Ran an die Bouletten: Kostenlose Android- und iOS-Apps der Woche

Ein Kaffee ist immer ein guter Start in den Tag, geschweige denn in die Woche. Die nächstbeste Alternative zu einem koffeinhaltigen Getränk ist die von nextpit speziell zusammengestellte Liste kostenloser Apps und Spiele aus dem Google Play und Apple App Store. Normalerweise kosten diese Apps etwas, aber nur für eine begrenzte Zeit könnt Ihr sie kostenlos für das iPhone und Android-Smartphone nutzen. Bitte beachtet, dass diese Liste zweimal pro Woche veröffentlicht wird.

Das sind keine kostenlosen Apps, damit das klar ist. Normalerweise handelt es sich um kostenpflichtige Apps bei Google Play und im Apple App Store, für die Ihr bezahlen müsst, wenn Ihr sie haben wollt. Bisweilen sind die Entwickler aber auch großzügig und stellen ihre Apps kostenlos zur Verfügung. Deshalb durchforsten wir zweimal pro Woche den Google Play Store und den Apple App Store, um die besten Schnäppchen für Euch zu finden.

Beachtet, dass die hier aufgelisteten Apps zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostenlos sind und dass diese Angebote je nach Lust und Laune des Entwicklers ohne Vorwarnung auslaufen können. Der Aktionszeitraum für Apps auf diesen Plattformen kann unvorhersehbar sein und auch einfach so enden.

So stellt nextpit sicher, dass wir keine Apps mit schlechten Bewertungen in unsere kostenlose Liste aufnehmen, aber im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche wurde keine dieser Apps getestet. Ihr solltet Euch vor dem Herunterladen genau informieren, denn einige der Apps könnten versteckte Kosten haben.

Das solltest Ihr nicht verpassen: So findest Ihr kostenlose Apps für Android und iOS

Tipp: Wenn Ihr eine interessante App auf unserer Liste findet, die Ihr jetzt nicht braucht, installiert sie und löscht sie danach einfach wieder. So speichert Ihr die App in eurer Bibliothek und könnt sie später kostenlos installieren, auch wenn die Aktion bereits beendet ist.

Android-Apps, die für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Bluetooth Widget Battery [ €2.99 ]: Mit dieser App könnt Ihr herausfinden, wie viel Saft Euer aktuell verbundenes Bluetooth-Headset hat.

Mit dieser App könnt Ihr herausfinden, wie viel Saft Euer aktuell verbundenes Bluetooth-Headset hat. Simple Nav Bar [ €0.79 ] : Nicht, dass es an der bestehenden Android-Navigationsleiste etwas auszusetzen gäbe, aber diese App bietet eine Alternative, wenn es darum geht, sie anzupassen.

: Nicht, dass es an der bestehenden Android-Navigationsleiste etwas auszusetzen gäbe, aber diese App bietet eine Alternative, wenn es darum geht, sie anzupassen. Image Cropper [ €0.69 ]: Mit dieser App könnt Ihr die Fotos in Eurer Galerie flexibler zuschneiden.

Android-Spiele

Lovely Kitty Cat Virtual Pet [ €0,79 ]: Ein Katzensimulationsspiel, in dem Ihr Euch in einer digitalen Welt um alle Bedürfnisse Eurer Katze kümmert.

Ein Katzensimulationsspiel, in dem Ihr Euch in einer digitalen Welt um alle Bedürfnisse Eurer Katze kümmert. Pyramids VR Roller Coaster [ €0.79 ]: Ein VR-Erlebnis auf Eurem Handy, bei dem Ihr in einer altägyptischen Umgebung Nervenkitzel und Spannung erlebt.

Ein VR-Erlebnis auf Eurem Handy, bei dem Ihr in einer altägyptischen Umgebung Nervenkitzel und Spannung erlebt. Grow Heroes VIP [ €1.79 ]: Es gibt nichts Schöneres, als ein Team von Helden auszubilden, das immer mächtiger wird und alles auslöscht, was vor Euch steht.

Es gibt nichts Schöneres, als ein Team von Helden auszubilden, das immer mächtiger wird und alles auslöscht, was vor Euch steht. Heroes Legend Epic Fantasy [ €0.99 ]: Eine gelungene Mischung aus RPG und MOBA, in der Ihr Euch mit Eurer zusammengewürfelten Heldengruppe durch brenzlige Situationen kämpft.

