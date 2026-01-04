Seid Ihr schon mal über diese „Geheimcodes“ für Handys gestolpert, die in der Regel mit „#“ beginnen? Diese Codes gibt es schon ewig, und Ihr könnt mit ihnen auf versteckte Einstellungen und Infos zugreifen.nextpit erklärt Euch, was es mit diesen Codes auf sich hat – und verrät Euch die wichtigsten.

Die Codes lassen sich grob in zwei Hauptkategorien einteilen: USSD-Codes und MMI-Codes. Obwohl sie für durchschnittliche Smartphone-Besitzer:innen meist nicht sehr nützlich sind, könnt Ihr mit diesen versteckten Codes hin und wieder zumindest Eure Neugier befriedigen. Der Zweck dieses Artikels ist es daher, Euch eine umfassende Liste dieser Geheimcodes für Android-Geräte zu liefern.

Bevor wir beginnen, ist es vielleicht eine gute Idee zu erfahren, was diese Codes sind und was die Unterschiede zwischen MMI- und USSD-Codes sind. Nehmt aber vorher diesen Hinweis unbedingt noch zur Kenntnis: Die in diesem Artikel genannten Codes funktionieren nicht auf jedem Android-Smartphone gleich. Viele davon sind hersteller- oder versionsabhängig, einige wurden in neueren Android-Versionen deaktiviert. Außerdem können bestimmte Codes tief ins System eingreifen. Nutzt sie daher mit Vorsicht und nur, wenn Ihr wisst, was Ihr tut.

Inhaltsverzeichnis:

Was sind USSD- und MMI-Codes?

Um diese Codes zu verwenden, müsst Ihr sie nur in den Dialer eingeben. / © nextpit Bildquelle: Irina Efremova/nextpit

Obwohl die meisten den Unterschied zwischen diesen beiden Codes vielleicht gar nicht kennen müssen, ist es immer gut zu wissen, was hier Phase ist. Sowohl USSD- als auch MMI-Codes beginnen normalerweise mit einem Sternchen oder der Doppelraute bzw. einem Hashtag. Diese Codes werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Versionen der Android-Software veröffentlicht werden, und einige Hersteller haben ihre eigenen zusätzlichen Spezialcodes.

Die Code-Eingabe ist sehr einfach und erfordert nur, dass Ihr Eure Anruf-Tastatur aufruft und die entsprechende Zahlenfolge eingebt. Es ist wichtig zu wissen, dass einige Codes anbieterabhängig sind und daher nicht auf allen Geräten funktionieren bzw. nur auf älteren Modellen. Wenn Euer Handy auf einen Code nicht reagiert, solltet Ihr Euch keine Gedanken darüber machen, sondern einfach weitergehen und einen anderen Code finden.

USSD-Codes

USSD steht für Unstructured Supplementary Service Data und diese Codes werden normalerweise für die Kommunikation zwischen Eurem Smartphone und Eurem Mobilfunkbetreiber verwendet. Das bedeutet auch, dass Ihr fast immer mit Eurem Anbieter verbunden sein müsst, damit USSD-Codes funktionieren.

In der Vergangenheit wurden USSD-Codes verwendet, um bestimmte Mehrwertdienste zu starten oder zu stoppen. Sie waren auch hilfreich, um Euch über die Datennutzung und das Prepaid-Guthaben zu informieren und um auf eine ganze Reihe von anbieterspezifischen Informationen zuzugreifen.

Während sie von Smartphone-Enthusiasten immer noch verwendet werden, sind USSD-Codes bei den allgemeinen Nutzer:innen weitgehend in Ungnade gefallen, weil die meisten Anbieter ihre eigene App/Website haben, auf der die meisten dieser Informationen leicht abgerufen werden können. USSD-Codes sind in der Regel anbieterspezifisch und unterscheiden sich von Anbieter zu Anbieter. Ihr müsst Euch bei Eurem Anbieter nach den für Euch relevanten Codes erkundigen.

MMI-Codes

MMI-Codes sind Teil des sogenannten Mensch-Maschine-Schnittstellen-Schemas und sind in der Regel spezifisch für eine bestimmte Smartphone-Marke oder ein bestimmtes Modell vorgesehen. Mit MMI-Codes könnt Ihr auf verschiedene interessante Dinge auf Eurem Smartphone zugreifen – von der IMEI-Nummer und den SAR-Werten bis hin zu versteckten Menüs, die normalerweise von Smartphone-Techniker:innen und Reparaturdiensten verwendet werden.

