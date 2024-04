So einfach wird die Bedienung des Apple HomePod 3

Auf X hat ein Apple-Enthusiast und Sammler ein Bild der Display-Abdeckung veröffentlicht, die angeblich zu einem Apple HomePod Lautsprecher mit Touchscreen gehört. Auf dem Bild sieht es so aus, als ob das runde Glas flach und glänzend ist und nicht, wie früher berichtet, nach innen gewölbt.

Der Informant hat in einer Fußnote erwähnt, dass es sich um einen kommenden Apple-Lautsprecher mit dem internen Codenamen B720 handelt, der von derselben Quelle bereits im letzten Jahr erwähnt wurde. Gleichzeitig bestätigte die Quelle 9to5Mac diesen Codenamen und brachte ihn mit einem Prototyp des HomePod-Lautsprechers in Verbindung, den Apple derzeit entwickelt.

Angebliches rundes Glaspanel des kommenden Apple-HomePod-3-Lautsprechers / © Twitter/u/Kosutami

Es sieht so aus, als ob der iPhone-Hersteller die Entwicklung eines HomePod-Lautsprechers mit Touchscreen vorantreibt, und das neueste Leck könnte darauf hindeuten, dass sich das Gerät in der Endphase der Entwicklung befindet.

Ein Hinweis in Apples tvOS Software-Update deutet darauf hin, dass ein HomePod mit einem Display kommen könnte. Darin wird ein neues HomeOS für zukünftige Apple TVs und Lautsprecher erwähnt.

Ein HomePod-Lautsprecher mit einem Tablet

Neben diesem gewöhnlich aussehenden smarten Lautsprecher gab es bereits Gerüchte über einen weiterentwickelten HomePod-Lautsprecher, an dem ein großes Tablet-ähnliches Display angebracht ist. Das Gerät könnte FaceTime-Videotelefonate über eine nach vorne gerichtete Kamera unterstützen.

Vom Design her kommt dieses Gerät dem Echo Show 10 von Amazon und dem neueren Pixel Tablet von Google (zum Test) am nächsten. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob das Display abnehmbar sein wird und inwieweit die Nutzer/innen von der vielseitigen Form profitieren können.

Was die Markteinführung des HomePod 3 angeht, so hat der Apple-Leaker Mark Gurman in seinem PowerOn-Newsletter angedeutet, dass er noch in diesem Jahr vorgestellt werden könnte. Es ist noch nicht bekannt, wie viel der Lautsprecher mit dem besagten Upgrade kosten wird.

Was würdet Ihr Euch außer einem Touchscreen noch für den kommenden Apple HomePod 3 wünschen? Teilt uns Eure Antworten in den Kommentaren mit.