Die besten smarten Ventilatoren für ein kühles Smart Home

Diese Kaufberatung soll Euch helfen, den besten smarten Ventilator zu finden. Aber es ist auch möglich, einen klassischen Ventilator zu kaufen und ihn über eine WLAN-Steckdose intelligent zu machen. Bevor Ihr also einen Ventilator wählt, der zwar die erhoffte Konnektivität mitbringt, aber sonst nicht ideal ist, kauft lieber ein "dummes" Modell und macht es smart.

In diesem Kaufratgeber erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, bevor Ihr Euch für einen Ventilator entscheidet, und auch, welches Modell Ihr für Eure Bedürfnisse wählen solltet.

Die besten Ventilatoren im Vergleich

Bester smarter Ventilator Bester klassischer Ventilator Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis Bester günstiger Ventilator Bester leisesr Ventilator Bester Tischventilator Produkt Dyson Pure Cool Link Rowenta VU6670 Fresh Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Amazon Basics Oszillierender Doppelklingenventilator Rowenta Turbo Silence Extreme+ Iris Ohyama Woozoo

Google Assistant Xiaomi Home

Google Assistent

Amazon Alexa Abmessungen und Gewicht 4,3 x 7,7 x 40,1 Zoll

7,9 lbs 41 x 7 x 8 Zoll

12 lbs 13,5 x 12,99 x 39,37 Zoll

6,6 lbs 15,75 x 17,72 x 53,15 Zoll

12,3 lbs 17 x 18 x 53 Zoll

17.6 lbs 8,27 x 8,27 x 11,42 Zoll

3.09lbs Angebot* Preis prüfen Preis prüfen Preis prüfen Preis prüfen Preis prüfen Preis prüfen

Kaufberatung: Wie wählt Ihr den richtigen Ventilator aus?

Stand-, Decken- oder Tischventilatoren: Für welchen Typ entscheidet Ihr Euch?

Der erste Schritt beim Kauf eines Ventilators ist es, zu wissen, welchen Typ man wählen soll. Nicht alle Ventilatoren sind für Eure Bedürfnisse geeignet. Es ist zum Beispiel völlig sinnlos, einen Tischventilator zu wählen, um Euer 100 m² großes Wohnzimmer angenehm kühl zu halten – oder einen lauten Deckenventilator fürs Schlafzimmer.

Die wichtigsten Arten von Ventilatoren auf dem Markt sind Standventilatoren, Deckenventilatoren, Bodenventilatoren und Tischventilatoren. Freistehende Ventilatoren gibt es in verschiedenen Formen, z. B. mit oder ohne Flügel – oder als Säulenventilator. Sie eignen sich für fast jede Situation und haben den Vorteil, dass sie oft in der Höhe verstellbar sind.

Deckenventilatoren eignen sich eher für größere Räume und haben den Vorteil, dass sie nicht im Weg herumstehen, was sie ideal für Außenbereiche und offene Räume macht.

Bodenventilatoren stehen, wie der Name schon sagt, direkt auf dem Boden. Sie sind sehr leistungsstark und eignen sich für Räume wie Werkstätten und Garagen. Tisch- oder Sockelventilatoren stehen hingegen eher auf einem – Überraschung – Tisch, benötigen sehr wenig Platz und sind leicht zu bewegen.

Leistung, Stromverbrauch und Geräuschpegel

Die Windleistung bzw. der Luftstrom, den Euer Ventilator erzeugt, wird in der Regel in m³/min gemessen und hängt zum großen Teil davon ab, wo Ihr ihn aufstellen wollt. Für einen Ventilator auf dem Schreibtisch zum Beispiel sollten 20 m³/min Luftstrom ausreichen. Wenn Ihr einen ganzen Raum belüften wollt, solltet Ihr Euch für ein Modell mit einem Luftstrom von mindestens 100 bis 150 m³/min entscheiden. Als Faustregel gilt, dass Ihr für 10 m² Lüftungsfläche 50 m³ Luftstrom benötigt.

Was den Stromverbrauch angeht, so verbraucht ein Ventilator nach Angaben der Agence de la Transition Ecologique zwar durchschnittlich etwa zwanzigmal weniger Strom als eine Klimaanlage. Dennoch ist es wichtig, den Stromverbrauch im Auge zu behalten, um am Ende des Monats nicht von einer schockierenden Rechnung überrascht zu werden.

