Bei MediaMarkt könnt Ihr Euch das neue Sony Xperia 1 VI jetzt mit passendem 5G-Tarif und den wohl besten Sony-Over-Ear-Kopfhörern in einem spannenden Bundle-Deal sichern. Wie viel Ihr hier zahlen dürft, wie gut das Sony-Smartphone wirklich ist und ob sich das überhaupt lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Tarif-Check.

Das neue Sony Xperia 1 VI bildet die absolute Speerspitze der Smartphones des Herstellers. Das Premium-Flaggschiff geht in Deutschland mit einem Preis von 1.399 Euro an den Start. Ist Euch das zu teuer, was nur verständlich wäre, dann ist ein Tarif-Deal durchaus naheliegend. Einen der besten findet Ihr gerade bei MediaMarkt. Denn hier bekommt Ihr das neue Sony-Smartphone, die Sony WH-1000XM5 als gratis Zugabe und einen 60-GB-Tarif im 5G-Netz von Vodafone zum guten Kurs.

Affiliate Angebot Sony Xperia 1 VI Inkl. gratis Sony WH-1000XM5 | Vodafone green 5G | 60 GB Datenvolumen | max. 150 MBit/s | 50 Euro Wechselbonus | 24 Monate Mindestlaufzeit

Sony Xperia 1 VI – Für Foto-Enthusiasten und KI-Nerds

Das Sony Xperia 1 VI bringt alle Voraussetzungen mit sich, um es in diesem Jahr in unsere Liste der besten Smartphones zu schaffen. Im Vergleich zum Xperia 1 V (Test) ist das OLED-Display etwas geschrumpft, misst allerdings immer noch 6,5 Zoll und verfügt über eine FHD+-Auflösung. Das Panel wird allerdings durch eine KI gesteuert und soll somit 1,5 Mal heller werden, als noch beim Vorgängermodell.

Sony ist jedoch vor allem für die herausragenden Kameras bekannt. Beim Xperia 1 VI fügt der Hersteller neue Zoomstufen hinzu, wodurch die 48-MP-Hauptkamera nun über zwei Zoomstufen und das 12-MP-Teleobjektiv einen erweiterten stufenlosen Zoom verfügt. Zusätzliche KI-Funktionen sorgen zudem für einen verbesserten Autofokus, eine bessere Erkennung und die Zusammenführung der drei Xperia-Kamera-Apps. Als Prozessor setzt das Unternehmen zudem auf einen Snapdragon 8 Gen 3 mit verbessertem Kühlsystem und Wi-Fi 7.

Das Sony Xperia 1 VI im Angebot bei MediaMarkt

Diese ganzen technischen Spielereien lässt sich Sony jedoch auch eine ganze Menge Geld kosten. Mit 1.399 Euro ist das Xperia 1 VI wohl eines der kostspieligsten Smartphones für den Massenmarkt. Bei MediaMarkt könnt Ihr jetzt allerdings mit dem "Vodafone green 5G" von Freenet einen passenden Mobilfunkvertrag abschließen. Dadurch erhaltet Ihr 60 GB Datenvolumen, Zugang zum 5G-Netz des Providers und eine maximale Download-Bandbreite von 150 MBit/s.

Das Sony Xperia 10 VI hat eine überarbeitete Rückseite und verfügt jetzt über eine Dual-Kamera / © Sony

Als Zugabe erhaltet Ihr zudem die beliebten Sony WH-1000XM5 (Test). Dafür zahlt Ihr monatlich 49,99 Euro, sowie einmalig 99 Euro für die Geräte. Zusätzlich erwartet Euch ein Anschlusspreis von 39,99 Euro. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, gibt es noch einmal 50 Euro als Wechselbonus. Beachtet zudem, dass die Lieferzeit zwischen 7 und 12 Werktage benötigt.

Lohnt sich das Sony-Angebot?

Tarif-Check Gerät Sony Xperia 1 VI Abbildung Tarif Vodafone green 5G 60 GB Datenvolumen 60 GB Download-Bandbreite max. 150 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 49,99 € Einmalige Gesamtkosten 138,99 € Gesamtkosten (24 Monate) 1.338,75 € Wechselbonus 50,00 € Reguläre Gerätekosten Sony Xperia 1 VI – 1.399,00 €

Sony WH-1000XM5 – 299,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 17,05 € Zum Angebot*

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit zahlt Ihr bei MediaMarkt 1.338,75 Euro. Durch den Wechselbonus und die derzeitigen Kosten für die Geräte spart Ihr somit effektiv 17,05 Euro pro Monat. Außerdem bedeuten diese Kosten, dass Ihr die Over-Ear-Kopfhörer (Bestenliste) tatsächlich umsonst dazu erhaltet.

Mehr Angebote: Weitere Deals findet Ihr in unserer Vodafone-Tarifübersicht

Habt Ihr Euch bereits für das Sony Xperia 1 VI entschieden, solltet Ihr Euch das Angebot unbedingt genauer anschauen. Beachtet allerdings, dass die monatlichen Kosten ab dem 25. Monat auf 56,99 Euro steigen. Bedenkt zudem, dass es zwar ein spannendes Angebot für das Smartphone ist, Ihr dennoch über 1.300 Euro für das gesamte Bundle zahlt. Möchtet Ihr ein günstigeres Smartphone, empfiehlt sich ein Blick in unseren Vergleich der besten Smartphones unter 1.000 Euro.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Sony Xperia 1 VI interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!