Eine gelungene Mischung aus RPG und MOBA, in der Ihr Euch mit Eurer zusammengewürfelten Heldengruppe durch brenzlige Situationen kämpft. Heroes Infinity Premium [ €0.59 ]: Ein RPG-Abenteuer mit toller Grafik, in dem Ihr Eurer Gruppe auf ein Abenteuer voller Wunder und Schätze inmitten von Gefahren führen könnt.

Affiliate Angebot GameSir X2 Game-Controller Für Android! Zur Geräte-Datenbank

iOS-Apps für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

In Time [ €0.99 ]: Ein Terminplaner, der Euer Leben vereinfachen soll.

Ein Terminplaner, der Euer Leben vereinfachen soll. Binary Clock [ €0.99 ]: Zeigt der Welt, wie schlau Ihr seid, indem Ihr die Zeit in binären Zahlen angibt.

Zeigt der Welt, wie schlau Ihr seid, indem Ihr die Zeit in binären Zahlen angibt. Fax Now [ €19.99 ]: Ich weiß nicht, wer heutzutage noch ein Faxgerät benutzt, aber diese App könnte sich als sehr nützlich erweisen, wenn Ihr mal ein Fax verschicken müsst... von Eurem iPhone aus.

Ich weiß nicht, wer heutzutage noch ein Faxgerät benutzt, aber diese App könnte sich als sehr nützlich erweisen, wenn Ihr mal ein Fax verschicken müsst... von Eurem iPhone aus. Kegel: Pantone Color Picker [ €5,99 ]: Ein Farbwähler für die reale Welt, der sicherlich nützlich sein wird, wenn Ihr Kleidung kaufen oder euer Zuhause komplett umgestalten wollt.

Ein Farbwähler für die reale Welt, der sicherlich nützlich sein wird, wenn Ihr Kleidung kaufen oder euer Zuhause komplett umgestalten wollt. Yoga für Anfänger [ €2.99 ]: Genießt verschiedene Yoga-Stellungen ganz bequem von Eurem iPhone aus, mit Anleitungsvideos und so weiter.

iOS-Spiele

Triangle - Strategiespiel [€ 0,99 ]: Ein abstraktes Strategie-Brettspiel, bei dem Ihr die drei Seiten eines dreieckigen Bretts miteinander verbinden müsst, um zu gewinnen.

Ein abstraktes Strategie-Brettspiel, bei dem Ihr die drei Seiten eines dreieckigen Bretts miteinander verbinden müsst, um zu gewinnen. Cooking Kawaii [€ 0 .99 ]: Die Stadt, die niemals schläft, ist ständig auf der Suche nach tollen Gerichten. Könnt Ihr was Leckeres kochen?

0 Die Stadt, die niemals schläft, ist ständig auf der Suche nach tollen Gerichten. Könnt Ihr was Leckeres kochen? Sprich über das Monster [ €5.99 ]: Machen sich Eure Kinder Sorgen wegen des Monsters unter dem Bett oder im Kleiderschrank? Dieses Spiel kann Euch vielleicht helfen, ihre Ängste zu überwinden.

Machen sich Eure Kinder Sorgen wegen des Monsters unter dem Bett oder im Kleiderschrank? Dieses Spiel kann Euch vielleicht helfen, ihre Ängste zu überwinden. Monster Stunts [ €1.99 ]: Hier geht es nicht um pelzige, groteske Kreaturen, sondern um Monster-Trucks, die auf einer Stunt-Strecke ihr Ding machen.

Hier geht es nicht um pelzige, groteske Kreaturen, sondern um Monster-Trucks, die auf einer Stunt-Strecke ihr Ding machen. Rain Drop Catcher [€ 0,99 ]: In diesem Spiel zählt jeder einzelne Wassertropfen. Könnt Ihr sie alle fangen?

Affiliate Angebot GameSir X2 Game-Controller Für das iPhone Zur Geräte-Datenbank

Das war's mit den kostenlosen Apps in diesem Artikel! Wir hoffen sehr, dass Ihr etwas findet, das sich lohnt, egal ob Ihr es sofort oder erst später braucht. Was haltet Ihr von den Apps, die wir diesmal aufgelistet haben? Falls Ihr auf der Suche nach Online-Spielen seid, mit denen Ihr auch ohne Internetverbindung spielen könnt, schaut Euch unseren verlinkten Artikel unten an.

Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns eure Meinung zu unserer Auswahl für den Wochenanfang mitteilt, bevor wir uns daran machen, eine weitere Liste zu erstellen, um Euch am Wochenende zu unterhalten. Habt Ihr weitere interessante Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store entdeckt? Teilt uns Eure Empfehlungen in den Kommentaren mit!