Einige vernetzte Ventilatoren haben hierfür eine eingebaute Verbrauchsüberwachung. Aber die einfachste Lösung ist es, einen vernetzten Stecker zu kaufen, der Euch über eine App zeigt, wie viel Energie Euer Ventilator verbraucht. Zur Veranschaulichung: Ein herkömmlicher Tischventilator, der drei Monate lang zwölf Stunden am Tag eingeschaltet ist, verbraucht 48,6 kWh. Bei 30 Cent pro kWh sind das immerhin knapp 15 Euro.

Was den Geräuschpegel angeht, so ist zunächst einmal festzustellen, dass alle Ventilatoren Geräusche erzeugen. Das gilt vor allem für diejenigen mit Flügeln. Es gibt aber auch Ventilatoren, die so leise sind, dass sie Euch im Schlafzimmer nicht stören. Wenn Ihr Wert auf Ruhe legt, solltet Ihr Euch für Modelle mit einem Geräuschpegel um die 30 dB entscheiden. Weniger ist natürlich besser.

Komfortoptionen

Euer Lüftererlebnis kann durch einige Komfortoptionen verbessert werden. Da wäre zunächst einmal die Fernbedienung, mit der Ihr nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch alle anderen Funktionen Eures Ventilators aus der Ferne steuern könnt. Die smarten Modelle bieten hierfür von Haus aus eine App, ansonsten klappt zumindest das Ein- und Ausschalten auch per Smart Plug.

Bei einigen Modellen könnt Ihr die Höhe, die Neigung und den Drehwinkel Eures Ventilators einstellen. Mit der Timer- oder Programmierfunktion könnt Ihr zudem die Betriebszeiten Eures Ventilators konfigurieren. Das ist insbesondere dann praktisch, wenn der Ventilator nicht so leicht zu erreichen ist, weil er beispielsweise auf einem hohen Regal steht oder unter der Decke hängt.

Die teuersten Ventilatoren schließlich sind nicht einfach nur Ventilatoren. Sie verfügen auch über Funktionen zur Vernebelung von Wasser, Befeuchtung der Luft und Luftreinigung. Das kann sehr praktisch sein und bedeutet auch, dass Ihr nicht mehrere Geräte kaufen müsst, um diese Funktionen zu haben.

Die besten Ventilatoren für das Jahr 2023

Der beste vernetzte Ventilator: Dyson Pure Cool Link

Der Dyson Pure Cool Link ist der ultimative Ventilator. Dieser vernetzte Ventilator und Luftreiniger kühlt Euch im Sommer und reinigt das ganze Jahr über die Luft. Er hat eine Leistung von rund 27 m³/min und kann entweder über die Fernbedienung oder die Dyson Link App gesteuert werden. Die App liefert Informationen wie Raumtemperatur, Raumluftqualität und Luftfeuchtigkeit.

Der Dyson Pure Cool Link ist der wohl beste smarte Ventilator, den es gibt. / © Dyson

Der Dyson-Ventilator verfügt außerdem über ein hermetisch geschlossenes 360°-Filtersystem, das Gase und Partikel entfernt, eine Oszillationsfunktion, die gereinigte Luft in den Raum wirft und zirkulieren lässt, und einen Nachtmodus, der den Geräuschpegel senkt und die Helligkeit des Displays reduziert. Auch eine Programmierfunktion ist mit dabei.

Der beste klassische Ventilator: Rowenta VU6670 Fresh

Wie eingangs erwähnt, ist es durchaus möglich, einen "dummen" Ventilator zu kaufen und ihn mit einer WLAN-Steckdose zu verwenden. Bei den normalen Ventilatoren setzt Rowenta den Standard, und sein Eole Infinite ist ein sehr attraktives Modell. Er ist ein schlanker, ordentlicher Turmventilator mit drei Geschwindigkeitsstufen, hat einen Geräuschpegel von 43 dB und einen recht moderaten Stromverbrauch.

Wenn Ihr die App-Steuerung ggfls. auch nachrüsten könnt, dann ist der Rowenta VU6670 Fresh das Richtige für Euch. / © Rowenta

Die Fernbedienung ist sehr praktisch, um ihn aus der Ferne zu steuern, und mit seinem 180°-Oszillationsmodus könnt Ihr Eurem ganzen Raum eine sanfte Brise verpassen. Der Eco-Modus und die Möglichkeit, ihn über acht Stunden hinweg zu programmieren, sind ebenfalls wichtige Merkmale des Rowenta VU6670 Fresh.

