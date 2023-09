Xiaomi Redmi Note 12 5G mit passendem Tarif nur 14,99 € im Monat!

Habt Ihr vor Euch ein neues Smartphone zuzulegen, wollt aber keinen Kleinkredit dafür aufnehmen, hat Blau.de eventuell genau das richtige Angebot für Euch. Hier bekommt Ihr gerade das Xiaomi Redmi Note 12 5G mit passendem Handyvertrag des Providers für gerade einmal 14,99 Euro monatlich. Welche Kosten Euch sonst erwarten und für wen sich der Deal besonders lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Tarif-Check.

Smartphones müssen nicht immer teuer sein. Das beweist vor allem der Hersteller Xiaomi mit seinen Redmi-Geräten, die selten die Preismarke von 500 Euro knacken, immer wieder aufs neue. Auch jetzt könnt Ihr Euch das Xiaomi Redmi Note 12 5G mit der Blau Allnet-Flat XL sichern und habt hier nicht nur den passenden Handytarif, sondern zahlt auch gerade einmal 14,99 Euro monatlich.

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi Note 12 5G Mit Blau Allnet Flat XL | 10 GB Datenvolumen | 4G | max. 50 MBit/s | EU-Roaming inklusive | 24 Monate Laufzeit Tarifvergleich

Beim Xiaomi Redmi Note 12 5G handelt es sich um ein Low-Budget-Smartphone, das durchaus einiges auf dem Kasten hat. So ist das Gerät recht groß und verfügt über ein 120-Hz-AMOLED-Display, das 6,67 Zoll in der Diagonale misst. Damit hebt es sich bereits von anderen Geräten in dieser Preisklasse ab. Zusätzlich nutzt das Note 12 einen Snapdragon 4 Gen 1 Prozessor mit 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher.

Die Hauptkamera nimmt Bilder mit 48 MP auf und wird durch eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 2-MP-Makrokamera ergänzt. Doch gerade der Akku dürfte das Smartphone für viele interessant machen. Denn dieser fasst satte 5.000 mAh und bringt Euch so problemlos durch den Tag. Somit führt das Xiaomi Redmi Note 12 zurecht die besten Smartphones unter 300 Euro an.

Das Blau-Angebot im Tarif-Check

Wie bereits erwähnt, schließt Ihr hier noch einen Mobilfunktarif ab. Dabei handelt es sich um die Blau Allnet-Flat XL, bei der Ihr 10 GB Datenvolumen zur Verfügung habt und mit maximal 50 MBit/s durch das 4G-Netz der Telefónica surft. Dafür fordert der Provider 14,99 Euro monatlich, sowie 1 Euro für das Smartphone. Einen Anschlusspreis müsst Ihr hier nicht zahlen, lediglich die Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro erwarten Euch hier noch.

Xiaomi Redmi Note 12 im Tarif-Check Eigenschaft Xiaomi Redmi Note 12 + Blau Allnet-Flat XL Netz Telefónica Datenvolumen 10 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 14,99 Euro Anschlussgebühr 29,99 Euro entfällt Einmalige Gerätekosten 1,00 Euro Versandkosten 4,99 Euro Gesamtkosten 365,75 Euro Reguläre Gerätekosten 189,05 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 7,36 Euro Zum Angebot*

Für das Angebot zahlt Ihr effektiv 7,36 Euro zusätzlich für den Blau-Tarif. Das Smartphone kostet Euch derzeit im Netz 189,05 Euro, allerdings fehlt Euch hierfür dann der passende Tarif, den Ihr zusätzlich abschließen müsstet. Dadurch ist das Angebot gerade für diejenigen unter Euch spannend, die ohnehin auf der Suche nach einem günstigen Komplettpaket sind.

Alternativ bietet Blau.de gerade auch andere spannende Deals an. So könnt Ihr Euch das Xiaomi Redmi Note 12 Pro und das Samsung Galaxy A54 ebenfalls recht günstig ergattern oder sogar, das Apple iPhone 13 zu spannenden Konditionen sichern.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Zahlt Ihr lieber mehr für Euer Smartphone, um Euch ein Flaggschiff zu sichern oder greift Ihr lieber zu günstigeren Modellen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!