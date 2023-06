Samsung Galaxy S23 FE: Erste Render zeigen das flache Design

In diesem Zusammenhang ganz spannend: Die besten Mittelklasse-Smartphones in diesem Jahr

Was ist neu am Samsung Galaxy S23 FE?

Das Samsung Galaxy S23 FE ist bereits mehrfach in Leaks und Berichten aufgetaucht. Es gab sogar Spekulationen, dass es überhaupt nicht erscheinen würde. Jüngste Entwicklungen deuten jedoch darauf hin, dass die abgespeckte Fan-Edition des Samsung Galaxy S23 (Test) näher an der Markteinführung sein könnte, als gedacht. Dafür sprechen die neuesten computergenerierten Renderbilder, die von Steve Hemmerstoffer auf Basis von originalen CAD-Skizzen erstellt und an Smartprix exklusiv verkauft wurden.

Den Materialien nach zu urteilen, ist das Galaxy S23 FE stark vom minimalistischen Look des S23 und Galaxy S23 Plus (Test) inspiriert, das derzeit das universelle Design der Galaxy-Reihe ist, einschließlich des Galaxy A54, das unser Kollege Rubens getestet hat. Die Rückseite beherbergt in erster Linie ein vertikal angeordnetes dreifaches Kamera-Array mit einzelnen hervorstehenden Ringen. Die Seiten und die Unterseite, an denen sich die Tasten und der USB-Anschluss befinden, scheinen dagegen deutlich runder zu sein.

Samsungs Galaxy S23 FE Rendering in Weiß. / © SmartPrix

Das Android-Semi-Flaggschiff verfügt über ein flaches Display mit einer oben mittig angeordneten Öffnung für die Frontkamera. Es wird vermutet, dass das Panel eine Diagonale von 6,4 Zoll besitzt ist und darunter den Fingerabdrucksensor beherbergt. Außerdem scheint der Rahmen am Kinn etwas dicker zu sein als beim normalen Samsung Galaxy S23.

Das Samsung Galaxy S23 FE hat das gleiche Design wie das Galaxy S23. / © SmartPrix

Abgesehen vom Design gibt es viele Gerüchte, dass das Samsung Galaxy S23 FE mit einem veralteten Exynos-2200-SoC und nicht mit dem neueren Snapdragon 8 Gen 2 ausgestattet sein wird. Die Kameraabteilung hingegen soll einen verbesserten 50-MP-Hauptsensor erhalten, gepaart mit einem Ultraweitwinkel- und einem Teleobjektiv. Die Akku-Kapazität und die Lade-Leistung könnten jedoch mit 5.000 mAh bzw. 25 Watt unverändert bleiben.

Das Galaxy S23 FE soll mit dem Betriebssystem Android 13 laufen. Es wird vermutet, dass es irgendwann im dritten Quartal 2023 auf den Markt kommen wird. Vermutlich nach dem kommenden Unpacked-Event Ende Juli, auf dem das Galaxy Z Fold 5 und das Galaxy Z Flip 5 angekündigt werden.

Was denkt Ihr über das Design des Samsung Galaxy S23 FE? Ist es in Ordnung, dass die Samsung-Handys ein einheitliches Design haben werden? Sagt uns unten in den Kommentaren Eure Meinung.