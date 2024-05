Neben den mit Spannung erwarteten faltbaren Handys Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6 gab es bereits Gerüchte, dass Samsung am Nachfolger des Samsung Galaxy S23 FE, dem S24 FE, arbeitet. Jetzt hat eine neue Erkenntnis die Existenz des Android-Smartphones untermauert und sogar das Zeitfenster für die Markteinführung eingegrenzt.

Das Samsung Galaxy S24 FE lebt

Wie der Account von Tarun Vats über X mitteilt, testet Samsung derzeit One UI-Versionen für die europäische Version des Galaxy S24 FE. Diese Builds sind mit dem Präfix S721B versehen, was bedeutet, dass das Gerät in Europa die Modellnummer SM-S721B tragen sollte. Zum Vergleich: Das Galaxy S23 FE (Test) trug die Bezeichnung SM-S711.

Lest auch: Die besten faltbaren Smartphones 2024

Diese Erkenntnis deckt sich auch mit einem früheren Leak, der angeblich eine US-Variante des Galaxy S24 FE enthüllte, die einen leicht abgeänderten Modellnamen SM-F721U trägt.

Wird das Samsung Galaxy S24 FE mit der gleichen modernen Front wie das Galaxy S24 (Bild) erscheinen? / © nextpit

Neben der Bestätigung der Existenz des Galaxy S24 FE lässt sich ebenfalls spekulieren, dass Samsung das Gerät möglicherweise noch in diesem Jahr vorstellt. Diese Vermutung wurde auch vom Nachrichtenportal Galaxy Club geäußert, das jedoch den Spätherbst als frühesten Termin für die Ankündigung des S24 FE angibt. Es wäre zudem keine Überraschung, wenn Samsung die neue Fan-Edition im Oktober dieses Jahres ankündigt. Dadurch würde sich das Unternehmen zumindest im Monat treu bleiben.

Viele der Spezifikationen und Funktionen des Galaxy S24 FE sind noch unbekannt. Bisherige Gerüchte deuten jedoch darauf hin, dass es ein verbessertes Design und eine verbesserte Konstruktion mit dünneren Displayrändern haben könnte. Außerdem soll der Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200 des Vorgängers durch einen neueren und effizienteren Chipsatz ersetzt wird, der für eine bessere Akkulaufzeit des Smartphones sorgen soll.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23 FE

Was würdet Ihr am Galaxy S24 FE ändern oder verbessern, um es zu einer würdigen Alternative zum Google Pixel 8a (Testbericht) zu machen? Würdet Ihr Euch wünschen, dass es mit dem neuesten Snapdragon 8 Gen 3 SoC ausgestattet ist? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.