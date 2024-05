Der Dreame Pocket passt zwar nicht in die Hosentasche, lässt sich aber wirklich kompakt zusammenfalten. Ob der Föhn im Dyson-Supersonic-Stil unterm Strich genau die richtige Menge an heißer Luft produziert, lest Ihr im Kurz-Test von nextpit!

Design und Bedienung

Kämpft Eure Frisur regelmäßig auf Reisen mit dem Hotel-Föhn? Dreame hat die Lösung in petto: den Pocket-Föhn! Dabei handelt es sich um einen faltbaren Haartrockner im Dyson-Supersonic-Stil, der mehr als nur heiße Luft liefert. Mit dem leichtgewichtigen Gerät, zwei innovativen Aufsätzen und einer schicken Transporttasche seid Ihr unterwegs für alle Styling-Herausforderungen gewappnet.

Vorteile:

Reisefreundliches Design und geringes Gewicht

Zwei Aufsätze für unterschiedliche Haartypen

Hochwertige Verarbeitung

Nützliche Zusätze wie Aufbewahrungstasche und Bedienungsanleitung

Nachteile:

Möglicherweise zu spezialisiert für den alltäglichen Gebrauch

Kurzes Kabel, begrenzte Bewegungsfreiheit

Der Dreame Pocket Föhn ist außergewöhnlich kompakt – und fühlt sich hochwertig verarbeitet an. Mit einem Gewicht von gerade einmal 300 g und seiner klappbaren Struktur ist er der ideale Begleiter auf jeder Reise. Egal, ob Locken oder glatte Haare: Mit den mitgelieferten Aufsätzen ist außerdem für jede Frisur etwas dabei. Die Düsen haften praktischerweise magnetisch am Föhn, was das Wechseln der Aufsätze zum Kinderspiel macht.

Der Dreame Pocket lässt sich wirklich kompakt zusammenfalten. / © nextpit

Apropos Kinderspiel: Die Bedienung ist auch intuitiv. Es gibt am Griff einen Schieber mit drei Positionen: Aus, niedrige und hohe Geschwindigkeit. Darüber sitzt ein Button, mit dem Ihr durch die verschiedenen Temperatur-Modi wechselt – aber dazu später mehr.

Dazu zählt auch die mitgelieferte Transporttasche, in der der Pocket Föhn und seine Aufsätze platzsparend verstaut werden können. So macht Haarstyling auch auf Reisen Spaß – zumindest dann, wenn die Steckdose gut positioniert ist. Denn das Kabel am Föhn ist mit 1,5 m ziemlich kurz und schränkt bei ungünstig gelegenen Steckdosen die Bewegungsfreiheit ein.