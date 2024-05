Tesla startet Autos, bei denen man Reichweite gegen Geld freischaltet

Tesla in der Krise, sucht zusätzliche Einnahmequellen

Tesla hatte zuletzt keinen besonders guten Stand, denn der Elektroautobauer von Elon Musk lieferte in den vergangenen Monaten deutlich weniger Fahrzeuge aus als erhofft, auch beim Cybertruck gab und gibt es zahlreiche Probleme. Die Aktien zeigte sich davon zwar unbeeindruckt, aber Kurse verhalten sich oft anders als die wirtschaftlichen Realitäten, da solche Unternehmenspapiere oftmals so etwas wie Wetten sind.



So oder so: Der Elektroautobauer braucht dringend neue bzw. zusätzliche Einnahmequellen und eine davon kündigte CEO Elon Musk vor kurzem auf Twitter bzw. X an: "Die in den letzten Monaten gebauten Model Ys mit einer Reichweite von 260 Meilen (Anm.: ca. 418 km) haben in Wirklichkeit mehr Reichweite, die für 1500 bis 2000 Dollar freigeschaltet werden kann (was die Reichweite um 64 bis 97 Kilometer erhöht), je nachdem, welche Batteriezellen man hat. Wir arbeiten an den behördlichen Genehmigungen, um dies zu ermöglichen."

The “260 mile” range Model Y’s built over the past several months actually have more range that can be unlocked for $1500 to $2000 (gains 40 to 60 miles of range), depending on which battery cells you have.



Working through regulatory approvals to enable this. pic.twitter.com/6d5Ntekk01 — Elon Musk (@elonmusk) May 4, 2024

Es ist auch nicht das erste Mal, dass Tesla eine derartige Reichweiten-Erweiterung anbietet: 2016 verriet man nachträglich, dass die Model S-Variante mit 70-kWh-Akku in Wirklichkeit eine Kapazität von 75 kWh hat. Damals sollten Kunden, die die zusätzliche Reichweite nutzen wollten, 3000 Dollar bezahlen.



Die Idee ist also nicht neu und auch nicht Tesla-exklusiv. Denn auch andere Hersteller versuchen sich immer wieder an solchen Modellen. Autobauer wie Mercedes-Benz und Polestar haben bereits mit derartigen Performance-Upgrades experimentiert, BMW hat einst die Sitzheizung hinter eine Bezahlschranke gepackt - musste das aber nach Protesten von Kunden wieder aufgeben.

