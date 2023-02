Apple iPhone 15 vermutlich wieder nur mit 60-Hz-Display

Das Apple iPhone 14 und iPhone 14 Plus gehören zu den wenigen bemerkenswerten Premium-Smartphones , die keine schnelle Bildwiederholrate für das Display haben. Anscheinend werden auch die Standardmodelle des Apple iPhone 15 im Herbst dieses Jahres den Kürzeren ziehen. Ein Tippgeber behauptet nun, dass Apple die Bildwiederholrate von 120 Hz ausschließlich den iPhone 15 Pro-Modellen vorbehalten wird.

Apple wird wohl die Aktualisierungsraten niedrig halten

Obwohl Android-Hersteller schon seit vielen Jahren 90- bis 120-Hz-Panels für Mittelklasse-Geräte anbieten, hat Apple diese Option für sein iPhone-Line-up immer für die Premiumklasse vorbehalten. Und wenn der Bericht eines Tippgebers stimmt, könnte der iPhone-Hersteller die meisten Käufer:innen beim Kauf des Apple iPhone 15 (Plus) erneut benachteiligen.

Laut dem Tippgeber "TheGalox", werden das Apple iPhone 15 und iPhone 15 Plus in diesem Jahr mit 60-Hz-OLED-Panels ausgestattet werden. Das bedeutet, dass nur das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max die Vorteile der schnelleren Bildwiederholfrequenz von 120 Hz genießen können. Auch ein Always-on-Display wird es, bedingt durch den Displaytyp, nur in der Premiumklasse geben.

Der Leaker hat sich zwar nicht dazu geäußert, ob es Änderungen bei der Bildschirmdiagonale der regulären iPhones geben wird, aber es ist davon auszugehen, dass Apple bei den Größen 6,1 Zoll und 6,7 Zoll für das kleinere bzw. das Plus-Modell bleiben wird.

Dynamic Island soll die geringere Bildwiederholrate ausgleichen

Zum Glück muss Apple seinen Fans nicht unbedingt einen sauren Geschmack im Mund hinterlassen. Die Quelle sprach auch von den Vorteilen, die das iPhone 15 (Plus) zusätzlich zu den wiederkehrenden Hardware-Updates erhalten wird. Insofern wird vermutet, dass das Paar die restlichen Spezifikationen mit dem iPhone 14 Pro (Testbericht) teilen wird. Einzige Ausnahme, das Teleobjektiv und die Bildwiederholrate.

Der Tippgeber geht davon aus, dass in den Nicht-Pro-iPhones zum ersten Mal das Dynamic Island neben dem A16-Bionic-Prozessor zum Einsatz kommen wird, der im letztjährigen iPhone 14 Pro (Max) verwendet wurde. Schlussendlich dürfte auch endlich der von der EU verlangte USC-Type-C-Anschluss und eine 48-MP-Hauptkamera Einzug erhalten.

Werdet Ihr Euch das iPhone 15 kaufen, wenn es trotz eines 60-Hz-Displays mit der Dynamic Island kommt? Wir sind schon gespannt auf Eure Antworten.