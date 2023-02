Nur heute erhältlich: AVM Fritz!Box 7530 für 109 Euro!

Bei Media Markt und Saturn gibt es aktuell einen recht spannenden Tagesdeal zur AVM Fritz!Box 7530. Denn der Router kostet Euch nur heute, am 10. Februar, gerade einmal 109 Euro. Möchtet Ihr Euer Heimnetzwerk also erweitern oder seid es leid Euren WLAN-Router alle paar Jahre auszuwechseln, dann ist dieses Angebot genau das Richtige für Euch. Wir haben den Deal-Check mit allen Infos!

Eine Welt ohne Internet ist für viele Menschen heute nicht mehr vorstellbar. Dementsprechend besitzt auch so gut wieder Haushalt in Deutschland einen funktionierenden Zugang ins World Wide Web. Dafür benötigt Ihr allerdings Provider, die Euch bei Vertragsabschluss mit einem WLAN-Router versorgen, den Ihr dann mieten könnt. Anschließend müssen die Geräte zurückgeschickt werden und das Spiel geht von vorn los. Nun könnt Ihr Euch bei Media Markt allerdings eine eigene Fritz!Box 7530 zum aktuellen Bestpreis sichern.

Affiliate Angebot AVM Fritz!Box 7530

Die Fritz!Box 7530 ermöglicht eine Internetverbindung von bis zu 300 MBit/s und verfügt über Dual-WLAN, um sowohl in 2,4 GHz als auch in 5 GHz Frequenzbändern zu funken. Natürlich könnt Ihr Euch mit der Fritz!Box 7530 auch ein eigenes Mesh-Netzwerk einrichten, um die WLAN-Verbindung Eurer Smart-Home-Geräte zu optimieren. Die AVM Fritz!Box 7530 verfügt über die WLAN-Standards Wi-Fi 5 und Wi-Fi 4 und kann bis zu vier Geräte via Gigabit-LAN-Anschluss versorgen.

Lohnt sich das Router-Angebot von Media Markt für Euch?

Preislich lohnt sich das Angebot bereits. Denn Ihr zahlt bei Media Markt und Saturn heute nur 109 Euro für den Router. Das nächstbeste Angebot im Netz liegt bereits bei 139 Euro. Auch wenn der Router bereits für 100 Euro zu haben war, ist das Angebot wirklich interessant. Natürlich drängt sich hier die Frage auf, ob Ihr einen eigenen Router braucht.

Passend dazu: Internet-Tarife findet Ihr beispielsweise in unserer Telekom-Tarifübersicht

Habt Ihr ein Smart Home mit vielen Geräten, die nicht Matter-fähig sind und über ein Netzwerk laufen, lohnt sich ein eigener Router bereits. Denn hier könnt Ihr vorab einstellen, welche Frequenz die einzelnen Geräte nutzen dürfen. Bei Routern, die Ihr von Eurem Provider erhaltet, ist dies meist deutlich schwieriger. Zusätzlich behaltet Ihr Euren eigenen WLAN-Router und müsst sie nicht mehr zurückschicken. Findet Ihr also ein günstigeres Tarif-Angebot, könnt Ihr dieses auch ohne größere Probleme wahrnehmen. Zusätzlich hat Euer Provider keinen direkten Zugriff auf den Router und Ihr könnt ihn selbst einstellen, wie es Euch beliebt.

Bedenkt allerdings, dass Euch dadurch auch der Support des Internet-Providers etwas eingeschränkter zur Verfügung steht. Denn die Einrichtung des Routers und das Update der Firmware muss von Euch selbst bewerkstelligt werden. Bedenkt darüber hinaus, dass Ihr noch einen Internet-Tarif benötigt, denn ohne diesen kommt Ihr natürlich nicht ins World Wide Web.

Affiliate Angebot AVM Fritz!Box 7530

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist ein eigener Router interessant für Euch oder vertraut Ihr auf Eure Internetanbieter? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.