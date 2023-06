Das OnePlus Fold wird ein echtes Flaggschiff!

Innere und äußere Bildschirmdaten des OnePlus Fold

Die identische Quelle, die das Aussehen des OnePlus Fold enthüllt hat, hat auch die wichtigsten Informationen über das Gerät jetzt bekannt gegeben. Demnach hat das faltbare Android-Smartphone einen innenliegenden AMOLED-Bildschirm mit 2K-Auflösung und misst im ausgeklappten Zustand eine Diagonale von 7,8 Zoll. Außerdem ist es mit einem LTPO-Panel ausgestattet, das eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz in variabler Geschwindigkeit ermöglicht.

Gleichzeitig soll das Cover-Display eine Diagonale von 6,3 Zoll haben und das gleiche AMOLED-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz verwenden. Es wird jedoch vermutet, dass diese eine feste Bildwiederholrate hat und nicht mit einer adaptiven Geschwindigkeit arbeitet. Es ist noch unklar, welchen Glasschutz die beiden Displays haben werden, aber das Unternehmen könnte Gorilla Glass Victus+ oder Victus 2 verwenden.

Das Rendering des OnePlus Fold zeigt dünnere Ränder um das Display und einen höheren Formfaktor. / © MySmartprix

Bei all diesen Größen scheint das OnePlus Fold eher der hohen Form des Samsung Galaxy Z Fold 4 (Test) zu ähneln als der kompakteren Form des Oppo Find N2 (Test), was ein wenig schade ist, da der Formfaktor einzigartig ist. Das gilt vielleicht auch für das kommende Galaxy Z Fold 5, von dem erwartet wird, dass es viel von den Proportionen des Galaxy Z Fold 4 beibehält.

Dreifach-Hauptkamera-Setup und ein Flaggschiff-Prozessor

Neben der Bildschirmgröße wird erwähnt, dass das OnePlus Fold auf der Rückseite ein Dreifach-Kameramodul mit Hasselblad-Branding besitzt. Die Hauptkamera soll mit einem 48-MP-Image-Sensor ausgestattet sein, der mit einer 48-MP-Ultraweitwinkel- und einer 64-MP-Telezoom-Kamera vervollständigt wird. Es wurde jedoch nicht bestätigt, ob die Telezoom-Optik eine Periskop-Technologie verwendet und wie die genauen Zoom-Vergrößerungen im Detail aussehen.

Was den Akku angeht, so läuft das OnePlus Fold oder "V Fold", wie manche Tippgeber vermuten, auf der Snapdragon-8-Gen-2-Plattform und wird mit 16 GB RAM und 256 GB internen Programmspeicher angeboten werden. Die Akkukapazität soll bei 4.800 mAh liegen und eine Schnellladefunktion mit 67 Watt unterstützen – also etwas langsamer als beim OnePlus 11, das von MaTT getestet wurde.

Eine weitere Quelle sagt voraus, dass OnePlus das OnePlus Fold im August auf den Markt bringen wird, obwohl kein genaues Datum genannt wurde. Es gibt auch keine weiteren Informationen über die Preisgestaltung und ob es die meisten Flaggschiff-Foldables auf dem Markt unterbieten wird.

Affiliate Angebot OnePlus 11 Trotz verlorener Patentklage und deutschem Verkaufsverbot, bei Amazon Deutschland erhältlich! Zur Geräte-Datenbank

Was meint Ihr, wie viel sollte OnePlus für das unangekündigte Fold oder V Fold verlangen, jetzt, wo Ihr die technischen Daten kennt? Sollten sie es im Vergleich zum Google Pixel Fold oder Samsung Galaxy Z Fold 5 zu einem niedrigeren Preis anbieten? Teilt uns Eure Antworten im Kommentarbereich mit.