Apple-Passkeys-Unterstützung wurde weiter ausgebaut!

In dem Zusammenhang auf keinen Fall verpassen: Was ist die beste Passwort-App?

Apple Passkeys klingt zwar wie eine eigene Authentifizierungsmethode des iPhone-Herstellers, basiert aber in Wirklichkeit auf dem von der FIDO-Allianz entwickelten Sicherheitsstandard. Wie Apple jetzt in einer Pressemitteilung erklärt, nutzt Passkeys kryptografische Sicherheitsmaßnahmen, indem ein Schlüssel im iCloud-Schlüsselbund und ein weiterer im Gerät gespeichert wird. So könnt Ihr "Face ID" oder "Touch ID" verwenden, anstatt Eure Passwörter einzugeben und schlimmer: auswendig lernen zu müssen.

Mehr Apple-Webseiten erhalten Passkeys-Unterstützung

Wie ein Twitter-Nutzer jetzt entdeckt hat, hat Apple die Passkeys-Unterstützung auf die meisten seiner Anmeldeseiten wie apple.com, icloud.com und appleid.apple.com ausgebaut und freigeschaltet. Es scheint jedoch, dass Apple die Passkeys nur zufälligen Nutzer:innen zuweist, die die Beta-Version von iOS 17, iPadOS 17 und macOS Sonoma auf ihren Geräten verwenden, anstatt sie für alle verfügbar zu machen.

Apple Passkeys ist jetzt für einige Nutzer:innen verfügbar, wenn sie sich auf Apples Websites anmelden. / © Twitter/u/aaronp613

Wenn Ihr überprüfen wollt, ob Ihr einen Passkey zugewiesen bekommen habt, solltet Ihr auf eine der genannten Apple-Internetseiten gehen. Zuerst müsst Ihr das iCloud-Schlüsselbund und die Zwei-Faktor-Authentifizierung in den Einstellungen aktivieren. Auf der Seite wird euch dann eine Option angezeigt, mit der Ihr Euch mit Eurem iPhone, iPad oder MacBook anmelden könnt, sowie eine Anmeldeoption mit Eurem Passwort. Wenn Ihr Euch dann mit Eurem Device anmeldet, könnt Ihr dann auch die biometrische Eingabe nutzen.

Abgesehen von der Kompatibilität von Passkeys mit diesen offiziellen Websites, funktioniert die Sicherheitsmethode bereits mit einer Handvoll Apps und Diensten, darunter Google, Best Buy, eBay und PayPal.

Affiliate Angebot Apple iPhone 13 Mini Das kleinste aktuell erhältliche Apple iPhone! Zur Geräte-Datenbank

Habt Ihr Passkeys schon auf eurem Android oder iPhone ausprobiert? Was haltet Ihr von dieser neuen Sicherheitsfunktion? Sagt es uns in den Kommentaren und lasst uns nicht dumm sterben!