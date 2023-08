Apple-Leaker ist sich sicher: iPhone-15-Launch-Event ist am 12. September

Vergangene Woche wurde gemunkelt, dass das kommende Apple-Herbst-Event, auf dem das iPhone 15 und das iPhone 15 Pro angekündigt werden soll, am 13. September stattfinden wird. Dies ging aus einem internen Memo hervor, das unter den Apple-Mitarbeitern zirkulierte. Ein neues Gerücht, das von einem prominenten Apple-Leaker stammt, deutet jedoch darauf hin, dass die iPhone-Präsentation einen Tag früher, nämlich am 12. September, stattfinden könnte.

Neues Apple iPhone 15 (Pro) und die Veröffentlichungstermine

Laut dem neuesten Tweet des Bloomberg-Redakteurs Mark Gurman, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Apple die nächste iPhone-Generation am 12. September vorstellt, im Vergleich zum ursprünglichen Zeitplan am 13. September deutlich gestiegen. Das nun genannte Datum fällt auf einen Dienstag, was immer noch im Einklang mit den bisherigen Apple-Events steht.

Wenn alles nach Plan läuft, wird die Vorbestellung für das iPhone 15 noch in der gleichen Woche folgen, in der auch die Präsentation stattfindet. Die Erstveröffentlichung könnte demnach erst nach einer Woche beginnen, ähnlich wie beim iPhone 14 (Test) im letzten Jahr.

Wie üblich sind das Erscheinungsdatum am 12. September und die Verfügbarkeit des iPhone 15 noch nicht offiziell. Es ist davon auszugehen, dass Apple die Details in den kommenden Wochen oder bis zum Ende des Monats bekannt gibt.

Das angebliche Design des Apple iPhone 15 Pro: Knöpfe und ein Kamerabuckel wurden gesichtet. / © 9to5Mac

Wenn es um Änderungen geht, soll das Basismodell des Apple iPhone 15 (Plus) einen Dynamic-Island-Ausschnitt auf dem Display haben. Außerdem könnte der iPhone-Hersteller das Duo mit einer 48-MP-Hauptkamera und einem Apple A16-Bionic-Chipsatz ausstatten – ähnlich wie bei der aktuellen iPhone-14-Pro-Serie (Test).

Laut den Leaks werden das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max ein Titan-Gehäuse, einen dünneren Rahmen und einen programmierbaren Aktionsknopf haben, der mit der Apple Watch Ultra vergleichbar ist. Die teureren iPhone-Modelle werden von einem neueren Apple-A17-Bionic-SoC angetrieben, während das Pro Max höchstwahrscheinlich mit einer Periskope-Kamera auf den Markt kommen wird.

Apple könnte neben dem iPhone 15 auch die Smartwatches Apple Watch Ultra 2 und Watch Series 9 vorstellen. Zusätzlich wäre auch das kompakte iPad Mini 7 noch eine Option, in das geplante Hardware-Lineup mit aufgenommen zu werden.

Habt Ihr vor, das iPhone 15 dieses Jahr zu kaufen? Schreibt uns Eure Apple-Pläne gern in die Kommentare.