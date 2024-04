Technaxx TX-127 im Test: Was taugt ein Mini-Beamer für 100 Euro?

Die Bedienung des TX-127 erfolgt über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung oder direkt am Beamer selbst. Während die Knöpfe am Beamer recht feste Druckpunkte haben, zeigt sich die Infrarot-Fernsteuerung als deutlich bequemer. Sie funktioniert zudem auch, wenn Ihr Euch hinter dem Beamer befindet, was bei der Verwendung auf einem Tisch wirklich praktisch ist.

Was mir erst negativ aufgefallen war: An der Unterseite des TX-127 gibt es – anders als beim Vorgängermodell TX-113 – keinen höhenverstellbaren Vorderfuß. Beim weiteren Auspacken fiel dann aber eins aus dem Karton, welches sich in das Stativgewinde an der Unterseite einschrauben lässt. Eine gute Lösung, Ihr solltet nur darauf aufpassen, die Stativschraube nicht zu verlieren!

Der Technaxx TX-127 fällt mit einem kompakten Gehäuse mit den Maßen (L) 21 x (B) 14,5 x (H) 7,5 cm in die Kategorie der Mini-Beamer. Denn so passt er bequem in Rucksäcke oder bei Nichtbenutzung in die Schublade. Das geringe Gewicht von 1,25 kg weist aber schon darauf hin: Der Beamer besteht größtenteils aus Kunststoff. Im Alltag fällt aber ein anderer Nachteil deutlich stärker auf.

Bildqualität und Arretierung

Der Projektor des Technaxx TX-127 löst in HD-Auflösung auf und schafft es laut Herstellerangaben auf 2000 Lumen bei einem Kontrastverhältnis von 1000:1. Dank einer Fokusdistanz von 0,8 - 3,8 m könnt Ihr den Beamer flexibel aufstellen und ein Bild mit maximal 150 Zoll an Leinwände oder Wände projizieren. Eine optische Korrektur des Beamerbildes ist nur in der Vertikalen möglich und reicht von einem Winkel von -15° bis +15°.

Gefällt:

Beamerbild schön hell und kontrastreich

Hohe Anschlussvielfalt

Dank LED-Projektor lange Lebensdauer von bis zu 40.000 Stunden

Gefällt nicht:

Sehr starke Randunschärfen

Keine horizontale Keystone-Korrektur

Der Projektor im TX-127 kann Inhalte maximal in 720p, also bei 1.280 x 720 px wiedergeben. Über HDMI akzeptiert der Beamer aber auch Inhalte in Full-HD, diese werden dann dementsprechend heruntergerechnet. Ein LCD-TFT-Projektionssystem mit einer höheren Auflösung zu verwenden, würde im TX-127 aber auch womöglich gar nicht auffallen, da das verwendete Objektiv Inhalte nicht sonderlich scharf wiedergeben kann. Wie Ihr auf den Beispielbildern im Test sehen könnt, gibt es von der Bildmitte ausgehend einen starken Abfall der Schärfe.

Im Lieferumfang des Beamers ist ein Objektivdeckel enthalten, der sich allerdings schwer aufsetzen lässt. / © nextpit

Diese nimmt ein wenig ab, wenn Ihr den Beamer optimal platziert. Also so, dass Ihr die Korrektur über das zweite Rädchen am Beamer nicht nutzen müsst. Gleicht Ihr den Bildwinkel aus, wenn der Beamer etwa zu hoch oder zu niedrig steht, nimmt die Schärfe noch ein wenig mehr ab. Zum unscharfen Bild kommen leichte Farbänderungen an den Unscharfen stellen dazu. Insgesamt überzeugt die Qualität des verwendeten Objektivs eher weniger.

Der Projektor des TX-127 zeigt starke Randunschärfe. / © nextpit

Das ist schade, da der TX-127 mit einer Ausgangsleistung von 2.000 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 1.000:1 eigentlich ein ganz schönes Bild erzeugt. Inhalte wirken lebendig, werden in natürlichen Farben dargestellt und auf Wunsch lassen sich diese sogar noch anpassen. Die Helligkeit reicht zudem dafür aus, um Präsentationen oder Filme bei Tageslicht in leicht abgedunkelten Räumen wiederzugeben.

Im Vergleich zum Vorgängermodell, dem TX-113, ist der TX-127 zudem ein gutes Stück leiser geworden. Der Hersteller gibt die Lautstärke mit 51 dB an, was ungefähr der Lautstärke von Vogelgezwitscher entspricht. Damit ist der TX-127 zwar kein leiser Beamer, mit der Zeit gewöhnt man sich aber an den Geräuschpegel – vor allem, wenn man externe Lautsprecher anschließt.

Das Vorgängermodell TX-113 sieht ein wenig moderner aus, ist im Betrieb aber deutlich lauter. / © nextpit

Wenn wir die Bildqualität des Technaxx TX-127 bewerten, sollten wir uns den Preis des Mini-Beamers noch einmal vor Augen führen. Bei Amazon zahlt Ihr aktuell etwa 100 Euro für den Beamer. Der Xgimi Halo+, der uns in puncto Bildqualität neulich sehr überzeugte, kostet demnach das Achtfache. Meiner Einschätzung nach bedienen die beiden Beamer folglich andere Zielgruppen.

Die Farben und die Helligkeit des Beamers überzeugten im Test. / © nextpit

Während Heimkino-Fans sich an Einschränkungen wie der 720p-Auflösung, dem fehlenden Autofokus und den Einschränkungen bei der Arretierung stören, wird das Einsteiger*innen oder etwa Kindern kaum auffallen. Der Technaxx TX-127 ist ein wenig wie das iPhone SE (zum Test) – eine günstige Alternative für all diejenigen, die sich nicht mit Technik auskennen und die sich mehr darüber freuen, dass Filme groß und hell an der Wand sind als dass sie sich an unscharfen Rändern stören.