Seid Ihr schon mal über diese „Geheimcodes“ für Handys gestolpert, die in der Regel mit „#“ beginnen? Diese Codes gibt es schon ewig, und Ihr könnt mit ihnen auf versteckte Einstellungen und Infos zugreifen.nextpit erklärt Euch, was es mit diesen Codes auf sich hat – und verrät Euch die wichtigsten.
Die Codes lassen sich grob in zwei Hauptkategorien einteilen: USSD-Codes und MMI-Codes. Obwohl sie für durchschnittliche Smartphone-Besitzer:innen meist nicht sehr nützlich sind, könnt Ihr mit diesen versteckten Codes hin und wieder zumindest Eure Neugier befriedigen. Der Zweck dieses Artikels ist es daher, Euch eine umfassende Liste dieser Geheimcodes für Android-Geräte zu liefern.
Bevor wir beginnen, ist es vielleicht eine gute Idee zu erfahren, was diese Codes sind und was die Unterschiede zwischen MMI- und USSD-Codes sind. Nehmt aber vorher diesen Hinweis unbedingt noch zur Kenntnis: Die in diesem Artikel genannten Codes funktionieren nicht auf jedem Android-Smartphone gleich. Viele davon sind hersteller- oder versionsabhängig, einige wurden in neueren Android-Versionen deaktiviert. Außerdem können bestimmte Codes tief ins System eingreifen. Nutzt sie daher mit Vorsicht und nur, wenn Ihr wisst, was Ihr tut.
Obwohl die meisten den Unterschied zwischen diesen beiden Codes vielleicht gar nicht kennen müssen, ist es immer gut zu wissen, was hier Phase ist. Sowohl USSD- als auch MMI-Codes beginnen normalerweise mit einem Sternchen oder der Doppelraute bzw. einem Hashtag. Diese Codes werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Versionen der Android-Software veröffentlicht werden, und einige Hersteller haben ihre eigenen zusätzlichen Spezialcodes.
Die Code-Eingabe ist sehr einfach und erfordert nur, dass Ihr Eure Anruf-Tastatur aufruft und die entsprechende Zahlenfolge eingebt. Es ist wichtig zu wissen, dass einige Codes anbieterabhängig sind und daher nicht auf allen Geräten funktionieren bzw. nur auf älteren Modellen. Wenn Euer Handy auf einen Code nicht reagiert, solltet Ihr Euch keine Gedanken darüber machen, sondern einfach weitergehen und einen anderen Code finden.
USSD-Codes
USSD steht für Unstructured Supplementary Service Data und diese Codes werden normalerweise für die Kommunikation zwischen Eurem Smartphone und Eurem Mobilfunkbetreiber verwendet. Das bedeutet auch, dass Ihr fast immer mit Eurem Anbieter verbunden sein müsst, damit USSD-Codes funktionieren.
In der Vergangenheit wurden USSD-Codes verwendet, um bestimmte Mehrwertdienste zu starten oder zu stoppen. Sie waren auch hilfreich, um Euch über die Datennutzung und das Prepaid-Guthaben zu informieren und um auf eine ganze Reihe von anbieterspezifischen Informationen zuzugreifen.
Während sie von Smartphone-Enthusiasten immer noch verwendet werden, sind USSD-Codes bei den allgemeinen Nutzer:innen weitgehend in Ungnade gefallen, weil die meisten Anbieter ihre eigene App/Website haben, auf der die meisten dieser Informationen leicht abgerufen werden können. USSD-Codes sind in der Regel anbieterspezifisch und unterscheiden sich von Anbieter zu Anbieter. Ihr müsst Euch bei Eurem Anbieter nach den für Euch relevanten Codes erkundigen.
MMI-Codes
MMI-Codes sind Teil des sogenannten Mensch-Maschine-Schnittstellen-Schemas und sind in der Regel spezifisch für eine bestimmte Smartphone-Marke oder ein bestimmtes Modell vorgesehen. Mit MMI-Codes könnt Ihr auf verschiedene interessante Dinge auf Eurem Smartphone zugreifen – von der IMEI-Nummer und den SAR-Werten bis hin zu versteckten Menüs, die normalerweise von Smartphone-Techniker:innen und Reparaturdiensten verwendet werden.
Bei einigen Smartphones können Nutzer:innen etwa einen MMI-Code eingeben, der ihnen Zugang zu einem „Test“-Menü verschafft. Mit diesem Menü können sie schnell verschiedene Tests an ihrem Smartphone durchführen, von der Kamera über den Vibrationsmotor bis hin zu Lautsprecher- und Displaytests.
Beachtet, dass es nur wenige MMI-Codes gibt, die in der Regel auf allen Android-Smartphones funktionieren. Wir haben die gängigsten in der allgemeinen Liste der Codes unten aufgeführt.
Allgemeine Geheimcodes für Android
Diese Codes sind meist universell und sollten auf allen Android-Geräten funktionieren, unabhängig vom Hersteller. Es kann jedoch sein, dass bestimmte Codes von den Netzbetreibern eingeschränkt werden, sodass sie nicht alle garantiert funktionieren.