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2

Wie so oft ist Xiaomi der Champion, wenn es um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis geht. Der Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 ist ein vielseitiger Ventilator, der sowohl auf einem höhenverstellbaren Ständer als auch auf einem Tisch funktioniert. Laut Xiaomi soll sein Doppelflügelsystem dank eines Algorithmus eine natürliche Brise erzeugen.

Der Mi Smart Standing Fan 2 von Xiaomi ist der beste Ventilator zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. / © Xiaomi

Der Xiaomi-Ventilator verfügt über 100 Stufen zur präzisen Leistungseinstellung und lässt sich in das Xiaomi- oder Google-vernetzte Heim-Ökosystem integrieren. So könnt Ihr ihn über die Xiaomi-Home-App oder per Spracheingabe über Google Assistant steuern. Der Mi Smart Standing Fan 2 hat außerdem alle klassischen Funktionen eines guten Ventilators, wie z. B. eine Zeitschaltuhr und eine Drehfunktion.

Der beste preisgünstige Ventilator: Amazon Basics Oszillierender Dual Blade

Als günstigen Ventilator empfehlen wir den Amazon Basics Oscillating Dual Blade, ein Basismodell mit allem, was Ihr heutzutage von einem Ventilator erwartet. Ihr könnt den Luftstrom in drei Stufen einstellen und die Oszillationsfunktion nutzen, um jeden Winkel eures Zimmers zu kühlen. Außerdem lässt er sich in Höhe und Neigung verstellen.

Der Amazon Basics Ventilator ist eine unaufgeregte und preiswerte Option. / © Amazon

Ein weiterer Pluspunkt für das Amazon Basic-Modell ist sein relativ geringes Gewicht. So könnt Ihr ihn leicht von einem Raum zum anderen transportieren. Das ist also praktisch, wenn Ihr den Ventilator in mehreren Räumen nutzen möchtet.

Der leiseste Ventilator: Rowenta Turbo Silence Extreme+

Wenn ein leiser Ventilator für Euch wichtig ist, ist der Rowenta Turbo Silence Extreme+ eine gute Wahl. Dieser Ventilator, der für seine Effizienz bekannt ist, glänzt auch durch seinen leisen Betrieb. Dank seines Luftstroms von 75 m³/min kann er Räume effizient belüften. Er hat fünf Geschwindigkeitsstufen und einen natürlichen Brise-Modus, um einen sanften Luftzug zu simulieren, sowie einen automatischen Energiesparmodus.

Der Rowenta Turbo Silence Extreme+ ist für Fans der Stille gedacht. / © Rowenta

Seine größte Stärke ist zweifelsohne der Geräuschpegel von nur 35 dB im Nachtmodus. Das ist ideal, damit Ihr ruhig schlafen, bequem fernsehen oder ungestört arbeiten könnt. Der Turbo Silence Extreme+ verfügt außerdem über einen Turbo-Boost-Modus für Express-Lüftung, einen Oszillationsmodus, eine Fernbedienung mit eigenem Speicherplatz und einen Timer.

Der beste Tischventilator: Iris Ohyama Woozoo

Um Euch bei der Arbeit am Schreibtisch kühl zu halten, ist der Woozoo Tischventilator unserer Meinung nach die beste Wahl. Trotz seines kompakten Formfaktors kann der Woozoo eine Fläche von 30 m² abdecken, hat fünf Ventilatorstufen und einen "Cooling Breeze"-Modus. Er kann um 180° vertikal oder horizontal ausgerichtet werden und lässt sich mit seiner Fernbedienung, die über Tasten für alle Funktionen verfügt, fernsteuern.

Der Woozoo ist perfekt für die Abkühlung am Schreibtisch. / © Iris

Die positive Überraschung ist, dass der Woozoo einen Geräuschpegel von nur 22 dB hat, was ihn zu einem außergewöhnlich leisen Ventilator macht, der ideal für den Nachttisch oder den Schreibtisch ist. Dieser kompakte, funktionale Ventilator verfügt außerdem über einen multidirektionalen Oszillationsmodus und eine Zeitschaltuhr.

Fandet Ihr diese Auswahl nützlich? Habt Ihr noch andere Vorschläge? Welchen Ventilator würdet Ihr kaufen?

