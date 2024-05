Diese Woche neu: Serien und Filme bei Amazon, Disney+ & Netflix

In dieser Woche starten bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mehr als 30 neue Filme und Serien. Zu den Highlights der Streaming-Dienste zählen unter anderem Bodkin, Will Trent und Doctor Who. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Gute Mischung: Comedy, Thriller, Drama

Netflix: Will Forte (u.a. The Last Man on Earth) zeigt sich in dieser Woche als Gilbert Power in der Comedy-Thriller-Serie Bodkin und in der Doku "Das Euro-Finale" wird der Angriff auf Wembley durch Fans im Jahr 2021 beleuchtet. Außerdem sieht man die zweite Staffel von Blood of Zeus und den Mark Twain Prize Award, moderiert von Kevin Hart.



Prime Video: Amazon setzt unter anderem auf bewährte Blockbuster, wie zum Beispiel Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu, Lady Bird und The Accoutant. Zudem starten die Reality-TV- und Drama-Serien The Goat und Maxton Hall in ihre erste Staffel. Ebenso sehenswert dürften Les Misérables (Film) und Fletcher's Visionen (1997) mit Mel Gibson, Julia Roberts und Patrick Stewart sein.

Disney+: Im Vergleich zu Netflix und Amazon Prime Video ist die Auswahl beim Micky-Maus-Konzern deutlich kleiner. Dafür gibt es den zweiten Teil von Ryan Murphys FEUD-Anthologie Capote v. The Swans, die zweite Staffel von Will Trent und neue Folgen von Doctor Who mit Ncuti Gatwa als mittlerweile 15. Doktor.



Netflix: Neue Filme und Serien in KW 19

Super Rich in Korea ab 7. Mai

Das Euro-Finale: Angriff auf Wembley ab 8. Mai

Bodkin ab 9. Mai

Danke - Nächster! ab 9. Mai

Mother of the Bride ab 9. Mai

Homero Gómez González, Hüter der Monarchie ab 9. Mai

Verstrickt in Lügen: Die Geschichte von César Román ab 10. Mai

Leben mit Leoparden ab 10. Mai

Blood of Zeus: Staffel 2 ab 10. Mai

The Ultimatum: South Africa ab 10. Mai

Mark Twain Prize Award: Kevin Hart ab 11. Mai

The Courier ab 11. Mai

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 19

God Is A Bullet ab 6. Mai

Lady Bird ab 7. Mai

City Of Lies ab 7. Mai

Last Knights - Die Ritter des 7. Ordens ab 7. Mai

Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu ab 9. Mai

The Goat - Staffel 1 ab 9. Mai

Maxton Hall - Staffel 1 ab 9. Mai

The Accountant ab 10. Mai

Les Miserables The Movie ab 11. Mai

To Catch A Killer ab 11. Mai

Fletchers Visionen ab 11. Mai

Bros ab 12. Mai

Der junge Häuptling Winnetou ab 12. Mai

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 19

Will Trent - Staffel 2 ab 8. Mai

FEUD: Capote v. The Swans ab 8. Mai

Let It Be ab 8. Mai

Töchter des Schweigens - Staffel 1 ab 10. Mai

Doctor Who ab 11. Mai