Allgemeine Geheimcodes für Android-Handys (Info-Codes)
CODE
FUNKTION
*#06#
Anzeige der IMEI des Telefons
*#07#
Anzeige der spezifischen Absorptionsrate (SAR) des Geräts
*#*#225#*#*
Zeigt die Speicherinformationen des Kalenders an
*#*#426#*#*
Google Play Services Info oder Firebase Cloud Messaging Diagnose (nur ausgewählte Geräte)
*#*#759#*#*
Zugriff auf die Rlz Debug UI (nur für ausgewählte Geräte)
*#0*#
Info-Menü (nur bei ausgewählten Geräten)
*#*#4636#*#*
Info-Menü (nur Geräte auswählen)
*#*#34971539#*#*
Kamerainfo (nur bei ausgewählten Geräten)
*#*#1111#*#*
FTA-Softwareversion (nur bei ausgewählten Geräten)
(Vorsicht! Gefahr von Datenverlust und Unbrauchbarmachen des Telefons) Zurücksetzen der Datenpartition auf die Werkseinstellungen
*2767*3855#
(Achtung! Gefahr von Datenverlust und Unbrauchbarmachung des Telefons) Gerät formatieren
USSD-Codes für US-Anbieter
Diese Codes sind zwar nicht geheim, aber sie sind nicht so bekannt. USSD-Codes (Unstructured Supplementary Service Data) werden nach dem Wählen mit dem Telefonnetz verbunden, um bestimmte Funktionen auszuführen, z. B. um herauszufinden, wie viel Guthaben Ihr noch auf Eurem Prepaid-Handy habt oder wie viel Daten Ihr diesen Monat verbraucht habt. Sie ändern sich oft und die Codes variieren von Anbieter zu Anbieter. Die Deutsche Telekom pflegt zum Beispiel eine offizielle Seite für die eigenen spezifischen Codes.
Hier sind einige Codes, die Ihr für einige der wichtigsten US-Anbieter ausprobieren könnt, sowie Links zu weiteren anbieterspezifischen Codes:
AT&T
Code
Funktion
Code mit spanischer Antwort
*3282#
Überprüft Eure Daten- und Messaging (SMS)-Nutzung (*DATA# | *DATO#)
Überprüft Euer Guthaben, erfahre das nächste Fälligkeitsdatum der Rechnung und den letzten Zahlungseingang (*BAL# | *SAL#)
*725#
Verizon
Code
Funktion
#3282
Überprüft Euren Datenverbrauch (#DATA)
#225
Prüfe Euer Guthaben (#BAL)
#646
Überprüft Eure Minuten (#MIN)
T-Mobile
Code
Funktion
#225#
Prüfe deinen Kontostand und die letzte Vertragszahlung (#BAL#)
#999#
Prepaid-Kontostand prüfen
#646#
Minutenverbrauch prüfen (#MIN#)
#674#
SMS-Nutzung prüfen (#MSG#)
#932#
Überprüft verbrauchte Daten, Datentarif und Ablaufdatum (#WEB#)
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Ihr die meisten dieser Codes nie brauchen werdet, aber wenn doch, dann wisst Ihr jetzt, wo Ihr sie findet.
Gibt es Geheimcodes, die Ihr immer wieder benutzt? Oder gibt es welche, die wir hier nicht aufgeführt haben und die wirklich interessant sind? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!
Wer die allgemeine Mailbox-Nr. seines Mobilfunkanbieters kennt, Stichwort Call Diversion oder Rufweiterleitung, der kann mit folgendem Code die Klingelzeit seines Handys verlängern, in diesem Beispiel auf 30 Sekunden:
**61*+49xxxxxxxxxx**30#
Folgende Sekundenschritte sind erlaubt:
5,10,15,20,25,30
Hm, bei meinem Galaxy S24 Ultra und Netzbetreiber Vodafone funktioniert nicht einer der angegebenen Codes….
Das ist mitunter auch vom Dialer abhängig. Der von Samsung ist anders als z.B. der von Google. Einfach mal die "Telefon App von Google" in Google Play suchen und installieren. Starten, als Standard festlegen und die Codes nochmal versuchen. Kann man immer wieder problemlos ändern, indem man das Samsung Phone antippt. Man wird dann aufgefordert es als Standard zu definieren.
Es geht auch über Umwege. Mal den "Activity Launcher" aus Google Play installieren und in der Suche "Phone Info" eingeben und anklicken. Auch mal nach "Hidden Network Settings" suchen und "Starte Aktivität" wählen. Der root User geht natürlich nur mit ROOT. Damit wird noch nichts geändert. Darum immer schön darauf achten, was Du in den dann angezeigten Menüs ändern willst. Wenn übrigens beim tippen eine Fehlermeldung kommt, ist ROOT zwingend erforderlich. Das erkennst Du, weil dann ein Schlosssymbol daneben ist.