Bei einigen Smartphones können Nutzer:innen etwa einen MMI-Code eingeben, der ihnen Zugang zu einem „Test“-Menü verschafft. Mit diesem Menü können sie schnell verschiedene Tests an ihrem Smartphone durchführen, von der Kamera über den Vibrationsmotor bis hin zu Lautsprecher- und Displaytests.

Beachtet, dass es nur wenige MMI-Codes gibt, die in der Regel auf allen Android-Smartphones funktionieren. Wir haben die gängigsten in der allgemeinen Liste der Codes unten aufgeführt.

Allgemeine Geheimcodes für Android

Diese Codes sind meist universell und sollten auf allen Android-Geräten funktionieren, unabhängig vom Hersteller. Es kann jedoch sein, dass bestimmte Codes von den Netzbetreibern eingeschränkt werden, sodass sie nicht alle garantiert funktionieren.

Allgemeine Geheimcodes für Android-Handys (Info-Codes)

CODE FUNKTION *#06# Anzeige der IMEI des Telefons *#07# Anzeige der spezifischen Absorptionsrate (SAR) des Geräts *#*#225#*#* Zeigt die Speicherinformationen des Kalenders an *#*#426#*#* Google Play Services Info oder Firebase Cloud Messaging Diagnose (nur ausgewählte Geräte) *#*#759#*#* Zugriff auf die Rlz Debug UI (nur für ausgewählte Geräte) *#0*# Info-Menü (nur bei ausgewählten Geräten) *#*#4636#*#* Info-Menü (nur Geräte auswählen) *#*#34971539#*#* Kamerainfo (nur bei ausgewählten Geräten) *#*#1111#*#* FTA-Softwareversion (nur bei ausgewählten Geräten) *#*#1234#*#* PDA-Software-Version *#12580*369# Software- und Hardware-Informationen *#7465625# Status der Gerätesperre *#*#232338#*#* MAC-Adresse *#*#2663#*#* Touchscreen-Version *#*#3264#*#* RAM-Version *#*#232337#*# Bluetooth Adresse *#*#2222#*#* Hardware-Version *#*#44336#*#* Software Version und Update Info *#*#273282*255*663282*#*#* Sicherung aller Medien *#2263# RF (Radio Frequency) Bandauswahl

Prüfcodes

Code Funktion *#*#197328640#*#* Testmodus *#*#232339#*#* oder *#*#526#*#** Wi-Fi- oder WLAN-Test *#*#0842#*#* Helligkeits- und Vibrationstest *#*#2664#*#* Touchscreen-Test *#*#232331#*#* Bluetooth-Test *#*#7262626#*#* Feldtest *#*#1472365#*#* GPS-Schnelltest *#*#1575#*#* Vollständiger GPS-Test *#*#0283#*#* Packet Loopback Test *#*#0*#*#* Test der LCD-Anzeige *#*#0289#*#* oder *#*#0673#*#* Audio-Test *#*#0588#*#* Test des Näherungssensors *#*#0589#*#* Lichtsensortest #0782*# Uhrentest

Konfigurationscodes

Code Funktion *#9090# Einstellungen für die Diagnose *#301279# HSDPA/HSUPA-Einstellungen *#872564# USB-Protokollierungseinstellungen #0782*# USB 12C-Modus-Steuerung

Code Funktion *#9900# System-Dump-Modus ##778 (+Grün/Ruftaste) EPST-Menü *#745# RIL-Dump-Modus *#746# Debug-Dump-Modus

SIM-Karte und Anrufverwaltung

Code Funktion **04*altePIN*neuePIN*neuePIN# PIN abändern **05*PUK*Neue PIN*Neue PIN# Gesperrte PIN mittels PUK entsperren *#21# Status der Rufumleitung anzeigen *21# Rufumleitung aktivieren ##21# Rufumleitung deaktivieren *#*#8255#*#* Google Talk Überwachungsdienst *5005*7672# Nummer der SMS-Zentrale anzeigen *#67# Informationen und Menü zur Anrufweiterleitung öffnen *31# Anrufer-ID einschalten oder aktivieren #31# Ausschalten oder Deaktivieren der Anrufer-ID *43# Anklopfen einschalten oder aktivieren #43# Anklopfen ausschalten oder deaktivieren *#22558463# Anrufzeit zurücksetzen

