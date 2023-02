Apple HomePod mini im Test: Klein, smart und teuer!

Obwohl der HomePod mini schon seit über zwei Jahren erhältlich ist, ist er in Würde gealtert. Trotz seiner bescheidenen Klangqualität bietet dieser smarte Lautsprecher praktische Smart Home-Funktionen, Siri-Integration, Multiroom-Audio und vieles mehr. Aber ist er auch im Jahr 2023 noch eine gute Wahl? In unserem Test erfahrt Ihr es!

Leider ist das Stromkabel des HomePod mini im Gegensatz zum neuen HomePod nicht abnehmbar, was beim neuen HomePod ein sehr praktisches Feature darstellt , wie wir in unserem Testbericht festgestellt haben .

Der HomePod mini ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich, darunter Weiß, Gelb, Orange, Blau und Spacegrau. Während unseres Tests fanden wir, dass der graue Stoff nicht nur schön ist, sondern sich auch nahtlos in unser Wohnzimmer einfügt. Wir glauben aber, dass jede der verfügbaren Farboptionen genauso gut funktionieren würde. Apple hat auch hervorgehoben, dass der HomePod mini umweltbewusst ist und zu 99 Prozent aus recycelten seltenen Erden (REE) und zu mindestens 35 Prozent aus recyceltem Kunststoff besteht.

Mit einer Höhe von nur 3,3 Zoll (84,3 x 97,9 mm) und einem Gewicht von 345 Gramm hat der HomePod mini ein unglaublich kompaktes Design, mit dem er sich leicht in jeden Raum integrieren lässt. Außerdem bietet Apple ihn in fünf verschiedenen attraktiven Farben, wie Space Grau, Blau, Weiß, Gelb und Orange an.

Intelligente Funktionen

Auch wenn der HomePod mini zweifellos optisch ansprechend ist, besteht seine Hauptfunktion darin, hochwertigen Klang und intelligente Funktionen zu bieten. Und obwohl der HomePod mini schon seit über zwei Jahren auf dem Markt ist, ist es beeindruckend, dass seine Funktionen immer noch auf dem neuesten Stand sind.

Vorteile:

Freihändige Steuerung mit Siri-Sprachbefehlen

Mühelose Verwaltung von Smart Home-Geräten mit Smart Home Control

Die Multiroom-Audiofunktion ist eine tolle Ergänzung für Familien oder Wohngemeinschaften

Die Gegensprechfunktion des HomePod mini ist genial für die interne Kommunikation

Individuelles Hörerlebnis mit Sprachpersonalisierungstechnologie

Gespräche sind durch verschlüsselte Kommunikation gesichert

Schnelle und zuverlässige Spracherkennung dank der lokalen Verarbeitung des Geräts

Nachteile:

Keine eigene Steuerungs-App verfügbar

Durch die Integration mit Siri bietet der HomePod mini eine nahtlose Sprachsteuerung und Zugriff auf alle Siri-Funktionen, wie z. B. das Einstellen von Erinnerungen, das Abspielen von Musik und die Wettervorhersage. Außerdem dient der smarte Lautsprecher als Smart Home-Hub, mit dem Ihr Eure kompatiblen Smart Home-Geräte mühelos per Sprachbefehl oder über die Home-App steuern könnt. Von der Couch im Wohnzimmer aus war es fast mühelos, die Temperatur im Schlafzimmer vor dem Schlafengehen einzustellen.

Der HomePod mini verfügt allerdings nicht über eine eigene Steuerungs-App. Während dies für einige Nutzer:innen nicht unbedingt ein Hindernis darstellt, könnten andere es frustrierend finden, dass sie ihren Lautsprecher nicht vollständig über eine zentrale App anpassen und steuern können. Ohne eine eigene App sind die Nutzer:innen darauf beschränkt, die Einstellungen über die Home-App oder über Siri-Sprachbefehle vorzunehmen.

Die Home App hat zwar ein elegantes Design, bietet aber keinen umfassenden Überblick über die erweiterten Funktionen des HomePod mini. / © NextPit

Allerdings hat Apple den HomePod mini in Siri integriert, sodass die Nutzer:innen den Lautsprecher mit ihrer Stimme steuern und auf alle Siri-Funktionen zugreifen können. Außerdem kann der HomePod mini über die Home-App gesteuert werden, mit der die Nutzer:innen ihre Einstellungen anpassen und ihre Smart Home-Geräte von einem Ort aus verwalten können. Auch wenn sie nicht so umfassend ist wie eine eigene Steuerungs-App, bietet die Home-App doch ein gewisses Maß an Komfort und Kontrolle.

Insgesamt mag das Fehlen einer eigenen Steuerungs-App für den HomePod mini für einige Nutzer:innen ein Nachteil sein, aber es gibt immer noch Möglichkeiten, die Einstellungen anzupassen und den Lautsprecher mit Siri und der Home-App zu steuern.

Zudem ermöglicht der HomePod mini eine Reihe praktischer Funktionen, wie z. B. ein Multiroom-Audiosystem zu erstellen, mit dem Ihr Musik in mehreren Räumen oder unterschiedliche Musik in jedem Raum abspielen könnt. Obendrein könnt Ihr mit der Gegensprechfunktion ganz einfach Nachrichten an andere HomePods oder Apple-Geräte in Eurer Wohnung senden – eine Funktion, die ich sehr interessant finde. Der HomePod mini ist außerdem in der Lage, verschiedene Stimmen zu erkennen, d. h. er kann die Antworten auf die Vorlieben und die bisherigen Interaktionen des Nutzers abstimmen.

Zusätzlich schützt der HomePod mini Eure Privatsphäre mit Funktionen wie verschlüsselter Kommunikation, lokaler Verarbeitung der Spracherkennung und der Möglichkeit, das Mikrofon zu deaktivieren – allerdings ohne einen physischen Schalter.