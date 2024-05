In der Tarifwelt von MediaMarkt und Saturn könnt Ihr Euch das neue Google Pixel 8a derzeit mit drei verschiedenen Handyverträgen zum monatlichen Preis von 19,99 Euro vorbestellen. Zusätzlich könnt Ihr den Trade-In-Bonus nutzen und habt die freie Farbauswahl. Welches Angebot sich hier wirklich lohnt und worauf Ihr vor dem Kauf unbedingt achten solltet, verrät Euch nextpit in diesem Tarif-Check.

Mit dem Google Pixel 7a (Test) brachte der Hersteller im vergangenen Jahr eines der besten Smartphones unter 1.000 Euro auf den Markt. Es war so gut, dass meine Kollegin Camila dem Mittelklasse-Smartphone fünf von fünf möglichen Sternen gab. Gestern, am 07. Mai, hat Google nun endlich das Pixel 8a vorgestellt. Mit einem verbesserten Display und stärkerer Performance möchte der Hersteller hier punkten. Bei MediaMarkt und Saturn könnt Ihr Euch das neue Smartphone jetzt mit passendem Mobilfunktarif vorbestellen.

So viel besser ist das Google Pixel 8a wirklich

Den Titel "Bestes Allround-Smartphone" hat sich das Google Pixel 7a bereits geschnappt. Dementsprechend muss der Nachfolger also einiges bieten, um dem Gerecht zu werden. Google hat einige Verbesserungen eingeführt und so erwartet Euch hier etwa eine verbesserte Bildwiederholrate von 120 Hz oder der neuere Google Tensor G3 mit 8 GB LPDDR5x RAM. Außerdem stehen Euch wahlweise 128 GB oder 256 GB UFS 3.1 Speicher zur Verfügung, während dieser beim Pixel 7a noch auf 128 GB limitiert war.

Kann das Google Pixel 8a dem vielgelobten Google Pixel 7a den Rang ablaufen? / © nextpit

Zusätzlich führt Google das Update-Versprechen der Pixel-8-Serie (zum Vergleich) fort und bietet Euch 7 Jahre lang Android-Upgrades und Sicherheitspatches an. Die vielgelobte Kamera folgt hingegen dem Motto "Never change a running system" und so hat sich hier nichts geändert. Dafür fasst der Akku beim neueren Modell 4.492 mAh, statt der 4.385 mAh des Vorgängermodells. Wie sich diese Änderungen auswirken, findet Ihr in unserem Vergleich des Pixel 7a und Pixel 8a heraus.

Jetzt das Google Pixel 8a mit Tarif vorbestellen

Vorab sei gesagt, dass sich die Angebote bei MediaMarkt und Saturn nur auf die 128-GB-Variante des neuen Midrangers beziehen. Bei allen drei Tarif-Varianten zahlt Ihr 19,99 Euro monatlich, sowie einmalig 199,99 Euro für das Smartphone. Durch die Trade-In-Aktion* könnt Ihr jedoch noch einmal bis zu 150 Euro sparen.

Einer der Tarife ist beispielsweise der o2 Basic 30. Hier stehen Euch 35 GB Datenvolumen im LTE-Netz des Providers zur Verfügung. Außerdem könnt Ihr mit einer Download-Bandbreite von 50 MBit/s rechnen. Nachfolgend haben wir Euch die drei Angebote noch einmal übersichtlich aufgelistet.

Bei allen Angeboten kommt noch eine einmalige Anschlussgebühr von 39,99 Euro hinzu. Dadurch zahlt Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten 719,74 Euro für die hier aufgeführten Angebote. Das o2-Angebot bietet keinen Wechselbonus, dafür das höchste Datenvolumen. Effektiv seid Ihr hier jedoch mit 7,11 Euro dabei. Durch den Trade-In-Bonus könnt Ihr diese Kosten jedoch auf bis zu 0,86 Euro pro Monat senken. Es lohnt sich also, das Angebot wahrzunehmen.

Möchtet Ihr Euch das Google Pixel 8a sichern, sind die Angebote also durchaus interessant, wenn Ihr den Trade-In-Bonus mitnehmt. Für welches der Angebote Ihr Euch entscheidet, bleibt dabei Euren Vorlieben überlassen. Möchtet Ihr möglichst viel sparen, ist die Vodafone-Variante (zur Tarifübersicht) durchaus interessant. Ist Euch Datenvolumen wichtiger, solltet Ihr zu o2 greifen. Bedenkt zudem, dass die Auslieferung frühestens am 03. Juni startet.

Beachtet zudem, dass bei der Vodafone-Variante noch ein Anstieg der monatlichen Kosten wartet. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit zahlt Ihr hier monatlich 36,99 Euro, statt 19,99 Euro.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Habt Ihr andere Angebote zum Google Pixel 8a gefunden? Dann ab in die Kommentare damit!