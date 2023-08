Geniale Idee: Schweizer erfinden faltbare Photovoltaik-Anlage!

Smartvolt revolutioniert den Fachkräftemangel

Besitzer von Flachdächern waren bislang dazu verdonnert, bei der Montage einer PV-Anlage ein aufwendiges Untergestell für die Solarpanels zu bauen, welches die entsprechende Gradzahl für die optimale Sonneneinstrahlung erfüllt. Unter Umständen muss dabei auch noch die Dach-Isolation durchbohrt werden, was zu zusätzlichen Kosten führt.

Affiliate Angebot Yuma Flat (800) Pro Das Yuma Flat (800) Pro ist derzeit um 100 Euro reduziert. Das Angebot gilt noch bis Anfang August.

Der Schweizer Hersteller von Photovoltaik-Anlagen hat nun mit seiner "SmartSolarBox 5.0" die perfekte Lösung, welche dank einer Folie mit einer Bitumen-Schüttung weder die Dachisolierung beschädigt, noch viel Montagezeit in Anspruch nimmt und mithilfe einer faltbaren Konstruktion gleichzeitig eine 5-Grad-Neigung bietet. Der Hersteller wirbt damit, dass zwei Monteure, nur mit einem Akkuschrauber bewaffnet, an einem Tag eine 200 kWp starke Photovoltaik-Anlage montieren. Einen Kranführer, der die wiederverwendbaren Transportboxen ablädt und die "SmartSolarBoxen" einzeln auf das Dach transportiert, benötigt es natürlich auch noch.

Smartvolt präsentiert die SmartSolarBox 5.0, welche sich von zwei Personen installieren lässt. / © Smartvolt

Zwischen der Anlieferung weiterer faltbarer HalfCut-Solarpanels (440 bis 570 W), können die besagten zwei Monteure die Systeme elektrisch und mechanisch miteinander verbinden. Am Ende werden lediglich die Modulstränge zu den Wechselrichtern geführt und die nagelneue Solaranlage kann in Betrieb genommen werden. Somit spart die "SmartSolarBox 5.0" nicht nur Montagezeit, sondern auch Unmengen von Verpackungsmüll. Ebenso zügig kann das bereits installierte System auch wieder abgebaut und an anderer Stelle wiederverwendet werden.

Die "SmartSolarBox 5.0" lässt sich aus dem In- und Ausland direkt bei Smartvolt oder entsprechenden Lizenzpartnern bestellen. Auf Wunsch installiert das Schweizer Unternehmen das System auch gleich bei Euch zu Hause.

Affiliate Angebot Hoymiles HM600

Wer von Euch hat denn schon Solarmodule auf Eurem Hausdach montiert oder Euch ein Balkonkraftwerk selber gebaut? Plant Ihr in Zukunft eine Dachsanierung, welche eine solche Maßnahme inkludiert? Schreibt uns Eure Meinung zu dem Thema doch gern in die Kommentare.