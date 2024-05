Nachdem am 07. Mai neue iPad Pro und iPad Air vorgestellt wurden, veröffentlichte Apple am selben Tag noch iOS 17.5 RC – also den "Release Candidate" der neuen Software – an Developer und Betatester:innen verteilt. Diese Version ist ein Vorbote der finalen Version, die bereits nächste Woche an die Öffentlichkeit gehen dürfte. Welche neuen Funktionen und Änderungen könnt Ihr von diesem Update erwarten?