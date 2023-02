Wisst Ihr, wie Ihr Euer Personalgespräch meistert?

Egal, ob Ihr ein jährliches Mitarbeitergespräch habt oder ob Euer Arbeitgeber die Leistungsgespräche eher ad hoc durchführt: Ein Mitarbeitergespräch sollte als beidseitiges Gespräch und als Chance gesehen werden, Probleme zu beheben oder Eure Karriere voranzutreiben.

Wie könnt Ihr also eine Leistungsbeurteilung am besten meistern? Indem Ihr Euch die vier P’s zu eigen macht: Dieser Rahmen gibt Euch eine Struktur für das Gespräch selbst und bietet Richtlinien, an die Ihr Euch halten könnt, wenn das Gespräch vom Weg abkommt.

Purpose

Was ist der Zweck des Gesprächs – werden alle Mitglieder Eures Teams beurteilt oder nur ihr? Gibt es bereits eine unternehmensweite Richtlinie für Mitarbeitergespräche oder führt Euer Vorgesetzter sie gerade ein?

Der beste Zeitpunkt, um nach diesen Informationen zu fragen, ist, wenn die Zeit und das Datum festgelegt sind. Das ist nichts, was man kämpferisch angehen sollte – es geht darum, zu fragen, was bei dem Meeting besprochen wird, was Ihr vorbereiten müsst und was das mögliche Ergebnis sein wird.

Wenn Ihr zum Beispiel noch in der Probezeit seid, könnte das Ergebnis sein, ob Euer Vertrag verlängert wird oder nicht. Wenn es sich um ein jährliches Format handelt, könnt Ihr fragen, ob es mit Gehaltserhöhungen oder Beförderungen verbunden ist. Je mehr Informationen Ihr habt, desto besser könnt Ihr Euch vorbereiten – aber macht Euch klar, was Ihr wirklich wissen wollt: den Zweck des Gesprächs, den Kontext des Gesprächs und das mögliche Ergebnis.

Preparation

Auch wenn es offensichtlich erscheint, gehen zu viele Leute unvorbereitet in die Leistungsbeurteilung. Ihr solltet auflisten, welche Erfolge Ihr seit dem letzten Performance-Review erzielt habt, wie Ihr die Gewinnspanne beeinflusst habt und welche neuen Verfahren Ihr eingeführt oder Kunden an Bord geholt habt.

Es kann schwierig sein, spontan an Erfolge zu denken, aber wenn Ihr Euch auf die Überprüfung vorbereitet, habt Ihr die relevanten Fakten und Zahlen zur Hand. Es lohnt sich auch, einen kritischen Blick zurück auf Eure Leistung zu werfen und Projekte oder Bereiche zu identifizieren, in denen Ihr vielleicht nicht so gut gearbeitet habt. Und warum? Auch hier ist es viel einfacher, Erklärungen und Lösungen parat zu haben, wenn Ihr Euch im Voraus Gedanken darüber gemacht habt.

Präzision

Seid Euch über Euren persönlichen Beitrag zum Unternehmen im Klaren. Das ist keine Teambesprechung oder ein Gespräch unter Gleichaltrigen – hier geht es um Euch, und deshalb müsst Ihr genau sagen, was Ihr geleistet habt.

Seid präzise. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um bescheiden zu sein – anstatt zu sagen: "Wir haben diesen Kunden gewonnen", solltet Ihr genau beschreiben, was Ihr getan habt. Wart Ihr bei dem Pitch dabei? Habt Ihr die ursprüngliche Idee entwickelt? Ihr müsst Euren Beitrag zu allen wichtigen Teamgewinnen und auch -verlusten klar darlegen.

Auf die gleiche Weise könnt Ihr auch zeigen, wie Ihr schwierige Situationen anders angehen würdet. Indem Ihr Eure Unzulänglichkeiten kurz und realistisch beschreibt, zeigt ihr, dass Ihr bereit seid, zum Wohle des Unternehmens zu lernen und Euch weiterzubilden.

Praise

Seid nicht schüchtern: Haben Euch Kunden oder Kollegen seit Eurer letzten Beurteilung gelobt? Wenn ja, erzählt es! Seht es als ein Kundenzeugnis an. Auch wenn Ihr negatives Feedback erhalten habt, solltet Ihr es in der Beurteilung erwähnen. Erzählt immer, wie Ihr die Probleme gelöst habt und was Ihr daraus gelernt habt, um in Zukunft anders vorzugehen. Selbstreflexion und ständiges Lernen sind eine beeindruckende Eigenschaft für jeden Arbeitnehmer, unabhängig von seinem Rang.

Den Tatsachen ins Auge sehen

Wenn Ihr trotz Eurer Bemühungen, proaktiv zu sein, eine negative Bewertung erhaltet, kann Euch das helfen, zu erkennen, dass Eure Fähigkeiten, Stärken und Interessen nicht mit den Anforderungen Eurer aktuellen Position übereinstimmen. Nutzt den Rückschlag als Sprungbrett für Veränderungen – und ergreift die Chance, Eure Karriere neu zu bewerten und Eure Möglichkeiten weiter zu erkunden.

