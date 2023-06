Samsung stellt das Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 im Juli offiziell vor!

Samsung hat offiziell angekündigt, dass der zweite Unpacked-Event in diesem Jahr im Juli abgehalten wird. Das Unternehmen bestätigte, dass die faltbaren Smartphones der nächsten Generation zum ersten Mal in der Heimat Südkorea vorgestellt werden. Dazu werden höchstwahrscheinlich das Samsung Galaxy Z Flip 5 und das Galaxy Z Fold 5 sowie die Uhren Galaxy Watch 6 und die Tablets Galaxy Tab S9 gehören.

Wann und wo findet der Samsung Galaxy Unpacked Event statt?

In einer Pressemitteilung, die aus unbekannten Gründen nicht veröffentlicht wurde, wird beschrieben, dass der nächste Samsung Unpacked Event im COEX in Samseong-dong, Gangnam District, Seoul stattfinden wird. Dies steht im krassen Gegensatz zu dem früheren Unpacked Event, der 2023 in San Francisco stattfand. Seinerzeit wurde unter anderem das Samsung Galaxy S23 (Test) und seine Brüder vorgestellt. Samsung hatte aber in der Vergangenheit auch schon Release-Events in anderen Locations der USA und Europa.

Das genaue Datum wurde nicht genannt – nur mit "Ende Juli" der ungefähre Zeitraum. Es wurde jedoch bereits berichtet, dass die Veranstaltung am 26. Juli beginnen könnte und somit ein paar Wochen früher als in den vergangenen Jahren.

Samsungs Foldable, Tablets und smarte Uhren der nächsten Generation

Abgesehen von der kommenden Generation faltbarer Smartphones, hat Samsung jedoch noch nicht verraten, welche anderen Produkte geplant sind. Es gibt natürlich Hinweise, dass die robuste Galaxy-Tab-S9-Serie ebenfalls enthüllt werden wird. Auch die Galaxy Watch 6 – welche mit einer drehbaren Lünette zurückkommen wird – dürfte mit Sicherheit vorgestellt werden.

Das Samsung Galaxy Z Fold 5 soll mit einem tropfenförmigen Scharnier ausgestattet sein, mit dem sich die Panels sehr flach zusammenfalten lassen. Dieser Formfaktor könnte mit dem kleineren Klapp-Foldable, dem Samsung Galaxy Z Flip 5 geteilt werden. Jener beliebte Formfaktor im Clamshell-Design bekommt dieses Jahr aus dem Hause Motorola gleich doppelte Konkurrenz, mit dem Motorola Razr 40 und Motorola Razr 40 Ultra. Es wird erwartet, dass die neue Bauweise der Galaxy-Z-Serie der 5. Generation es Samsung ermöglicht, seine faltbaren Smartphones staubdicht zu machen.

Ein angebliches Rendering des Samsung Galaxy Z Flip 5 mit seinem massiven Cover-Display. / © Twitter/u/UniverseIce

Außerdem wird das faltbare Galaxy-Duo von einem übertakteten Snapdragon 8 Gen 2 angetrieben, der auch im Galaxy Tab S9 zu finden sein soll. Es wird von dem südkoreanischen Hersteller erwartet, dass alle Geräte mit dem Betriebssystem Android 13 auf den Markt kommen, bevor ein Upgrade auf Android 14 noch in diesem Jahr erfolgt.

Die Galaxy Watch 6 und Watch 6 Pro wurden mit einem leistungsfähigeren Exynos W980-Prozessor und einer größeren Akkukapazität bei unveränderter kabelloser Ladegeschwindigkeit gesichtet. Die Smartwatches sollen mit der One UI 5 laufen, die das Unternehmen kürzlich offiziell angekündigt hat.