Herstellerspezifische Codes

Samsung



Code Funktion *#0*# Zugang zur Diagnose *#011# Netzwerkdetails und Informationen zur Serving Cell *#0228# Akku-Status *#0283# Menü Loopback Test *#0808# USB-Einstellungen *#1234# Softwareversion/ Modelldetails *#2663# Firmware Details (Erweitert) *#7353# Menü Schnelltest *#9090# Erweiterte Debugging-Tools *#9900# SysDump *#2683662# Servicemodus (Erweitert) *#34971539# Details zur Kamera-Firmware

Xiaomi

Code Funktion *#*#64663#*#* Zugang zum Testmenü

Realme

Code Funktion *#800# Feedback-Menü *#888# Ingenieurmodus – zeigt die PCB-Nummer an *#6776# Software Version

OnePlus

Code Funktion *#66# Verschlüsselte IMEI *#888# Ingenieurmodus – zeigt die PCB-Nummer an *#1234# Software-Version 1+= (In der Taschenrechner-App) Zeigt ‚NEVER SETTLE‘ in der Taschenrechner-App an *#*#2947322243#*#* Löscht den internen Speicher

Asus

Code Funktion *#07# Regulatorische Etiketten .12345+= (Im Taschenrechner) Ingenieursmodus öffnen

Motorola

Code Funktion *#*#2486#*#* Öffnet den Entwicklungsmodus *#07# Zeigt regulatorische Informationen an ##7764726 Verstecktes Motorola Droid Menü

Sony



Code Funktion *#*#73788423#*#* Zugang zum Servicemenü *#07# Details zur Zertifizierung

Nokia

Code Funktion *#*#372733#*#* Servicemenü öffnen (FQC-Menü)

HTC

Code Funktion *#*#3424#*#* HTC-Testprogramm ##786# (Vorsicht!) Menü zum Zurücksetzen des Telefons ##3282# EPST-Menü ##3424# Diagnosemodus ##33284# Feldtest ##8626337# Vocoder starten *#*#4636#*#* HTC-Infomenü

Andere Codes

Code Funktion *#*#7594#*#* Ausschalten des Telefons *#*#8351#*#* Wählprotokollmodus aktivieren #*#8350#*#* Deaktiviert den Wählprotokollmodus

Haltet Euch von diesen Codes fern!

Denkt nach, bevor Ihr sie benutzt!

Code Funktion *#*#7780#*#* oder *#7780# (Vorsicht! Gefahr von Datenverlust und Unbrauchbarmachen des Telefons) Zurücksetzen der Datenpartition auf die Werkseinstellungen *2767*3855# (Achtung! Gefahr von Datenverlust und Unbrauchbarmachung des Telefons) Gerät formatieren

USSD-Codes für US-Anbieter

Diese Codes sind zwar nicht geheim, aber sie sind nicht so bekannt. USSD-Codes (Unstructured Supplementary Service Data) werden nach dem Wählen mit dem Telefonnetz verbunden, um bestimmte Funktionen auszuführen, z. B. um herauszufinden, wie viel Guthaben Ihr noch auf Eurem Prepaid-Handy habt oder wie viel Daten Ihr diesen Monat verbraucht habt. Sie ändern sich oft und die Codes variieren von Anbieter zu Anbieter. Die Deutsche Telekom pflegt zum Beispiel eine offizielle Seite für die eigenen spezifischen Codes.

Hier sind einige Codes, die Ihr für einige der wichtigsten US-Anbieter ausprobieren könnt, sowie Links zu weiteren anbieterspezifischen Codes:

AT&T

Code Funktion Code mit spanischer Antwort *3282# Überprüft Eure Daten- und Messaging (SMS)-Nutzung (*DATA# | *DATO#) *3286# *646# Überprüft Euer verbleibendes Minutenguthaben (*MIN# | *USO#) *876# *225# Überprüft Euer Guthaben, erfahre das nächste Fälligkeitsdatum der Rechnung und den letzten Zahlungseingang (*BAL# | *SAL#) *725#

Verizon

Code Funktion #3282 Überprüft Euren Datenverbrauch (#DATA) #225 Prüfe Euer Guthaben (#BAL) #646 Überprüft Eure Minuten (#MIN)

T-Mobile

Code Funktion #225# Prüfe deinen Kontostand und die letzte Vertragszahlung (#BAL#) #999# Prepaid-Kontostand prüfen #646# Minutenverbrauch prüfen (#MIN#) #674# SMS-Nutzung prüfen (#MSG#) #932# Überprüft verbrauchte Daten, Datentarif und Ablaufdatum (#WEB#)

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Ihr die meisten dieser Codes nie brauchen werdet, aber wenn doch, dann wisst Ihr jetzt, wo Ihr sie findet.

