betrifft das Multitasking. Mit Android 15 Beta 2 könnt Ihr Apps in der Taskleiste und in der geteilten Ansicht für einen schnelleren Zugriff an den Startbildschirm anheften. Gleichzeitig sind die Apps anpassungsfähiger und bieten eine Rand-zu-Rand-Ansicht, wodurch diese leere Flächen effizienter als bisher nutzen.

Personalisierte Widget-Vorschauen und prädiktive Zurück-Geste

Google macht die generierten Vorschauen in dieser Beta-Version personalisierter. Apps mit Widget-Unterstützung können den verbesserten Widget-Manager nutzen, der die relevantesten Informationen abruft und sie in das Widget generiert, das Ihr Euch auf dem Startbildschirm oder Sperrbildschirm anzeigen lassen möchtet.

Im Anschluss an die Preview-Versionen von Android 15 ist "Predictive Back" jetzt auch für migrierte Apps verfügbar. Predictive Back fügt den gestenbasierten Steuerelementen visuelle Hinweise hinzu, wie beispielsweise die Anzeige eines Pfeils bei der Rückkehr zur vorherigen Seite.

Angepasste Vibrationen und ein neuer Bluetooth-Toggle

Mit Android 15 Beta 2 ist es jetzt möglich, die Vibrationen für App-Benachrichtigungen anzupassen. Ihr könnt für eine bestimmte App ein anderes Vibrationsmuster und eine andere Intensität einstellen, damit ihr sie besser von anderen Apps unterscheiden könnt, ohne auf den Bildschirm Eures Telefons zu schauen.

Außerdem wurde ein neuer Bluetooth-Kippschalter hinzugefügt, mit dem Ihr die Verbindungsoption am nächsten Tag aktivieren könnt. In den Bluetooth-Einstellungen heißt der Schalter treffend "Morgen automatisch wieder einschalten". Das ist ein nützlicher Hinweis, da Google und Apple plattformübergreifend Warnungen über unerwünschte Bluetooth-Verbindungen einführen.

Wo sind die neuen KI-Funktionen?

Abgesehen von diesen Änderungen gibt es in der Beta 2 auch zahlreiche Fehlerkorrekturen und aktualisierte Sicherheitspatches. Wo sind die KI-Funktionen, die Google vorgestellt hat? Der Internet-Suchgigant hat hierzu für die Beta 2 nichts erwähnt, also ist es wahrscheinlich, dass er neue KI-Technologien nach und nach und mit jedem Service-Update einführen will.

Das Beta 2 Update ist kompatibel mit Googles Pixel-Smartphones, einschließlich der Pixel 6-Serie, und auch die Pixel 8-Serie (Test), das Pixel Fold (Test) und das Pixel Tablet (Test) sollen das Update erhalten.

Mehr Android-Geräte sind jetzt mit Android 15 Beta kompatibel

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Android 15 Beta 2 kündigte Google den ersten Android 15 Beta-Build an, der auf weiteren Geräten erscheint. Wie immer hängt die Liste der unterstützten Geräte vom jeweiligen Hersteller ab. Ihr findet die bestätigten OEMs nachfolgend:

Xiaomi

Oppo

Vivo

OnePlus

Honor

iQOO

Lenovo

Nothing

realme

Sharp

Tecno

Benutzt Ihr ein Google Pixel-Handy? Wenn ja, habt Ihr die Android 15 Beta installiert? Teilt uns in den Kommentaren mit, welche anderen Änderungen Ihr entdeckt habt.