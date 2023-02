Apple HomePod (2. Generation) im Test: So gleich. Und doch so neu.

Der neue Apple HomePod 2 sieht auf den ersten Blick aus wie die alten HomePods. Stellt man alt und neu aber nebeneinander, werden die optischen Unterschiede hingegen offensichtlicher, wenngleich man dennoch zweimal hinsehen muss. Sind die neuen HomePods aber erst einmal im Betrieb, merkt man, dass Apple eine ganze Menge an seinen neuen Lautsprechern gearbeitet hat. Was die neuen Apple HomePod können, wo die Unterschiede zu den alten Boxen liegen und ob sich die neuen HomePods 2023 lohnen, klären wir in unserem NextPit-Test.

Erfreulich ist also, dass der neue HomePod 2 insbesondere bei Siri und ein paar Design-Features einen deutlichen Sprung nach vorne macht im Vergleich zum direkten Vorgänger – und das beim gleichen Preis. Auf der anderen Seite ist der Unterschied zum kleinen HomePod Mini nicht so groß, wie es der Preis zunächst vermuten lässt.

Apple HomePod (2023): Design und Verarbeitung

Vor einigen Jahren noch wäre all das wahrscheinlich undenkbar gewesen: Ein Produkt, das zunächst vom Markt verschwindet und dann wieder neu aufgelegt wird, erhält quasi kein Designupgrade. Von außen zumindest! Denn eigentlich hat Apple bei seinem HomePod alles von Grund auf neu aufgebaut.

Vorteile des HomePod 2023:

Schönes, schnörkelloses Design

Sehr hochwertig verarbeitet

Im Vergleich zum HomePod der ersten Generation lässt sich das Stromkabel abnehmen

Touch-Oberfläche durch Siri-Lichteffekte wirklich ansprechend animiert

Nachteile des HomePod 2023:

Quasi keine Änderungen beim Design

Der Apple HomePod (2023) ist im Vergleich zum älteren Bruder (oder meinetwegen auch zur älteren Schwester) knapp 200 g leichter und 4 mm kürzer. Er bringt aber noch immer rund 2,3 kg auf die Waage. Außerdem sitzt die Touch-Oberfläche nun nicht nur tiefer, sondern ist im Vergleich zum alten HomePod auch etwas kleiner. Überhaupt ist dies für mich auch die visuell beste Methode, beide Lautsprecher schnell auseinanderhalten zu können. Beim ersten HomePod schloss das Touch-Panel oben noch bündig ab.

Links alt, rechts neu: Der "neue" ist etwas kleiner geworden und hat einen neuen Standfuß bekommen. / © NextPit

Auch die Beleuchtung für Siri hat sich im Vergleich zum ersten Modell verändert und ähnelt jetzt der Animation des HomePod Mini. Anstatt eines kleinen runden Lichtes, leuchtet nun das ganze Panel oben auf, sobald man Siri aktiviert. Ansonsten ist der HomePod in der 2023er-Version ein echter Doppelgänger: Er ist ein eine Art Netzgewebe eingepackt, das beim Zusammendrücken leicht nachgibt – in etwa so, als würde man Styropor eindrücken. Deswegen würde ich auch nicht empfehlen es zu oft zu tun 😬.

Apple HomePod (2023) mit aktiver Siri – schön anzusehen, aber an sich ohne Nutzen / © NextPit

Manchmal kann so wenig schon so viel sein: Ein Stromkabel verzückt mich!

Das für mich wichtigste Novum am äußeren Design: Das Stromkabel ist nun nicht mehr fest verbaut, sondern lässt sich an- und wieder abstecken. Hallelujah!! Was habe ich schon geflucht, als ich die vorher mit so viel Aufwand hinter sackschweren Kommoden versteckten Kabel wieder abziehen musste, weil ich einmal den HomePod vom Strom trennen musste!! Vorbei sind diese Zeiten. Denn zukünftig reicht ein einfaches Abziehen des Kaltgerätekabels direkt am Lautsprecher, um den HomePod von der Stromquelle zu trennen und gegebenenfalls einen ganz neuen Lautsprecher an einem vorher gezogenen Kabel anzuschließen. Das Kabel ist übrigens, wie die neuen Apple-Kabel an sich, mit geflochtenem Material ummantelt und fühlt sich sehr hochwertig an.

Das Stromkabel des neuen HomePod lässt sich abnehmen / © NextPit

Für viele dürfte das aber vielleicht nur ein nicht zu sehr erwähnenswertes Detail sein. Kommen wir deshalb zu etwas allgemein Wichtigerem: Die eigentlichen Änderungen befinden sich nämlich im nichtsichtbaren Bereich. Apple hat vor allem am Innenleben geschraubt: Statt bisher sieben sind im neuen HomePod nun nur noch fünf Hochtöner verbaut. Außerdem achten vier Mikrofone nicht nur auf Kommandos wie "Hey Siri", sondern fangen auch die von den Lautsprechern abgegebenen Schallwellen auf, um so den Raum vermessen zu können. Der Klang des Lautsprechers soll dann an die jeweils örtlichen Gegebenheiten perfekt angepasst werden. Das kann übrigens auch schon der alte HomePod, der hierfür noch sechs Mikrofone gebraucht hat.

Beim Innenleben ist weniger mehr

Beim Test lässt sich so etwas in der Realität nur sehr schwer nachprüfen, ob und wie der Klang sich dann tatsächlich verändert. Wie die Boxen aber klingen, dazu später noch mehr.

Einen neueren Chip hat der neue HomePod ebenfalls. Apple verbaut hier den S7-Chip, der auch schon in der Apple Watch 7 zum Einsatz kommt. Der Vorgänger-HomePod hatte noch einen A8-Chip aus dem Jahre 2014. Die Hauptaufgabe des Chips liegt vor allem darin, den Sound digital zu formen, aber letztlich auch Kommandos sinnvoll zu verstehen und umzusetzen. Gerade hier hat der neue HomePod einen gewaltigen Fortschritt gemacht.